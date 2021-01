Η Shakira είναι η τελευταία από τους διεθνείς καλλιτέχνες που πούλησε τα δικαιώματα της μουσικής της έναντι πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.

Στη συμφωνία πώλησης περιλαμβάνονται και τα 145 τραγούδια της, μεταξύ των οποίων και οι επιτυχίεςHips Don't Lie, When, Wherever και She Wolf.

Τα τραγούδια της έχουν φέρει τη Λατίνα σταρ στην κορυφή με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών στη λίστα των ισπανόφωνων καλλιτεχνών, με 80 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως.

Η συμφωνία ολοκληρώθηκε με το Hipgnosis Song Fund, το οποίο απέκτησε επίσης πρόσφατα τη μουσική των Blondie και Neil Young.

Η εταιρεία Hipgnosis δεν αποκάλυψε οικονομικά στοιχεία της πώλησης, αλλά πληρώνει συνήθως το ισοδύναμο των δικαιωμάτων 15 ετών εκ των προτέρων.

Η Hipgnosis έχει δώσει δισεκατομμύρια δολάρια τα τελευταία χρόνια, αποσπώντας τα δικαιώματα της μουσικής καλλιτεχνών όπως ο Neil Young, η Blodie, ο Barry Manilow κλπ.

Από τότε που κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ το 1991, σε ηλικία 13 ετών, η Shakira έχει πουλήσει περισσότερα από 80 εκατομμύρια δίσκους, κέρδισε τρία βραβεία Grammy και 12 Latin Grammy.

Το πρώτο αγγλόφωνο άλμπουμ της, το Laundry Service, πούλησε περισσότερα από 13 εκατομμύρια αντίτυπα το 2001, ενώ τα επιτυχημένα singles της περιλαμβάνουν το When, Wherever, Underneath Your Clothes, Hips Don't Lie και το τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου Fifa του 2010 Waka Waka (This Time For Africa), που ανέβηκε στα charts σε 15 χώρες.



Η Shakira είναι μία από τις τρεις γυναίκες καλλιτέχνιδες που έχει δύο βίντεο με περισσότερα από δύο δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube ενώ το τελευταίο της single, Girl Like Me, έχει δημιουργήσει ήδη χορευτική μανία στο Tik Tok.

Το ατού του Hipgnosis για τους μουσικούς είναι ότι δεν είναι παραδοσιακός εκδότης, εκμεταλλευόμενος τα δικαιώματα μιας σύνθεσης, αλλά μια «εταιρεία διαχείρισης τραγουδιών» που θα διασφαλίσει την κληρονομιά ενός καλλιτέχνη με προσεκτική επιμέλεια της μουσικής τους.

Αφού αγόρασε κατά 50% τον κατάλογο του Neil Young, για παράδειγμα, ο CEO της εταιρείας Merc Mercuriadis υποσχέθηκε ότι το κλασικό κομμάτι του τραγουδιστή Heart of Gold δεν θα βρεθεί ποτέ σε μια διαφήμιση για burger.



Η Hipgnosis δεν είναι η μόνη εταιρεία στο παιχνίδι ωστόσο. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η επενδυτική εταιρεία KKR (Kohlberg Kravis Roberts) αγόρασε τα δικαιώματα για 500 τραγούδια που έγραψε ο Ryan Tedder, συμπεριλαμβανομένων τραγουδιών όπως το Ηappier του Ed Sheeran.

Ο Bob Dylan έδωσε πρόσφατα τον κατάλογο των 600 τραγουδιών του στην Universal Music, σε μια συμφωνία που φέρεται να αξίζει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.

Αλλά και η Primary Wave με έδρα τις ΗΠΑ αγόρασε τα δικαιώματα της μουσικής από τους Stevie Nicks, Leon Russell, Leo Sayer κλπ.

Για τη Shakira, μια άλλη αιτία που αποφάσισε την πώληση των δικαιωμάτων των τραγουδιών της, ενδεχομένως να είναι και τα 14,5 εκατομ. ευρώ, που κλήθηκε να πληρώσει πρόσφατα από την ισπανική κυβέρνηση για φοροδιαφυγή.

Με πληροφορείς του BBC

Ακολουθήστε το LiFO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο LiFO.gr