ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Οικονομία

Εορταστικό ωράριο 2025: Πότε ξεκινά - Η ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Αθήνας

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών διευκρινίζει πως «το προτεινόμενο ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ 2025 ΑΘΗΝΑ Facebook Twitter
Φωτ.: Unsplash
0

Με ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, έκανε γνωστό το προτεινόμενο από τον πλευρά του, ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2025.

Παράλληλα διευκρινίζει πως «το προτεινόμενο ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό. Κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες και δυνατότητες, εντός του πλαισίου λειτουργίας που ορίζεται από την πολιτεία και την ισχύουσα νομοθεσία (Δευτέρα – Σάββατο 06:00-21:00 Κυριακή 11:00-20:00)».

Εορταστικό ωράριο 2025: Πότε ξεκινά

  • Πέμπτη, 11/12/2025, 09:00-21:00
  • Παρασκευή, 12/12/2025, 09:00-21:00
  • Σάββατο, 13/12/2025, 09:00-16:00
  • Κυριακή, 14/12/2025, 11:00-16:00
  • Δευτέρα, 15/12/2025, 09:00-16:00
  • Τρίτη, 16/12/2025, 09:00-21:00
  • Τετάρτη, 17/12/2025, 09:00-21:00
  • Πέμπτη, 18/12/2025, 09:00-21:00
  • Παρασκευή, 19/12/2025, 09:00-21:00
  • Σάββατο, 20/12/2025, 09:00-18:00
  • Κυριακή, 21/12/2025, 11:00-18:00
  • Δευτέρα, 22/12/2025, 09:00-21:00
  • Τρίτη, 23/12/2025, 09:00-21:00
  • Τετάρτη, 24/12/2025, 09:00-18:00
  • Πέμπτη, 25/12/2025, ΑΡΓΙΑ
  • Παρασκευή, 26/12/2025, ΑΡΓΙΑ
  • Σάββατο, 27/12/2025, 09:00-18:00
  • Κυριακή, 28/12/2025, 11:00-18:00
  • Δευτέρα, 29/12/2025, 09:00-21:00
  • Τρίτη, 30/12/2025, 09:00-21:00
  • Τετάρτη, 31/12/2025, 09:00-18:00
  • Πέμπτη, 01/01/2026, ΑΡΓΙΑ
  • Παρασκευή, 02/01/2026, ΚΛΕΙΣΤΑ
Οικονομία

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αναβάθμιση-ορόσημο από τον οίκο Fitch: Η Ελλάδα στη βαθμίδα BBB με σταθερές προοπτικές

Οικονομία / Αναβάθμιση-ορόσημο από τον οίκο Fitch: Η Ελλάδα στη βαθμίδα BBB με σταθερές προοπτικές

Με αυτή την αναβάθμιση ο οίκος κλείνει έναν ισχυρά θετικό γύρο αξιολογήσεων για το 2025, ενδυναμώνοντας το προφίλ σταθερότητας της ελληνικής οικονομίας απέναντι στις παγκόσμιες αγορές
LIFO NEWSROOM
 
 