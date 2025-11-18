Εορταστικό ωράριο 2025: Πότε ξεκινά - Η ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Αθήνας

Με ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, έκανε γνωστό το προτεινόμενο από τον πλευρά του, ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2025.

Παράλληλα διευκρινίζει πως «το προτεινόμενο ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό. Κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες και δυνατότητες, εντός του πλαισίου λειτουργίας που ορίζεται από την πολιτεία και την ισχύουσα νομοθεσία (Δευτέρα – Σάββατο 06:00-21:00 Κυριακή 11:00-20:00)».

Εορταστικό ωράριο 2025: Πότε ξεκινά

Πέμπτη, 11/12/2025, 09:00-21:00

Παρασκευή, 12/12/2025, 09:00-21:00

Σάββατο, 13/12/2025, 09:00-16:00

Κυριακή, 14/12/2025, 11:00-16:00

Δευτέρα, 15/12/2025, 09:00-16:00

Τρίτη, 16/12/2025, 09:00-21:00

Τετάρτη, 17/12/2025, 09:00-21:00

Πέμπτη, 18/12/2025, 09:00-21:00

Παρασκευή, 19/12/2025, 09:00-21:00

Σάββατο, 20/12/2025, 09:00-18:00

Κυριακή, 21/12/2025, 11:00-18:00

Δευτέρα, 22/12/2025, 09:00-21:00

Τρίτη, 23/12/2025, 09:00-21:00

Τετάρτη, 24/12/2025, 09:00-18:00

Πέμπτη, 25/12/2025, ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή, 26/12/2025, ΑΡΓΙΑ

Σάββατο, 27/12/2025, 09:00-18:00

Κυριακή, 28/12/2025, 11:00-18:00

Δευτέρα, 29/12/2025, 09:00-21:00

Τρίτη, 30/12/2025, 09:00-21:00

Τετάρτη, 31/12/2025, 09:00-18:00

Πέμπτη, 01/01/2026, ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή, 02/01/2026, ΚΛΕΙΣΤΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Ποιες Κυριακές είναι ανοικτά τα μαγαζιά μέχρι τα Χριστούγεννα

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Χριστούγεννα 2025: Από πού θα έρθει το έλατο που θα στολιστεί στο Σύνταγμα