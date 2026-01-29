ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αυτά τα επιδόματα πληρώνονται αύριο - Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους

Πρόκειται για τα κοινωνικά επιδόματα για τον μήνα Ιανουάριο - Πάνω από 600.000 οι δικαιούχοι

The LiFO team
Φωτ.: Unsplash
Αύριο, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, οι πληρωμές για τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, την Παρασκευή, 30/1/2026, θα καταβληθούν τα κοινωνικά επιδόματα για τον μήνα Ιανουάριο, συνολικού ύψους 197.197.732 ευρώ, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας μέσω του ΟΠΕΚΑ.

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Αυτά πληρώνονται αύριο

Συγκεκριμένα θα καταβληθούν:

  • Επίδομα Παιδιού : 16.699 δικαιούχοι - 9.229.503 ευρώ
  • Επίδομα Στέγασης: 168.733 δικαιούχοι -20.075.171 ευρώ
  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 152.765 δικαιούχοι -35.344.081 ευρώ
  • Αναπηρικά: 203.660 δικαιούχοι - 98.845.447 ευρώ
  • Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 493 δικαιούχοι - 172.008 ευρώ
  • Επίδομα Ομογενών: 4.973 δικαιούχοι -175.818 ευρώ
  • Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.276 δικαιούχοι - 4.833.243 ευρώ
  • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 23.000 δικαιούχοι 9.684.783 ευρώ
  • Έξοδα Κηδείας: 74 δικαιούχοι - 59.141 ευρώ
  • Επίδομα Γέννησης: 9.630 δικαιούχο ι- 12.682.700 ευρώ
  • Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 59 δικαιούχοι - 27.900 ευρώ
  •  Κόκκινα Δάνεια: 2.408 δικαιούχοι-201.500 ευρώ
  •  Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 18 δικαιούχοι - 18.000 ευρώ
  • Ευάλωτοι Οφειλέτες: 366 δικαιούχοι - 38.775 ευρώ
  • Επίδομα Αναδοχής: 615 δικαιούχοι - 478.540 ευρώ
  • Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.342 δικαιούχοι - 1.883.147 ευρώ
  • Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 14.138 δικαιούχοι - 3.434.359 ευρώ
  • Επαγγελματίας Ανάδοχος: 8 δικαιούχοι -13.616 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 612.257

Σύνολο καταβολών: 197.197.732 ευρώ

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.

THE LIFO TEAM
 
 