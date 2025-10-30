Έφοδος της Οικονομικής Αστυνομίας στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ

Έφοδος πραγματοποίησε η Οικονομική Αστυνομία στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνοδευόμενη από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές κατέσχεσαν το αρχείο των αιτήσεων για τις αγροτικές επιδοτήσεις του 2025, προκειμένου να πραγματοποιηθούν διασταυρώσεις και έλεγχοι στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι, εφόσον η διαδικασία διασταύρωσης διαρκέσει αρκετές ημέρες, ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση στις προγραμματισμένες πληρωμές του Οργανισμού προς τους δικαιούχους παραγωγούς.

Η έρευνα έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης επέμβασης της OLAF (Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης), η οποία στις 13 Οκτωβρίου είχε ζητήσει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σειρά εγγράφων σχετικά με το οργανόγραμμα, τις συμβάσεις και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Οργανισμού.

Παράλληλα, η υπόθεση του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων συνεχίζεται, με 13 άτομα να έχουν ήδη κριθεί προφυλακιστέα, μεταξύ των οποίων και πρόσωπα που φέρονται να είχαν καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση των αιτήσεων.

Τρεις ακόμη κατηγορούμενοι προφυλακίστηκαν τη Δευτέρα, ενώ άλλοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους — ανάμεσά τους και λογιστής που φέρεται να είχε διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην υπόθεση.