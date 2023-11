Πληθωρισμός: Πτώση στην Ελλάδα, υποχώρηση στο 2,4% στην ευρωζώνη τον Νοέμβριο

Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στην ευρωζώνη υποχώρησε σε χαμηλό άνω των δύο ετών τον Νοέμβριο, ενώ στο 3% διαμορφώθηκε στην Ελλάδα σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat.

Υπενθυμίζεται ότι βάσει της μέτρησης της Eurostat, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είχε διαμορφωθεί στο 3,8% τον Οκτώβριο, καταγράφοντας επιβράδυνση σε σχέση με τον Σεπτέμβριο και το 4,3%. Οι αυξήσεις των τιμών καταναλωτή, σύμφωνα με την Eurostat έφθασαν στο 2,4%, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2021. Το ποσοστό του πληθωρισμού ξεπέρασε την πρόβλεψη των αναλυτών, την οποία συνέταξε η εταιρεία χρηματοοικονομικών δεδομένων FactSet και προέβλεπε πως ο πληθωρισμός θα επιβραδυνθεί στο 2,7% τον Νοέμβριο, από 2,9% τον Οκτώβριο.

Τα νέα δεδομένα πιθανότατα θα τονώσουν τις ελπίδες σύμφωνα με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο μείωσης των επιτοκίων σύντομα. Ο πληθωρισμός μειώνεται σταθερά από τότε που έφτασε στο ανώτατο όριο του 10,6% τον Οκτώβριο του 2022 μετά την αναταραχή στις αγορές που προκλήθηκε από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ωστόσο, ο πληθωρισμός εξακολουθεί να είναι πάνω από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ.

Ο δομικός πληθωρισμός, χωρίς τις ασταθείς τιμές της ενέργειας, των τροφίμων, του αλκοόλ και του καπνού, επιβραδύνθηκε επίσης στο 3,6% τον Νοέμβριο από 4,2% τον Οκτώβριο.

Η ΕΚΤ διατήρησε σταθερά τα επιτόκια στην τελευταία της συνεδρίαση τον Οκτώβριο, αλλά η επικεφαλής της, Κριστίν Λαγκάρντ, προειδοποίησε ότι ένα νέο ενεργειακό σοκ θα μπορούσε να οδηγήσει τον πληθωρισμό σε εκ νέου άλμα.

Η άνοδος των τιμών των τροφίμων και των ποτών επιβραδύνθηκε επίσης, φθάνοντας το 6,9% τον Νοέμβριο σε σύγκριση με 7,4% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τη Eurostat. Ωστόσο, οι τιμές της ενέργειας στην ευρωζώνη υποχώρησαν περαιτέρω τον Νοέμβριο (11,5%).

Το Βέλγιο ήταν η μόνη χώρα όπου οι τιμές καταναλωτή μειώθηκαν τον Νοέμβριο, σημειώνοντας πτώση 0,7%, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Επίσης ο πληθωρισμός επιβραδύνθηκε περαιτέρω στη Γερμανία, φθάνοντας στο 2,3% τον Νοέμβριο από 3,% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού.

