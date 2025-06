Από την Tesla, μέχρι τον Τραμπ: Αυτές είναι οι εταιρείες που ποντάρουν δισεκατομμύρια στο bitcoin

Μέσα στον τελευταίο χρόνο, το συνολικό απόθεμα bitcoin που κατέχουν εισηγμένες εταιρείες έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 170%, φτάνοντας τα 87 δισ. δολάρια. Περίπου 130 εταιρείες κατέχουν συνολικά το 3,2% των bitcoin που πρόκειται να κυκλοφορήσουν ποτέ, σύμφωνα με στοιχεία από το BitcoinTreasuries.net.

Η τάση αυτή έχει ενισχυθεί από το παράδειγμα του Μάικλ Σέιλορ, ιδρυτή της πρώην MicroStrategy (νυν Strategy), ο οποίος μετέτρεψε την εταιρεία του σε όχημα επένδυσης στο bitcoin. Η στρατηγική του, η οποία βασίζεται στην πώληση μετοχών και την έκδοση ομολόγων για την αγορά του ψηφιακού νομίσματος, ενέπνευσε επιχειρήσεις σε ΗΠΑ, Ιαπωνία και Ευρώπη να ακολουθήσουν παρόμοιο δρόμο.

Αρκετές από τις εταιρείες αυτές εμφανίζουν κεφαλαιοποίηση σημαντικά υψηλότερη από την αξία των bitcoin που κατέχουν, στοιχείο που αντανακλά την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην ικανότητά τους να συνεχίσουν να αντλούν κεφάλαια και να ενισχύουν τα αποθέματά τους.

Ωστόσο, το μοντέλο αυτό δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί σε συνθήκες παρατεταμένης υποχώρησης της τιμής του bitcoin, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για τη βιωσιμότητά του σε βάθος χρόνου.

Οι εταιρείες με τα μεγαλύτερα αποθέματα bitcoin

Strategy (πρώην MicroStrategy) - 592.100 BTC

Η εταιρεία του Μάικλ Σέιλορ υπήρξε πρωτοπόρος στην επενδυτική στρατηγική του bitcoin treasury, δηλαδή τη χρήση του κρυπτονομίσματος ως βασικό αποθεματικό στοιχείο. Από το 2020 έχει πραγματοποιήσει διαδοχικές αγορές, χρηματοδοτώντας τες μέσω έκδοσης μετοχών και ομολόγων, με στόχο να αντλήσει 42 δισ. δολάρια την επόμενη τριετία.

"It’s very rare that you find a technology that solves every rich person's problem and every poor person's problem simultaneously."



- Michael Saylor on Bitcoin pic.twitter.com/CHgm3Mmjnf — Archiving Saylor (@Saylor_Archive) June 20, 2025

Twenty One Capital - 37.230 BTC

Η εταιρεία δημιουργήθηκε μέσω συγχώνευσης και υποστηρίζεται από την Tether και την ιαπωνική SoftBank. Στόχος της είναι να ανταγωνιστεί τη Strategy στον ρόλο της κορυφαίας εταιρείας διακράτησης bitcoin. Τα αποθέματά της αυξάνονται σταδιακά, με προοπτική να φτάσουν τα 42.000 BTC.

Tesla - 11.509 BTC

Η Tesla πραγματοποίησε την πρώτη της επένδυση σε bitcoin το 2021 με αγορά ύψους 1,5 δισ. δολαρίων. Παρά τις αρχικές πωλήσεις μεγάλου μέρους των αποθεμάτων, η εταιρεία έχει επανέλθει στις αγορές, επωφελούμενη και από αλλαγές στους λογιστικούς κανόνες, οι οποίοι της απέφεραν λογιστικό κέρδος 600 εκατ. δολαρίων το 2023.

BREAKING: Elon Musk just said on Clubhouse "I'm a supporter of #Bitcoin. I think Bitcoin is on the verge of getting broad acceptance by conventional finance" pic.twitter.com/XTdboP1ZGZ — Bloqport (@Bloqport) February 1, 2021

Metaplanet – 10.000 BTC

Αρχικά κατασκευαστική ξενοδοχειακών μονάδων στην Ιαπωνία, η Metaplanet έκανε στροφή προς το bitcoin το 2023. Με στρατηγικό σύμβουλο τον Έρικ Τραμπ, γιο του Αμερικανού προέδρου, επιδιώκει να αποκτήσει έως και 210.000 BTC μέχρι το 2027.

🇺🇸 Eric Trump on why #Bitcoin is better than real estate. pic.twitter.com/WEHdmvrW48 — Next Layer Capital (@nextlayercap) June 2, 2025

Block (πρώην Square) – 8.584 BTC

Η εταιρεία του Τζακ Ντόρσεϊ ξεκίνησε να αγοράζει bitcoin το 2020 και πλέον επενδύει συστηματικά το 10% των μηνιαίων μεικτών κερδών της από σχετικές υπηρεσίες σε νέες αγορές. Ο Ντόρσεϊ έχει εκφράσει την πεποίθηση ότι το bitcoin θα αποτελέσει το «νόμισμα του διαδικτύου».

JACK DORSEY: “I’m interested in the internet having a native currency. The best manifestation, technology today is Bitcoin.” pic.twitter.com/diJ3QvfRAU — Simply Bitcoin (@SimplyBitcoinTV) May 26, 2025

Next Technology Holding (πρώην WeTrade) – 5.833 BTC

Η κινεζική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης στράφηκε στο bitcoin προκειμένου να ενισχύσει τη μετοχή της, η οποία αντιμετώπιζε τον κίνδυνο διαγραφής από το Nasdaq. Το απόθεμα ενισχύθηκε σημαντικά το πρώτο τρίμηνο του 2024, έπειτα από έκδοση μετοχών και warrants.

GameStop – 4.710 BTC

Η γνωστή εταιρεία που βρέθηκε στο επίκεντρο της φρενίτιδας το 2021 εισήλθε πρόσφατα στον χώρο του bitcoin με αγορά 512 εκατ. δολαρίων, χρηματοδοτούμενη από ιδιωτική τοποθέτηση μετατρέψιμων ομολόγων. Σύντομα προχώρησε σε νέα άντληση κεφαλαίων ύψους 2,25 δισ. δολαρίων.

Semler Scientific – 4.449 BTC

Η εταιρεία τεχνολογίας υγείας στις ΗΠΑ επέλεξε το bitcoin ως βασικό αποθεματικό μέσο το 2023. Έκτοτε έχει αυξήσει τις αγορές της μέσω κεφαλαίων από πωλήσεις μετοχών και ομολόγων ύψους 100 εκατ. δολαρίων. Ωστόσο, η μετοχή της δεν κατέγραψε ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις.

Trump Media & Technology Group – 0 BTC

Η Η εταιρεία πίσω από την πλατφόρμα Truth Social δεν έχει ακόμη προχωρήσει σε αγορά bitcoin, αλλά σχεδιάζει τη δημιουργία αποθεματικού ύψους 2,5 δισ. δολαρίων. Η πρόθεση αυτή συνάδει με τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ υπέρ της ανάδειξης των ΗΠΑ σε παγκόσμιο κόμβο για τα κρυπτονομίσματα.

Με πληροφορίες από Financial Times