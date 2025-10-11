ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«Βουτιά» στην τιμή του Bitcoin: 200 δισ. δολάρια «εξαφανίστηκαν» σε μία ημέρα από την αγορά crypto

H ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για νέους δασμούς στις κινεζικές εξαγωγές τεχνολογίας προκάλεσε κύμα ανησυχίας στις διεθνείς αγορές

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η τιμή του Bitcoin κατέγραψε αισθητή πτώση το Σάββατο, καθώς η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για νέους δασμούς στις κινεζικές εξαγωγές τεχνολογίας προκάλεσε κύμα ανησυχίας στις διεθνείς αγορές.

Το πιο γνωστό ψηφιακό νόμισμα στον κόσμο υποχώρησε κοντά στα 97.000 ευρώ (περίπου 105.000 δολάρια), χάνοντας σχεδόν 1% της αξίας του μέσα σε ένα 24ωρο. Παρόμοια εικόνα εμφάνισε και το Ethereum, το δεύτερο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα, το οποίο διαμορφώθηκε γύρω στα 3.800 δολάρια μετά από έντονες διακυμάνσεις στη διάρκεια της ημέρας.

Η πτώση ακολούθησε την απόφαση του Τραμπ να διπλασιάσει στο 100% τους δασμούς στις κινεζικές εξαγωγές τεχνολογίας και να επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές λογισμικού προς την Κίνα. Το μέτρο αυτό θεωρείται απάντηση στους κινεζικούς περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, βασικών υλικών για την παραγωγή ηλεκτρονικών συσκευών και άλλων βιομηχανικών προϊόντων.

Η απόφαση προκάλεσε ανησυχία στις αγορές, με τον δείκτη S&P 500 στη Νέα Υόρκη να χάνει πάνω από 2%, καθώς οι επενδυτές φοβούνται κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη.

Απώλειες δισεκατομμυρίων στην αγορά κρυπτονομισμάτων

Η αναταραχή δεν περιορίστηκε στα χρηματιστήρια. Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς, περισσότερα από 200 δισεκατομμύρια δολάρια «εξαφανίστηκαν» από τη συνολική αξία των κρυπτονομισμάτων μέσα σε μία ημέρα, προτού σημειωθεί οριακή ανάκαμψη το απόγευμα.

Αναλυτές σημειώνουν ότι τα ψηφιακά νομίσματα, τα οποία συχνά θεωρούνται δείκτης επενδυτικής διάθεσης, επηρεάζονται άμεσα από γεωπολιτικές εντάσεις και αβεβαιότητα στις εμπορικές σχέσεις.

Παρότι το Bitcoin ανέκαμψε ελαφρά στη συνέχεια, παραμένει σημαντικά χαμηλότερα από τα επίπεδα του προηγούμενου μήνα, όταν είχε ξεπεράσει τα 110.000 ευρώ.

Με πληροφορίες από Reuters

