Eurostat: Οι Έλληνες εργάζονται τις περισσότερες ώρες την εβδομάδα στην Ευρώπη - Ποιοι δουλεύουν λιγότερο

Οι Έλληνες είναι εκείνοι που εργάζονται τις περισσότερες ώρες την εβδομάδα στην Ευρώπη, σύμφωνα με την Eurostat.

Το 2024, άτομα ηλικίας 20-64 ετών εργάστηκαν- τόσο με πλήρη όσο και με μερική απασχόληση- κατά μέσο όρο 36 ώρες την εβδομάδα στην κύρια εργασία τους, μειωμένες από 37 ώρες το 2014. Η Eurostat σχολιάζει: «Μια πιο προσεκτική ματιά στις χώρες της ΕΕ αποκαλύπτει αξιοσημείωτες διαφορές».

Το 2024, οι περισσότερες ώρες εργασίας την εβδομάδα καταγράφηκαν στην Ελλάδα (39,8 ώρες), τη Βουλγαρία (39,0), την Πολωνία (38,9) και τη Ρουμανία (38,8). Αντίθετα, η Ολλανδία είχε τις λιγότερες ώρες εργασίας την εβδομάδα (32,1 ώρες) ενώ ακολουθούν η Δανία, η Γερμανία και η Αυστρία (33,9 η καθεμία).

In 2024, people aged 20-64 worked (both full and part time) an average of 36.0 hours per week in their main job.💼⏱️



Longest in:

🇬🇷Greece (39.8 hours)

🇧🇬Bulgaria (39.0)



Shortest:

🇳🇱Netherlands (32.1 hours)

🇩🇰Denmark, 🇩🇪Germany & 🇦🇹Austria (all 33.9)



