Βραχυχρόνια μίσθωση: Εξετάζονται και νέοι περιορισμοί - Το παράδειγμα της Γαλλίας

Νέοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση εξετάζονται.

Ο νόμος του υπουργείου Τουρισμού (Ν. 5170/2025) τίθεται σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2025 και όπως είπε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, κατά τη διάρκειας συνέντευξης Τύπου, «στοχεύει σε αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς και συμβάλλει στην κάλυψη της ανάγκης για την αξιοπρεπή και προσιτή στέγαση».

Βραχυχρόνια μίσθωση: Το παράδειγμα της Γαλλίας

«Κοιτάμε και καλές πρακτικές από το εξωτερικό, όπως στη Γαλλία, για περιοχές με προβλήματα γιατί δεν μπορεί να ισχύσει πανελλαδικά αφού δεν υπάρχει παντού φθορά καταλυμάτων. Γιατί το θέμα αυτό το συζητήσαμε και στα δύο τελευταία άτυπα συνέδρια των υπουργών Τουρισμού. Είναι ένα ζήτημα δηλαδή που αφορά και πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης. Είμαστε σε ένα στάδιο επεξεργασίας, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων για την Αθήνα, επέκτασης σε άλλες περιοχές και ενδεχομένως και εισαγωγής κάποιων άλλων περιοχών» πρόσθεσε.

Όσο αφορά στο ποιες περιοχές έχουν μπει στο μικροσκόπιο του υπουργείου Τουρισμού, ξεκαθαρίζεται πως «από πλευράς μας, οι περιοχές αυτές που βλέπουμε και έχουμε τις εκτιμήσεις των τοπικών Αρχών, είναι κυρίωες αυτές που έχουν και τις υπεβολικές πιέσεις των τουριστικών ροών. Αυτό όμως, έχει να κάνει με το υπουργείο Τουρισμού και επειδή υπάρχουν δύο ακόμα συναρμόδια υπουργεία, θα επεκταθεί σε περιοχές που μπορεί να λαμβάνονται κάποια άλλα κριτήρια υπόψιν».

«Και έχουμε ήδη και από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μια πρώτη αντίδραση ότι ενδεχομένως να υπάρξει και σε επίπεδο Ευρώπης. Μέχρι στιγμής, το κάθε κράτος μέλος έχει έρθει και ρυθμίσει το ζήτημα ξεχωριστά».

«Υπάρχει η δυνατότητα και κάποιων περιορισμών ανά ημερολογιακό έτος, χρονικών δηλαδή. Δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα αυτό αλλά είναι μέσα στις σκέψεις».

Σε ό,τι έχει να κάνει με την Αθήνα, το θέμα της πίεσης είχε διαπιστωθεί και για αυτό «ήρθε η κυβέρνηση και προέβλεψε για τα τρία διαμερίσματα της Αθήνας, δεν υπάρχει η δυνατότητα νέων εγγραφών στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης για το 2025. Και ήδη έχει ανακοινωθεί από τον ίδιο τον πρωθυπουργό πως αυτό θα ισχύει και για το 2026. Ως κυβέρνηση αξιολόγουμε τα αποτελέσματα της απαγόρευσης των νέων εγγραφών στην Αθήνα και εξετάζουμε ήδη και την πιθανότητα αυτό να επεκταθεί σε κάποιες άλλες περιοχές, αν κριθεί αναγκαίο για την προστασία της κατοικίας. Έχουμε ήδη επικοινωνήσει, από την πλευρά μας, κάποιες περιοχές που θεωρούμε ότι θα πρέπει να ισχύει αυτή η απαγόρευση. Με βάση και εκτιμήσεις που έχουν γίνει από τις τοπικές Αρχές, από την τοπική Αυτοδιοίκηση. Το ζητούμενο είναι οι Έλληνες να βρίσκουν στέγη».

Σχετικά με το τι ισχύει στη Γαλλία, το 2021 ο δήμος του Παρισιού προσέφυγε στη δικαιοσύνη κατά της πλατφόρμας Airbnb επειδή έδινε για ενοικίαση χώρους που δεν ήταν καταγεγραμμένοι ως χώροι κατοικίας. Το δικαστήριο καταδίκασε την πλατφόρμα στην επιβολή προστίμου ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα, το 2023, ανακοινώθηκε πως τα τελευταία δύο χρόνια το ένα στα οκτώ διαμερίσματα που διετίθετο για επαγγελματική χρήση, έγινε επιπλωμένο διαμέρισμα βραχυχρόνιας ενοικίασης. Από τις αρχές του 2025, το γαλλικό μοντέλο, προβλέπει χρονικό όριο της βραχυχρόνιας μίσθωσης από τις 120 στις 90 ημέρες ενώ δίνεται και η δυνατότητα στους δήμους να μειώσουν κι άλλο αυτόν τον περιορισμό.

Βραχυχρόνια μίσθωση: Βασικά σημεία της νέας νομοθεσίας

Σύμφωνα με τα βασικά σημεία του νέου νομοθετικού πλαισίου τα ακίνητα που ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων μισθώνονται βραχυχρόνια υποχρεούνται πλέον να πληρούν ελάχιστες προδιαγραφές ανάμεσα στις οποίες:

Να αποτελούν χώρους κύριας χρήσης βάσει του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού

Να διαθέτουν φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό.

Να διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης, που καλύπτει τυχόν ζημιές ή ατυχήματα καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση ηλεκτρολόγου και πιστοποιητικό μυοκτονίας.

Επιπλέον προβλέπονται:

Έλεγχοι συμμόρφωσης από το Υπουργείο Τουρισμού και την ΑΑΔΕ.

Κυρώσεις και πρόστιμα αντίστοιχα με αυτά που ισχύουν για τα τουριστικά καταλύματα.

Ήδη το υπουργείο Τουρισμού μέσω της ΑΑΔΕ έχει αποστείλει ηλεκτρονική ενημέρωση σε όλους τους εγγεγραμμένους διαχειριστές ακινήτων που διαθέτουν Αριθμό Μητρώο Ακινήτου (ΑΜΑ) ενώ έχει εκδοθεί σχετική εγκύκλιος, η οποία επεξηγεί τις προδιαγραφές και η οποία ομοίως θα αποσταλεί με αυτοματοποιημένο μήνυμα από την ΑΑΔΕ.

Στη συνέντευξη Τύπου της Πέμπτης (25/9) συμμετείχαν η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κα Βασιλική Κουτσούκου, ο Ειδικός Σύμβουλος της Υπουργού κος Κωνσταντίνος Ζήκος, η αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ποιοτικών Προτύπων κα Μαρία Κιάμου, και παραβρέθηκαν η Υφυπουργός Τουρισμού κα Άννα Καραμανλή και η Υπηρεσιακή Γραμματέας κα Ιωάννα Χρήστου.

Δείτε ΕΔΩ τον νέο οδηγό της ΑΑΔΕ με τις 62 ερωταπαντήσεις