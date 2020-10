Το Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας, ο θεσμός της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, επιστρέφει για πρώτη φορά διαδικτυακά. Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί στις 16-26 Οκτωβρίου 2020, δωρεάν, στη διεύθυνση online.tainiothiki.gr φιλοδοξώντας να αναδείξει ό, τι πιο φρέσκο και ρηξικέλευθο συμβαίνει στον παγκόσμιο κινηματογράφο.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ ανακοίνωσε η καλλιτεχνική διευθύντρια και πρόεδρος του ΔΣ της Ταινιοθήκης Μαρία Κομνηνού και οι συνεργάτες του ΦΠΚΑ στην συνέντευξη τύπου του Φεστιβάλ στον θερινό κινηματογράφο Λαΐς. Παρόντες ήταν εκπρόσωποι της Πρεσβείας της Πορτογαλίας, οι σκηνοθέτες Δημήτρης Αθανίτης και Δημήτρης Παναγιωτάτος, και το μέλος της κριτικής επιτροπής Θανάσης Νεοφώτιστος. ‘Όλοι ευχήθηκαν, ο κινηματογράφος να επιστρέψει σύντομα στο φυσικό του χώρο: την μεγάλη οθόνη.

Στο πλαίσιο του φετινού, εξαιρετικά πλούσιου προγράμματος, το οποίο θα έχoυμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε από την ασφάλεια του σπιτιού μας, θα προβληθούν 151 ταινίες.

Ο χρήστης, προκειμένου να παρακολουθήσει την ταινία θα πρέπει να κάνει εγγραφή και στη συνέχεια να κάνει κράτηση στην ταινία που τον ενδιαφέρει. Οι συζητήσεις και τα masterclass του 11ου ΦΠΚΑ θα γίνουν συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, και όσοι ενδιαφέρονται να τις παρακολουθήσουν θα πρέπει επίσης να το δηλώσουν.

Περιλαμβάνει εννέα ταινίες (μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ από Αργεντινή, Αυστρία, Γαλλία, Ισπανία, Ισραήλ, Κίνα, Καναδά, Φιλιππίνες και Χονγκ Κονγκ) σκηνοθετών οι οποίοι πειραματίζονται με νέες μορφές αφήγησης. Αποστολή του είναι να ανακαλύψει και να χαρτογραφήσει το νέο χώρο που έχει επινοήσει η τέχνη του σύγχρονου κινηματογράφου.

Το 11ο ΦΠΚΑ θα παρουσιάσει σε πρώτη πανελλαδική προβολή τη νέα, μαυρόασπρη ταινία του Λαβ Ντίαζ Γένος Παν (Lahi, Hayop, και στα αγγλικά Genus Pan). Η ταινία, πριν μερικές εβδομάδες απέσπασε το βραβείο σκηνοθεσίας στο τμήμα «Ορίζοντες» στο Φεστιβάλ της Βενετίας. Ο σπουδαίος δημιουργός από τις Φιλιππίνες,εμβληματική μορφή του παγκόσμιου κινηματογράφου και γνωστός για την μεγάλη διάρκεια των ταινιών του, έχει αποσπάσει βραβεία στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου.

Το Διεθνές Πρόγραμμα, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την -επίσης μαυρόασπρη- ταινία Το σύννεφο στο δωμάτιό της της Ζενγκ Λου (Zheng Lu Xinyuan), από την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, η οποία απέσπασε το μεγάλο βραβείο στο τελευταίο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ρότερνταμ, αλλά και το βραβευμένο στο Σάντανς ντοκιμαντέρ Epicentro του Hubert Sauper (Aυστρία-Γαλλία), ένα συναρπαστικό πορτρέτο της μετα-αποικιακής “ουτοπικής” Κούβας. Στο ντοκιμαντέρ εμφανίζεται η εγγονή του Τσάρλι Τσάπλιν Oona Castilla Chaplin.

The exterminating angel

Όλες οι ταινίες του Διεθνούς Διαγωνιστικού είναι πανελλαδικές πρεμιέρες. Σύμφωνα με την καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Μαρία Κομνηνού, «μέσα από την περίοδο της πανδημίας τέθηκαν ουσιαστικά ζητήματα που αφορούν γενικότερα το μέλλον της ανθρωπότητας αλλά και τον ρόλο του κινηματογράφου, την προβολή του σε φυσική ή ψηφιακή μορφή, τον ρόλο των φεστιβάλ και των αρχείων. Η διασύνδεση επιμελητών και σκηνοθετών εξελίσσεται σε μια σχέση «συνενοχής» πάνω στον ρόλο του κινηματογράφου και των κοινωνικών και καλλιτεχνικών του εκφάνσεων. Το πρόβλημα παραμένει αν η τέχνη μπορεί να αλλάξει την ανθρώπινη μοίρα…».

Την κριτική επιτροπή του διεθνούς διαγωνιστικού απαρτίζουν οι Έλληνες σκηνοθέτες Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη και Θανάσης Νεοφώτιστος και η καταξιωμένη συγγραφέας και σκηνοθέτης κινεζο-βρετανικής καταγωγής Σιαολού Γκουό, στην οποία το 9ο ΦΠΚΑ είχε πραγματοποιήσει μεγάλο αφιέρωμα.

Τα βραβεία θα απονεμηθούν την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στις 20:00, διαδικτυακά. Ο νικητής θα κερδίσει 10.000 ευρώ σε post production services για την επόμενη ταινία του από την Authorwave.

Η αγαπημένη ενότητα του ΦΠΚΑ φέτος περιλαμβάνει 11 ταινίες μεγάλου μήκους πρόσφατα αποκατεστημένες από Ταινιοθήκες της Ευρώπης, της Αμερικής και της Λατινικής Αμερικής. Πρόκειται για ταινίες σταθμούς όπως ο Εξολοθρευτής Άγγελος (1962) του Λουίς Μπουνιουέλ (Μεξικό), οι βωβές ταινίες Έκσταση (1932) του Γκουσταβ Μαχατί (Τσεχοσλοβακία) και Η Φιλοξενία μας (1923) του Μπάστερ Κίτον (ΗΠΑ), αλλά και οι Απάχηδες των Αθηνών (1930) του Δημήτρη Γαζιάδη, που τον περασμένο Φλεβάρη είδαμε σε παγκόσμια πρώτη προβολή στο ΚΠΙΣΝ, και, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, θα παρουσιαστούν online.

Θα προβληθούν ακόμα: η βωβή ταινία Στον Παράδεισο Των Γυναικών (1929)του Ζιλιέν Ντουβιβιέ (Γαλλία), Δυο Καλόγεροι (1934)του Χουάν Μπουστίγιο Όρο (Μεξικό), Ατιμασμένη Παρθένα (1950)της Ίντα Λουπίνο (ΗΠΑ), Το Καροτσάκι (1963) τουΜπο Βίντερμπεργκ (Σουηδία), Ικαρία XB 1(1963)του Γίντριτς Πολάκ (Τσεχοσλοβακία), Τα τρία πρόσωπα του Σατανά (1963) του Μάριο Μπάβα (Ιταλία, Γαλλία) και Φαντάζεσαι τον Ροβινσώνα (1968) του Ζαν Ντανιέλ Πολέ (Γαλλία).

To 11ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας έχει εξασφαλίσει μια σειρά από εξαιρετικά ενδιαφέροντα αφιερώματα. Έτσι, θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μια επιλογή 8 ταινιών του διεθνώς αναγνωρισμένου άλλο-γεωργιανού Οτάρ Ιοσελιάνι, ενός από τους σημαντικότερους ευρωπαίους δημιουργούς, ο οποίος, λυρικός, ειρωνικός και χιουμορίστας, μετρά σχεδόν 60 χρόνια πορείας στην 7η Τέχνη.

Σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, το ΦΠΚΑ θα συστήσει στο ελληνικό κοινό τον Μπορίς Βιάν: Ο Βιάν, σεναριογράφος και ηθοποιός (έχει εμφανιστεί σε δεύτερο ρόλο στις Επικίνδυνες Σχέσεις και σε άλλες ταινίες), αποτελεί μια καλτ μορφή στην Γαλλία: διανοούμενος, ποιητής, εφευρέτης, τζάζμαν, έκανε το δικό του πέρασμα από τον Μάη του ’68, ενώ έργα του έχουν γίνει ταινίες με την υπογραφή σημαντικών γάλλων δημιουργών (όπως του Μισέλ Γκοντρί). Το 11ο Φ.Π.Κ.Α., με αφορμή τα εκατό χρόνια από τη γέννησή του, τιμά τη μυθική προσωπικότητα του Βιάν με μια επιλογή από ντοκιμαντέρ, κινηματογραφικές διασκευές των έργων του και μικρού μήκους ταινίες.

Θα έχουμε επίσης την ευκαιρία να δούμε την δουλειά μιας σειράς καινοτόμων, πειραματικών σκηνοθετών με ευδιάκριτη εικαστική ματιά:

Άντριου Κέτινγκ: Βρετανός σκηνοθέτης με εικαστικές ευαισθησίες, το έργο του οποίου φλερτάρει με το μαύρο χιούμορ και το μελαγχολικό σουρεαλισμό της σημερινής Αγγλίας και παρουσιάζεται τόσο σε κινηματογραφικά φεστιβάλ, όσο και σε γκαλερί και μουσεία. Ο Άντριου Κέτινγκ είναι ένας από τους πιο επινοητικούς πολυμεσικούς καλλιτέχνες της σύγχρονης Βρετανίας, με έργο που εκτείνεται από περφόρμανς, πολυ-αισθητηριακές εγκαταστάσεις, διαδικτυακές πλατφόρμες, εκδόσεις βιβλίων, μέχρι, βεβαίως, ταινίες, στις οποίες εφαρμόζει μικτές τεχνικές. Η κόρη του, καλλιτέχνις κι αυτή σήμερα, αποτελεί σημείο αναφοράς στο έργο του : “[...] η βαριά αναπηρία της μου έδωσε τη δυνατότητα να είμαι αυτό που είμαι». Το 11ο ΦΠΚΑ θα δείξει 20 ταινίες του.

Την Κυριακή 18/10 (20:00) ο Άντριου Κέτινγκ θα δώσει masterclass, το οποίο θα συντονίσει η Εύα Στεφανή.

Πολίτες του Κινηματογράφου: Ρενέ Βιενέ-Χου Τσιέ

Ο Ρενέ Βιενέ, γάλλος συγγραφέας, εκδότης, κινηματογραφιστής και ιστορικός της Κίνας, «πατά» πάνω στις προπαγανδιστικές ταινίες του Μάο, τις αποδομεί και καταγγέλλει το καθεστώς. Στην πορεία του αυτή υπερασπίζεται το έργο του Χου Τσιέ ενός κινέζου χαράκτη και ντοκιμαντερίστα, ο οποίος, δουλεύοντας εντελώς ανεξάρτητος επί 25 χρόνια, ανασύρει και ιχνηλατεί τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν υπό το καθεστώς του Μάο. Χάρη στο 11ο ΦΠΚΑ μπορούμε να ακολουθήσουμε το μονοπάτι που χάραξαν αυτοί οι δύο δημιουργοί.

Μπερτράν Μαντικό: Nέος Γάλλος σκηνοθέτης ο οποίος μετά από πληθώρα μικρού και μεσαίου μήκους υβριδικών ταινιών, έγινε γνωστός με την πρώτη μεγάλουμήκους ταινία του Άγρια Αγόρια (2017). Δίνεται η ευκαιρία στο ελληνικό κοινό να γνωρίσει 17 μικρού και μεσαίου μήκους ταινίες από το πειραματικό έργο του, το οποίο διακρίνεται από μια ριζοσπαστική προσωπική αισθητική. Σαν μετεωρίτης από ένα παράλληλο σύμπαν, o Mπ. Μαντικό ανατινάζει στερεότυπα και νόρμες, και μοιράζεται μαζί μας τις δικές του ουτοπίες, κουήρ, παιχνιδιάρικες και αισθησιακές.

Χάρμονυ Κορίν: Tαινίες, φωτογραφίες, εγκαταστάσεις, μουσικά βίντεο, κολάζ, ζωγραφιές, κείμενα. Το εικαστικό και κινηματογραφικό έργο του Αμερικάνου Χ.Κορίν είναι ταυτόχρονα απωθητικό και ελκυστικό, αυθάδες και κυνικό αλλά ειλικρινές όπως το ημερολόγιο ενός εφήβου –εξ ου και ο τίτλος του αφιερώματος: «Χάρμονι ο Ανάρμοστος»… Οι δουλειές του έχουν παρουσιαστεί στα μεγαλύτερα κινηματογραφικά φεστιβάλ, σε γκαλερί και στο Κέντρο Πομπιντού. Θα δούμε τις τρεις τελευταίες του ταινίες Trash Humpers, Spring Breakers και The Beach Bum.

Μπρους Μπέιλι: από τους πιο επιδραστικούς κινηματογραφιστές της πρωτοποριακής σκηνής της Ν.Υόρκης της δεκαετίας του’ 60. Σκηνοθέτες όπως ο Τζορτζ Λούκας και ο Απιτσατπονγκ Ουερασεθακούλ τον αναφέρουν ως κύρια επιρροή τους. Οι φιλμικές του εικόνες εκπέμπουν λυρισμό και ποίηση ακόμα κι όταν η κάμερά του καταγράφει τις πιο πεζές εικόνες.

Το 11ο Φ.Π.Κ.Α., στη μνήμη του Μπρους Μπέιλι που πέθανε φέτος τον Απρίλιο, παρουσιάζει μια επιλογή 9 ταινιών από το πρωτοποριακό έργο του. Ο Μπέιλι υπήρξε μία από τις πιο σημαντικές φιγούρες της αμερικανικής αβάν-γκαρντ της Δυτικής Ακτής, τόσο λόγω των πειραματικών φιλμ του, όσο και λόγω του ρόλου του στη δημιουργία χώρων και μηχανισμών υποστήριξης και προβολής πειραματικών κινηματογραφιστών.

The Metamorphosis of Birds

Ντενί Κοτέ: Γαλλο-καναδός σκηνοθέτης, με έντονη φεστιβαλική πορεία. Ο κινηματογράφος του, άλλοτε ασκητικός, άλλοτε επιτηδευμένα weird, καταγράφει τον άνθρωπο στα όριά του, και σχεδόν πάντα, όπως έχει γραφτεί, συνιστά ένα «φιλμικό αξιοπερίεργο». Για κάθε ταινία υψηλού προϋπολογισμού που σκηνοθετεί (όπως το Η Βικ + Η Φλο Είδαν Μια Αρκούδα ) δημιουργεί μια μικρή ημι-αυτοσχεδιαστική ταινία ή ντοκιμαντέρ με το οποίο μοιάζει να “εκδικείται” την κινηματογραφική βιομηχανία και τους αμέτρητους κανόνες (και προσδοκίες) που θέτει στους κινηματογραφιστές.

Τέσσερις ταινίες μεγάλου μήκους και τέσσερις μικρού μήκους, μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ, αντιπροσωπευτικές ενός νέου ρεύματος, ιχνηλατούν τις νέες τάσεις του Πορτογαλικού κινηματογράφου. Οι νέοι πορτογάλοι κινηματογραφιστές δείχνουν να γυρίζουν σελίδα σε σχέση με την αποικιοκρατική τους παράδοση, διατηρώντας ωστόσο την ταυτότητα των μεγάλων ταξιδευτών του πλανήτη.

Στα must του αφιερώματος η ταινία Οι μεταμορφώσεις των πουλιών της 34χρονης Καταρίνα Βασκονσέλος, που μας έρχεται από το τμήμα “Encounters” της φετινής Μπερλινάλε, μια πολύ προσωπική ιστορία για το πένθος της σκηνοθέτριας όταν έχασε τον πατέρα της, αλλά, εν τέλει, μια ταινία για την ίδια της την χώρα. Το αφιέρωμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Πορτογαλίας.

The cloud in her room