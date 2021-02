«Σκαρφαλώνει» στην κορυφή ενός από τα ψηλότερα κτήρια του κόσμου. Τα χέρια του σχηματίζουν μία καρδιά. Στη συνέχεια ακουμπούν στα decks και ξεκινούν τα «μαγικά».

«Are you ready for this show? Let's go!» O David Guetta δίνει το σύνθημα και το Ντουμπάι «πλημμυρίζει» με ηλεκτρονική μουσική.

Ο David Guetta κατάφερε εν μέσω πανδημίας του κορωνοϊού να «ξεσηκώσει» εκατομμύρια θαυμαστές στον κόσμο, με την online συναυλία που διοργάνωσε από το ελικοδρόμιο του ξενοδοχείου Burj Al Arab στο Ντουμπάι.

Η συναυλία μεταδόθηκε μέσω streaming στους λογαριασμούς του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, σε Facebook και YouTube, στις 6 Φεβρουαρίου από την κορυφή του ξενοδοχείου όπου προσφέρει πανοραμική θέα.

Ο Γάλλος DJ της EDM μουσικής έπαιξε, μεταξύ άλλων, τις επιτυχίες του όπως τα Gotta Feeling, Titanium και Memories.

Η συναυλία διοργανώθηκε για την ενίσχυση της Unicef και της εκστρατείας της οργάνωσης Dubai Cares «Education Uninterrupted» με την οποία υποστηρίζονται η εκπαίδευση και η εξ αποστάσεως μάθηση για παιδιά, φοιτητές και εκπαιδευτικούς που έχουν πληγεί από την πανδημία.

Η «στάση του David Guetta στο Ντουμπάι αποτελεί μέρος της σειράς συναυλιών του «United At Home», στο πλαίσιο της οποίας συνεργάζεται με ανθρωπιστικές οργανώσεις και προσφέρει «θέαμα και μουσική» από ειδυλλιακά μέρη σε όλο τον κόσμο.

Δείτε όλη την online συναυλία του διάσημου dj

