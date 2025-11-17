Ακρίβεια: Στα ύψη οι τιμές σε μοσχάρι, ψωμί και καφέ

Το ψωμί, το μοσχαρίσιο κρέας και ο καφές είναι μόνο μερικά από τα προϊόντα της καθημερινότητας, που έχει επηρεάσει η ακρίβεια.

Η τιμή του ψωμιού, έχει διπλασιαστεί μέσα στην πενταετία 2020 - 2025 και σε συνδυασμό με τις ανατιμήσεις στο κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, ο μέσος εργαζόμενος πλέον δυσκολεύεται ακόμη και για να αγοράσει βασικά προϊόντα.

Μέσα σε πέντε χρόνια, η τιμή του ψωμιού έχει σχεδόν διπλασιαστεί. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, το 2020 η φρατζόλα κόστιζε 0,80 λεπτά, ενώ σήμερα αγγίζει το 1,50 ευρώ. Το αποτέλεσμα είναι η σημαντική επιβάρυνση του καταναλωτικού κοινού, το οποίο επηρεάζει και τη λειτουργία των αρτοποιών, οδηγώντας πολλούς φούρνους σε «λουκέτο».

«Τα τελευταία περίπου τρία χρόνια έχουν κλείσει γύρω στα 1.500 σημεία. Το κόστος της ενέργειας είναι η ‘αχίλλειος πτέρνα’ όλων αυτών των κακών. Αν υπολογίσουμε και τις πρώτες ύλες που έχουν ακριβύνει», δηλώνει ο πρόεδρος αρτοποιών Αττικής.

Ακρίβεια: Οι τιμές του καφέ και του μοσχαριού

Ομοίως έχει «εκτοξευθεί» και η τιμή του καφέ, που βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 50 ετών.

Ο καφές «στο χέρι» αγγίζει σήμερα τα 2,5 ευρώ και ο καταναλωτής που θέλει να αγοράζει έναν την ημέρα, καλείται να πληρώνει πλέον, περίπου 80 ευρώ τον μήνα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των κρεοπωλών, Σάββας Κεσίδης, ο οποίος επικαλείται στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το μοσχάρι την τελευταία 2ετία παρουσιάζει αύξηση 55%.

Αθροιστικά, η μεταβολή των τιμών στο κρέας όπως την παρουσίασε το Open, διαμορφώνεται ως εξής:

2025 συν 10,6%

2024 συν 2,1%

2023 συν 8,3%

2022 συν 17,3%

