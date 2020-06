Το Athens Open Air Film Festival που συνδιοργανώνεται από τις Νύχτες Πρεμιέρας και τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), επιστρέφει.

Το 10ο Athens Open Air Film Festival προσκαλεί όλους σε πολυαγαπημένες δημιουργίες του σύγχρονου και κλασικού κινηματογράφου, μετατρέποντας εμβληματικές τοποθεσίες της πόλης, όπως την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, τον Ναό του Ολυμπίου Διός, τον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος και τον κήπο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, σε μαγευτικά υπαίθρια σινεμά.

Επίσης, διοργανώνει μια εντυπωσιακή drive-in προβολή στον Λυκαβηττό και προγραμματίζει προβολές σε θερινές αίθουσες, εκφράζοντας για μια ακόμη χρονιά την αμέριστη υποστήριξη της διοργάνωσης.

Όλες οι προβολές του Athens Open Air Film Festival θα πραγματοποιηθούν εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση την αρτιότερη οπτικοακουστική εμπειρία και, φυσικά, τηρώντας απαρέγκλιτα τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και τις αποστάσεις, όπως αυτά προβλέπονται για τα θερινά σινεμά.

«Οι προβολές είναι με ελεύθερη είσοδο, ωστόσο, για να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας και η ομαλή ροή των θεατών μας στις προβολές, η είσοδος στον χώρο προβολής θα πραγματοποιείται μόνο με ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ και με αυστηρή τήρηση των αναγκαίων αποστάσεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων θεατών. Η διανομή των δελτίων για τις προβολές των 21.30 θα ξεκινά στις 19:30 και των 21.00 στις 19.00, μέχρι εξαντλήσεώς τους» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ

Πέμπτη 25 Ιουνίου | 21:30

JACKIE BROWN (1997, 154'), του Κουέντιν Ταραντίνο

Πρωταγωνιστούν: Παμ Γκριρ, Ρόμπερτ Φόρστερ, Σάμιουελ Λ. Τζάκσον, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Μπρίτζετ Φόντα, Μάικλ Κίτον. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων (Πειραιώς 100, Γκάζι | Είσοδος από οδό Ιάκχου).

Παρασκευή 26 Ιουνίου | 21:30

ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ | TODO SOBRE DI MADRE (1999, 104'), του Πέδρο Αλμοδόβαρ

Πρωταγωνιστούν: Σεσίλια Ροθ, Μαρίζα Παρέδες, Πενέλοπε Κρουζ, Καντέλα Πένια, Αντόνια Σαν Χουάν. Η προβολή πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων και θα τη συνοδεύει το βανάκι του Pepper 96.6 (στην πρώτη του καλοκαιρινή έξοδο) με μουσικές εμπνευσμένες από το σινεμά του Πέδρο Αλμοδόβαρ. #AthensPride. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων (Πειραιώς 100, Γκάζι | Είσοδος από οδό Ιάκχου).

Σάββατο 27 Ιουνίου | 22:45

THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW (1975, 100'), του Τζιμ Σάρμαν

Πρωταγωνιστούν: Τιμ Κάρι, Σούζαν Σαράντον, Μπάρι Μπόστγουϊκ, Ρίτσαρντ Ο' Μπράιαν, Πατρίσια Κουίν. Επετειακή προβολή για τα 45 χρόνια από την πρεμιέρα της ταινίας, με την υποστήριξη της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων. #AthensPride. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων (Πειραιώς 100, Γκάζι | Είσοδος από οδό Ιάκχου).

ΙΟΥΛΙΟΣ

Τετάρτη 1 Ιουλίου | 21:30 (προβολή DRIVE-IN)

AMERICAN GRAFFITI (1973, 112'), του Τζορτζ Λούκας

Πρωταγωνιστούν: Ρίτσαρντ Ντρέιφους, Ρον Χάουαρντ, Πολ Λε Ματ, Κάντι Κλαρκ, Χάρισον Φορντ. Προβολή με την υποστήριξη της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα. Την ταινία μάς παραχωρεί η Tulip Entertainment. Προαύλιος χώρος θεάτρου Λυκαβηττού.

Τετάρτη 8 Ιουλίου | 23:30

SINGAPORE SLING (1990, 115'), του Νίκου Νικολαΐδη

Πρωταγωνιστούν: Μισέλ Βάλεϊ, Μέρεντιθ Χέρολντ, Παναγιώτης Θανασούλης. Επετειακή προβολή για τα 30 χρόνια από την πρεμιέρα της ταινίας. Παρουσία συντελεστών. Βοξ (Θεμιστοκλέους 82, Αθήνα).

Παρασκευή 10 Ιουλίου | 21:30 & 23.30 (επαναληπτική προβολή)

ΕΞΑΨΗ | BODY HEAT (1981, 113'), του Λόρενς Κάσνταν

Πρωταγωνιστούν: Γουίλιαμ Χαρτ, Κάθλιν Τέρνερ, Ρίτσαρντ Κρένα, Τεντ Ντάνσον, Μίκι Ρουρκ. Σινέ Ριβιέρα (Βαλτετσίου 46, Αθήνα)

Τρίτη 14 Ιουλίου | 21:00

Ο ΜΙΛΟΥ ΤΟΝ ΜΑΗ | MILOU EN MAI (1990, 107'), του Λουί Μαλ

Πρωταγωνιστούν: Μισέλ Πικολί, Μιου Μιου, Μισέλ Ντισοσουά, Ντομινίκ Μπλανκ, Μπρινό Καρέτ. Προβολή αφιερωμένη στον Μισέλ Πικολί. Πραγματοποιείται με αφορμή την εθνική εορτή της Γαλλίας με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος. 'Ανεσις (Λ. Κηφισίας 14, Αμπελόκηποι).

Πέμπτη 16 Ιουλίου | 21:30

ΓΑΪΔΟΥΡΟΤΟΜΑΡΟ | PEAU D'ANE (1970, 90'), του Ζακ Ντεμί

Πρωταγωνιστούν: Κατρίν Ντενέβ, Ντελφίν Σερίνγκ, Ζακ Περέν, Ζαν Μαρέ. Προβολή σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Plein Air του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος. Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή (Διδότου 6, Αθήνα).

Παρασκευή 17 Ιουλίου | 21:30

ΡΕΒΕΚΚΑ | REBECCA (1940, 130'), του Άλφρεντ Χίτσκοκ

Πρωταγωνιστούν: Τζόαν Φοντέιν, Λόρενς Ολίβιε, Τζούντιθ Άντερσον, Τζορτζ Σάντερς. Επετειακή προβολή για τα 80 χρόνια από την πρεμιέρα της ταινίας, με την υποστήριξη της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα. Ναός Ολυμπίου Διός (είσοδος από Λ. Αμαλίας).

Τετάρτη 22 Ιουλίου | 21:30

ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΑ | ALL ABOUT EVE (1950, 138'), του Τζόζεφ Λ. Μάνκιεβιτς

Πρωταγωνιστούν: Μπέτι Ντέιβις, Αν Μπάξτερ, Τζορτζ Σάντερς, Σελέστ Χολμ, Θέλμα Ρίτερ, Μέριλιν Μονρόε. Επετειακή προβολή για τα 70 χρόνια από την πρεμιέρα της ταινίας, με την υποστήριξη της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο (Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 22, Αθήνα).

Σάββατο 25 Ιουλίου | 21:30

Ο ΚΑΛΟΣ, Ο ΚΑΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΣΧΗΜΟΣ | THE GOOD, THE BAD AND THE UGLY (1966, 177'), του Σέρτζιο Λεόνε

Πρωταγωνιστούν: Κλιντ Ίστγουντ, Ίλαι Γουάλας, Λι Βαν Κλιφ, 'Αλντο Τζιουφρέ. Προβολή με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Αθήνα και του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών. Ακαδημία Πλάτωνος (Μοναστηρίου 137, Αθήνα) .

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Τρίτη 18 Αυγούστου | 21:00

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΕΝΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ | ANATOMY OF A MURDER (1959, 160'), του Ότο Πρέμινγκερ

Πρωταγωνιστούν: Τζέιμς Στιούαρτ, Λι Ρέμικ, Μπεν Γκαζάρα, Άρθουρ Ο' Κόνελ, Ιβ Άρντεν. Προβολή με την υποστήριξη της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα. Σινέ Ριβιέρα (Βαλτετσίου 46, Αθήνα).

Οι διοργανωτές επισημαίνουν:

• Για την προβολή του «Rocky Horror Picture Show» (Σάββατο 27 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων) η διανομή των δελτίων θα ξεκινήσει στις 21:00 καθώς η έναρξη της ταινίας έχει προγραμματιστεί για τις 22:45.

• Για την προβολή του «Singapore Sling» (Τετάρτη 08 Ιουλίου, 23.30, Σινέ Βοξ) η διανομή των δελτίων θα ξεκινήσει στις 21:30 καθώς η έναρξη της ταινίας έχει προγραμματιστεί για τις 23.30.

• Για την προβολή του DRIVE-IN στον Λυκαβηττό (Τετάρτη 1 Ιουλίου, 21.30) η διανομή των δελτίων εισόδου θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ. Αναλυτικές πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στο aoaff.gr.

• Κάθε θεατής θα δικαιούται ΜΟΝΟ ΕΝΑ δελτίο εισόδου, οπότε παρακαλούμε θερμά να φροντίσετε να έρθετε εγκαίρως μαζί με τους/τις συνοδούς σας σε περίπτωση που επιθυμείτε να καθίσετε κοντά.