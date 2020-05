Μια εκπληκτική εκτέλεση του θρυλικου «Mother» των Pink Floyd, προσαρμοσμένη στις επιταγές των καιρών κοινωνικής αποστασιοποίησης, λόγω πανδημίας κορωνοϊού, παρουσίασε ο Ρότζερ Γουότερς.

Μαζί -και χώρια- με την μπάντα του, με την οποία επρόκειτο να ξεκινήσουν τον Ιούλιο συναυλίες στην Αμερική στο πλαίσιο της περιοδείας «This Is Not a Drill», έπαιξαν το Mother από τα σπίτια τους.

«Η κοινωνική αποστασιοποίηση είναι αναγκαίο κακό στον κόσμο τής Covid-19. Παρακολουθώντας το 'Mother' μου θυμίζει πόσο αναντικατάστατη είναι η χαρά τού να ανήκεις σε μία μπάντα» έγραψε ο ίδιος.

Η εκτέλεση αυτή είναι μία μικρή γεύση τού τι θα απολαύσουν οι μουσικόφιλοι το επόμενο καλοκαίρι οπότε και μεταφέρθηκε η περιοδεία.



Νωρίτερα, και πάλι μέσα στη δημιουργική μοναξιά της καραντίνας, ο Γουότερς είχε μοιραστεί μια διασκευή του "The Right to Live in Peace", τραγουδιού τού 1971 από τον Χιλιανό Βίκτορ Χάρα που είχε γίνει ύμνος των διαδηλώσεων τού 2019.

Με πληροφορίες από Rolling Stone