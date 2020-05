Ευρύτατη δημοσιότητα λαμβάνει παγκοσμίως η σημερινή επαναλειτουργία της Ακρόπολης, καθώς τα διεθνή ΜΜΕ την θεωρούν εμβληματική της άρσης των περιορισμών που έχουν επιβληθεί σ' ολόκληρη την Ευρώπη με στόχο την καταπολέμηση του κορωνοϊού.

«Μετά την απίστευτη επιτυχία της στην καταπολέμηση του κορωνοϊού, η Ελλάδα ανοίγει και πάλι τους εμβληματικούς αρχαιολογικούς της χώρους» μεταδίδει το αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο ABC, το οποίο έστειλε μάλιστα με την ευκαιρία αυτή στην Αθήνα τον ανταποκριτή του Τζέιμς Λόνγκμαν.

«Είχα την εξαιρετική τιμή να μου κάνει μια περιήγηση του Παρθενώνα η Λίνα Μενδώνη, η Ελληνίδα υπουργός Πολιτισμού», γράφει αυτός ο τελευταίος στο Twitter. «Είχαμε όλο το μέρος δικό μας τη νύκτα, πριν ανοίξει και πάλι έπειτα από εβδομάδες lolckdown. Σου κόβεται η ανάσα, ιδιαίτερα το ηλιοβασίλεμα», γράφει ο Βρετανός ανταποκριτής του αμερικανικού δικτύου προαναγγέλλοντας περισσότερα στην αποψινή του ανταπόκριση.

An extraordinary honour to be given a tour of the Parthenon by Lina Mendoni, the Greek minister of Culture



We had the whole place to ourselves the night before it reopens after weeks of lockdown



Breathtaking, especially at dusk. More tonight @ABCWorldNews pic.twitter.com/3a8nallsUn