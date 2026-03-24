25η Μαρτίου: Πόσο κοστίζει ο μπακαλιάρος φέτος - Οι τιμές σε σούπερ μάρκετ και αγορά

Η παράδοση της 25ης Μαρτίου θέλει μπακαλιάρο με σκορδαλιά στο τραπέζι, αλλά φέτος η τιμή του δημοφιλούς ψαριού δυσκολεύει τους καταναλωτές.

Μόλις μία ημέρα πριν την 25η Μαρτίου, η τιμή του μπακαλιάρου έχει σημειώσει σημαντική άνοδο, φτάνοντας έως και τα 27 ευρώ το κιλό, σύμφωνα με παρατηρήσεις από τη Βαρβάκειο Αγορά.

Στη Βαρβάκειο συγκεκριμένα, ο υγράλατος μπακαλιάρος με κόκκαλο πωλείται περίπου 21,90 ευρώ το κιλό, ενώ το φιλέτο φτάνει έως και 27.

Η αύξηση αυτή έχει προκαλέσει ανησυχία στους καταναλωτές που προγραμματίζουν το παραδοσιακό γεύμα της 25ης Μαρτίου, καθώς το φετινό κόστος είναι σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με πέρσι.

Πόσο θα βρείτε τον μπακαλιάρο σε σούπερ μάρκετ και πόσο στην αγορά

Τιμές σε σούπερ μάρκετ

Μπακαλιάρος παστός Νορβηγίας: 12,50 - 13 €/κιλό

Μπακαλιάρος παστός φιλέτο Νήσων Φερόε: 18 €/κιλό

Μπακαλιάρος cod φιλέτο, ελαφρώς αλατισμένος (εισαγωγής): 13,95 €/κιλό

Λινγκ: 11 €/κιλό

Μπακαλιάρος φιλέτο ξαλμυρισμένος Ισλανδίας: 10 €/κιλό

Τιμές στην αγορά (περιοχή Βαρβακείου)

Παστός μπακαλιάρος με κόκκαλο: 21,80 €/κιλό

Φιλέτο μπακαλιάρου: 26,80 €/κιλό

Λινγκ: 16,80 €/κιλό

Φιλέτο λινγκ: 19,80 €/κιλό

Με πληροφορίες από MEGA