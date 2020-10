ΘΕΑΤΡΟ

Ερωτικές καρτ ποστάλ από την Ελλάδα

Μια παράσταση του Ανέστη Αζά, στην πρώτη του συνεργασία με τη Λένα Κιτσοπούλου, ένα καυστικό «αντι-αφιέρωμα» στο ελληνικό καλοκαίρι: συνήθειες, παθογένειες και μοτίβα θέρους, επιδημιολογικά φορτία, μαυρισμένα κορμιά, μουσικά σουξέ, γκρικ-λάβερ και καμάκια των ’70s, εφήμεροι έρωτες, χάπια, αφραγκίες κ.ά. Οι Ερωτικές καρτ ποστάλ από την Ελλάδα σταμάτησαν πέντε μέρες πριν από την πρεμιέρα, τον περασμένο Μάρτιο, εξαιτίας του lockdown. Η παράσταση ανεβαίνει τελικά στη Μικρή Σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, με ανανεωμένο υλικό.

22/10-8/11, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, λεωφ. Συγγρού 107-109, Τετ.-Κυρ. 21:00, εισ.: 5-15 ευρώ

16o Athens Digital Arts Festival

Tο ADAF, επιδιώκοντας πάντα τη φυσική επαφή με το κοινό, βρήκε τον τρόπο να ενώσει με ασφάλεια το ψηφιακό με τον φυσικό χώρο.

Στο πλαίσιο των δράσεων του 16ου ADAF διοργανώνεται μια ξεχωριστή διαδραστική phygital έκθεση που θα επεκτείνεται στην καρδιά της πόλης, αναδεικνύοντας το φυσικό τοπίο μέσα από ψηφιακά έργα. Το ADAF, επιδιώκοντας πάντα τη φυσική επαφή με το κοινό, βρήκε τον τρόπο να ενώσει με ασφάλεια το ψηφιακό με τον φυσικό χώρο, με οδηγό την τεχνολογία αιχμής. Έως τις 25 Οκτωβρίου 2020, ο πεζόδρομος της Ερμού (πλατεία Αγίων Ασωμάτων) θα φιλοξενήσει έργα ανέπαφης διάδρασης και open air screenings, συμπληρώνοντας τις δράσεις του 16ου Athens Digital Arts Festival.

Έως 25/10, πεζόδρομος Ερμού (πλατεία Αγίων Ασωμάτων). Μείνετε συντονισμένοι στην FB σελίδα του ADAF https://www.facebook.com/ADAFgreece/

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Ελένη Σταθοπούλου, Η γεωμετρία των χρωμάτων

Ελένη Σταθοπούλου, Γυναίκα με πράσινο καπέλο

Κατά τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες, η Ελένη Σταθοπούλου συνέβαλε με το έργο της στη στροφή της νεοελληνικής τέχνης προς την αφαίρεση και την αμεσότερη σύνδεση των Ελλήνων εικαστικών με τη διεθνή καλλιτεχνική πρωτοπορία. Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), διοργανώνει τώρα την πρώτη αναδρομική παρουσίαση της ζωγράφου σε μια προσπάθεια να γίνει ευρύτερα γνωστό το έργο της.

19/10-10/1, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αίθριο 4ου ορόφου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα, καθημερινά 09:00-20:00. Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονική προεγγραφή.

ΘΕΑΤΡΟ

Η κυρία του Μαξίμ

Φωτο: Πάτροκλος Σκαφιδας

Ο συντηρητικός γιατρός Πετιπόν ξυπνάει στο σπίτι του έπειτα από ένα ξενύχτι, στο οποίο τον παρέσυρε ο νεαρός φίλος του Μουζικούρ. Ο ίδιος δεν θυμάται τίποτα από τη χθεσινή βραδιά, όμως στο κρεβάτι του βρίσκεται μια νεαρή χορεύτρια από το «Μαξίμ». Η ζωή του σε ένα λεπτό γίνεται άνω-κάτω. Η νεαρή χορεύτρια, όμως, δεν λέει να φύγει από το σπίτι του, ακόμα και όταν εμφανίζεται η θρησκόληπτη σύζυγός του. Δαιμόνιοι σκηνικοί μηχανισμοί και πνευματώδης σάτιρα στη φάρσα του Ζορζ Φεντό, που γράφτηκε το 1899.

21/10-31/12, Εθνικό Θέατρο-Κεντρική Σκηνή, Αγ. Κωνσταντίνου 22-24, Ομόνοια, Τετ.-Κυρ. 19:30, εισ.: 13-25 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Εμμανουήλ Μπιτσάκης, The pursuit of happiness

Εμμανουήλ Μπιτσάκης, Safe for Now, 2003-2019, Λάδι σε καμβά, 18x24cm, ευγενική παραχώρηση: CAN Christina Androulidaki gallery.

Ο Εμμανουήλ Μπιτσάκης μετράει στο βιογραφικό του οκτώ ατομικές εκθέσεις, μεταξύ των οποίων και εκείνη με τίτλο «Faces of the Uigur through song & dance», την οποία πραγματοποίησε στη National Portrait Gallery του Λονδίνου το 2009 ως νικητής του BP Travel Award. Γνωστός για τα έργα του, που παντρεύουν τις αφηγηματικές σκηνές με την προσωπογραφία επάνω σε καμβάδες-μινιατούρα, ο καλλιτέχνης χρησιμοποιεί τεχνικές μικρογραφίας διαφόρων ειδών και προελεύσεων, εμπνευσμένες από τα μεσαιωνικά χειρόγραφα, τις αγιογραφίες της Κρητικής Σχολής, τα πορτρέτα-φυλαχτά της πρώιμης Αναγέννησης, τις εικονογραφήσεις εκδόσεων από την Περσία κ.ο.κ.

24/10-31/12, CAN-Christina Androulidaki Galllery, Αναγνωστοπούλου 42, Κολωνάκι. Τρ.-Παρ. 12:00-15:00 & 17:00-20:00, Σάβ. 12:00-16:00, είσοδος ελεύθερη. Εγκαίνια: 24/10, 11:00-17:00

Imagine you wake up and there is no Internet

Έργο από την έκθεση "Imagine you wake up and there is no Internet".

Τι θα συμβεί αν ξυπνήσουμε μια μέρα και το Διαδίκτυο έχει εξαφανιστεί; Η έκθεση διερευνά τις επιπτώσεις της συνεχούς συνδεσιμότητας και της τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή. Με αφορμή την εμμονή μας με τις ψηφιακές τεχνολογίες θέτει ερωτήματα και επιχειρεί να συνεισφέρει στη συζήτηση για τη συνύπαρξη ανθρώπου και μηχανής στον 21ο αιώνα. Δεκατρείς καλλιτέχνες και 5 καλλιτεχνικές ομάδες παρουσιάζουν σενάρια από το παρόν και για το άμεσο μέλλον. Επιμέλεια: Κατερίνα Γκουτζιούλη και Voltnoi Brege.

22/10-15/11, Bios. Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, 22-23/10: 17:00-22:00, Τρ.-Κυρ. 14:00-19:00, 14-15/11: 17:00-22.00, Δευτέρα κλειστά. Είσοδος ελεύθερη.

ΘΕΑΤΡΟ

Τέφρα και σκιά

Τέφρα και Σκιά

Με το έργο Χάρολντ Πίντερ σε σκηνοθεσία Γιώργου Σκεύα και πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Ήμελλο και τη Μαρία Σκουλά ανοίγει η νέα σεζόν στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων. Το έργο πρωτοανέβηκε από τον Λευτέρη Βογιατζή το 2000 με τη Ρένη Πιττακή και τον ίδιο επί σκηνής. Τα βίντεο που αποτελούσαν μέρος της παράστασης υπέγραφε τότε ο Γιώργος Σκεύας. Σήμερα, είκοσι χρόνια μετά, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν στο φουαγέ του θεάτρου, πριν από την έναρξη της παράστασης, video-installation με πλάνα από το πρώτο ανέβασμα του έργου.

23/10-31/12, Θέατρο Οδού Κυκλάδων, Κυκλάδων 11 & Κεφαλληνίας, Κυψέλη, Τετ. 19:00, Πέμ.-Παρ. 20:30, Σάβ.-Κυρ. 18:30 & 20:30, εισ.: 12-17 ευρώ

Παίζοντας το θύμα

Η μαύρη κωμωδία των πολυβραβευμένων αδελφών Όλεγκ και Βλαντίμιρ Πρεσνιακόφ ανεβαίνει στο Εθνικό.

Για πρώτη φορά παρουσιάζεται στην Ελλάδα η μαύρη κωμωδία των πολυβραβευμένων αδελφών Όλεγκ και Βλαντίμιρ Πρεσνιακόφ, οι οποίοι συγκαταλέγονται στους γνωστότερους σύγχρονους Ρώσους συγγραφείς και εκπροσώπους του ρωσικού «νέου δράματος». Τα έργα τους συχνά χαρακτηρίζονται ως μαύρες κωμωδίες, γεμάτες σαρκασμό, ειρωνεία και έκδηλη διακειμενικότητα. Η θεματολογία τους περιστρέφεται γύρω από την παράδοξη βία του σύγχρονου τρόπου ζωής.

Έως 1/11, Εθνικό Θέατρο-Ρεξ, Πανεπιστημίου 48, Τετ.-Κυρ. 20:00, εισ.: 5-13 ευρώ

ΧΟΡΟΣ

Siss / Phuss: While you carry time our bodies hold history

Siss / Phuss: While you carry time our bodies hold history

Ο Σπύρος Κουβαράς και η ελληνογαλλική ομάδα σύγχρονου χορού Synthesis 748 παρουσιάζουν τη νέα τους δημιουργία. Ο διεθνής χορογράφος με τις διακαλλιτεχνικές συνεργασίες, μεταξύ των οποίων και αυτές με το CICA Museum στη Νότια Κορέα και το art@CMS, πρόγραμμα του πειράματος CERN στην Ελβετία, δημιουργεί και αυτή την φορά ένα άχρονο, χορογραφικό σύμπαν που δεν περιορίζεται στα σύνορα του πραγματικού.

26-27/10 & 2-3/11, Ροές, Ιάκχου 16, Γκάζι, 21:30: 21:00, εισ.: από 12 ευρώ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Κατερίνα Πολέμη

Κατερίνα Πολέμη

Η Eλληνοβραζιλιάνα συνθέτρια και ερμηνεύτρια εμφανίζεται στο ΚΠΙΣΝ μαζί με τον Πέτρο Βαρθακούρη (κοντραμπάσο, κιθάρα) και τον Δημήτρη Παπαδόπουλο (τρομπέτα, φλικόρνο) και επιλέγει χαρακτηριστικές στιγμές από τις βραβευμένες μουσικές της για το θέατρο και τον κινηματογράφο (Ευρυδίκη, Μεγάλη Χίμαιρα, Μικρά Αγγλία, Γιούγκερμαν, Λυσιστράτη), μαζί με επιλογές από τη δισκογραφία της και διασκευές σε αγαπημένα ελληνικά και ξένα κομμάτια.

24/10, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα, 21:00, εισ.: 5 ευρώ

