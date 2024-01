Eurostat: Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα

Τρόφιμα, αλκοόλ και καπνός αποτελούν τους βασικούς λόγους για τις αυξητικές τάσεις του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, που διαμορφώνεται στο 2,9% για τον Δεκέμβριο. Στην Ελλάδα, ο πληθωρισμός ανέβηκε στο 3,7% τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της Eurostat, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, ο ετήσιος πληθωρισμός της ευρωζώνης αναμένεται να αυξηθεί στο 2,9% τον Δεκέμβριο του 2023, από 2,4% τον Νοέμβριο. Όσον αφορά τα επιμέρους στοιχεία του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, σημειώνεται πως βασικός λόγος για την αύξηση είναι οι τιμές σε τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό.

Αυτά τα τρία αναμένεται να έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Δεκέμβριο, κάτι που σε ποσοστά μεταφράζεται για τις τρεις αυτές κατηγορίες σε 6,1%, έναντι 6,9% τον Νοέμβριο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες (4%, σταθερά σε σύγκριση με τον Νοέμβριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (2,5%, έναντι 2,9% τον Νοέμβριο) και η ενέργεια (-6,7%, έναντι -11,5% τον Νοέμβριο).

Ειδικά όσον αφορά στην Ελλάδα ο ετήσιος πληθωρισμός αναμένεται να ανέλθει στο 3,7% το Δεκέμβριο του 2023, από 2,9% το Νοέμβριο. Το Δεκέμβριο το υψηλότερο επίπεδο πληθωρισμού στην ευρωζώνη καταγράφουν η Σλοβακία (6,6%), η Αυστρία (5,7%) και η Κροατία (5,4%). Το χαμηλότερο πληθωρισμό στην ευρωζώνη καταγράφουν το Βέλγιο και η Ιταλία (0,5%), η Λετονία (0,9%) και η Ολλανδία (1%). Στη Γερμανία ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 3,8% από 2,3% το Νοέμβριο και στη Γαλλία ο πληθωρισμός σημείωσε ανήλθε στο 4,1% από 3,9% το Νοέμβριο.

