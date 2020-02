Στη δημοσιότητα έδωσε η Lady Gaga, την Πέμπτη, ένα νέο teaser από το βίντεο κλιπ του καινούργιου της τραγουδιού "Stupid Love".

Η Lady Gaga ανακοίνωσε το νέο της σινγκλ την Τρίτη. Είναι το πρώτο εδώ και περίπου τρία χρόνια. Το "Stupid Love" θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή και το βίντεο κλιπ φαίνεται τόσο επικό όσο αναμένεται να είναι και το κομμάτι.

Στο νέο teaser η Lady Gaga εμφανίζεται με ροζ μαλλιά και ροζ ρούχα να ηγείται των όντων ενός Γαλαξία ενώ δύο άνδρες έχουν πιαστεί στα χέρια.

Χθες, η διάσημη τραγουδίστρια έδωσε στη δημοσιότητα ένα ακόμα teaser από το ολοκαίνουργιο κομμάτι, μικρότερης διάρκειας. Στο teaser μπορεί να διαβάσει κανείς έναν υπότιτλο με τη φράση "All I ever wanted was love".





Προς το παρόν δεν έχουν γίνει περισσότερα γνωστά για το καινούργιο της άλμπουμ, ωστόσο, σύμφωνα με φήμες η Lady Gaga συνεργάζεται με τους Boys Noize, Mark Ronson, BloodPop και SOPHIE.