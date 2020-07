Παρέμβαση για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί έκανε ο Τούρκος Νομπελίστας συγγραφέας Ορχάν Παμούκ, με την UNESCO να δηλώνει από την πλευρά της πως σκοπεύει να επανεξετάσει το καθεστώς.

Παρόλο που η κίνηση ικανοποίησε τους συντηρητικούς θρησκευόμενους οπαδούς του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο διασημότερος συγγραφέας της Τουρκίας και βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2006, είπε πως η απόφαση «στερεί την υπερηφάνεια από ορισμένους Τούρκους που θεωρούσαν ότι βρίσκονται σε κοσμικό μουσουλμανικό κράτος».

«Το να μετατρέψουμε την Αγία Σοφία σε τζαμί είναι σαν να λέμε στον υπόλοιπο κόσμο, δυστυχώς, δεν είμαστε πλέον κοσμικό κράτος», ανέφερε ο βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2006 Τούρκος συγγραφέας, μιλώντας στην ανταποκρίτρια του BBC, Orla Guerin.

«Υπάρχουν εκατομμύρια κοσμικοί Τούρκοι σαν εμένα που φωνάζουν εναντίον [της απόφασης] αλλά οι φωνές τους δεν ακούγονται», δήλωσε στο BBC News.

#HagiaSophia #ayasofia "To convert it back to a mosque is to say to the rest of the world unfortunately we are not secular anymore" - Orhan Pamuk, Turkey's Nobel prize-winning author tells BBC. pic.twitter.com/rKqOC5G5I3