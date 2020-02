Ανακοινώθηκαν οι υποψήφιοι για τα φετινά «Χρυσά Βατόμουρα», μία μέρα πριν τα Όσκαρ, με το Cats να αποτελεί το μεγάλο φαβορί για να σαρώσει τα βραβεία.

Το Cats είναι υποψήφιο σε τέσσερις κατηγορίες, ανάμεσα σε αυτές και οι κατηγορίες χειρότερης ταινίας και χειρότερου σεναρίου. «Χρυσό Βατόμουρο» διεκδικούν οι σκηνοθέτες Φρεντ Ντέρστ για το «The Fanatic», Τζέιμς Φράνκο για το «Zeroville», Άντριαν Γκρούνμπεργκ για το «Rambo: Last Blood», Τομ Χούπερ για το «Cats» και Νιλ Μάρσαλ για το «Hellboy».

Ανάμεσα στους διεκδικητές «Χρυσού Βατόμουρου» για Α' Ανδρικό Ρόλο είναι οι Μάθιου ΜακΚόναχι, Σιλβέστερ Σταλόνε και Τζον Τραβόλτα ενώ ανάμεσα στις υποψήφιες για «Χρυσό Βατόμουρο» Α' Γυναικείου Ρόλου είναι οι Χίλαρι Νταφ, Αν Χάθαγουεϊ και Φραντσέσκα Χέιγουορντ. Η ταινία «Τζοκερ», που είναι υποψήφια και για 11 Όσκαρ διεκδικεί, μαζί με τέσσερις άλλες ταινίες το «Χρυσό Βατόμουρο Αδιαφορίας για την Ανθρώπινη Ζωή ή τη Δημόσια Ιδιοκτησία». Ο κωμικός Τάιλερ Πέρι είναι υποψήφιος για τρία «Χρυσά Βατόμουρα» για τρεις από τους τέσσερις ρόλους που έπαιξε στο «A Madea Family Funeral».

Ο καθιερωμένος θεσμός διεξάγεται συνήθως την παραμονή της απονομής των βραβείων Όσκαρ, από το 1981 ως σήμερα. Πάνω από 1000 μέλη, στις ΗΠΑ και το εξωτερικό, απαρτίζουν το Golden Raspberry Foundation και ψηφίζουν για τα βραβεία.

Αναλυτικά

Χειρότερη Ταινία

Cats / The Fanatic / The Haunting of Sharon Tate / A Madea Family Funeral / Rambo: Last Blood

Α' Ανδρικός Ρόλος

Τζέιμς Φράνκο για το «Zeroville» / Ντέιβιντ Χάρμπουρ για το «Hellboy» / Μάθιου ΜακΚόναχι για το «Serenity» / Σιλβέστερ Σταλόνε για το «Rambo: Last Blood» / Τζον Τραβόλτα για τα «The Fanatic» και «Trading Paint»

Α' Γυναικείος Ρόλος

Χίλαρι Νταφ για το «The Haunting of Sharon Tate» / Αν Χάθαγουεϊ για τα «The Hustle» και «Serenity» / Φραντσέσκα Χέιγουορντ για το «Cats» / Τάιλερ Πέρι (ως Medea) για το «A Madea Family Funeral» / Ρέμπελ Ουίλσον για το «The Hustle»

Β' Ανδρικός Ρόλος

Τζέιμς Κόρντεν για το «Cats» / Τάιλερ Πέρι στο ρόλο του Τζο για το «Tyler Perry, A Madea Family Funeral» / Τάιλερ Πέρι στο ρόλο του Θείου Χίθροου για το «A Madea Family Funeral» / Σεθ Ρόγκεν για το «Zeroville» / Μπρους Ουίλις για το «Glass»

Β' Γυναικείος Ρόλος

Τζέσικα Τσαστέιν για το «Dark Phoenix» / Κάσι Ντέιβις για το «A Madea Family Funeral» / Τζόυντι Ντεντς για το «Cats» / Φενέσα Πινέδα για το «Rambo: First Blood» / Ρέμπελ Ούιλσον για το «Cats»

Χειρότερο Ζευγάρι

Οποιοιδήποτε δύο Μισές-Γάτες/Μισοί-Ανθρωποι στο «Cats» / Ο Τζέισον Ντερούλο και το Ψηφιακά Ουδέτερα Γεννητικά του Οργανα στο «Cats» / Ο Τάιλερ Πέρι και ο Τάιλερ Πέρι στο «A Madea Family Funeral» / Ο Σιλβέστερ Σταλόνε και η Οργή του στο «Rambo: Last Blood» / Ο Τζον Τραβόλτα και Οποιο Σενάριο αποδέχεται

Σενάριο

Cats / The Haunting of Sharon Tate / Hellboy / Rambo: Last Blood

Σκηνοθεσία

Φρεντ Ντέρστ για το «The Fanatic» / Τζέιμς Φράνκο για το «Zeroville» / Άντριαν Γκρούνμπεργκ για το «Rambo: Last Blood» / Τομ Χούπερ για το «Cats» / Νιλ Μάρσαλ για το «Hellboy»

Χειρότερο ριμέικ, σίκουελ ή rip-off

Dark Phoenix / Godzilla: King of the Monsters / Hellboy / A Madea Family Funeral / Rambo: Last Blood

Χρυσό Βατόμουρο Αδιαφορίας για την Ανθρώπινη Ζωή ή τη Δημόσια Ιδιοκτησία

Dragged Across Concrete / The Haunting of Sharon Tate / Hellboy / Joker / Rambo: Last Blood

Χρυσό Βατόμουρο Μεταμέλειας

Εντι Μέρφι για το «Dolemite Is My Name» / Κιάνου Ριβς για τα «John Wick 3» και «Toy Story 4» / Ανταμ Σάντλερ για το «Uncut Gems» / Τζένιφερ Λόπεζ για το «Hustlers» / Γουίλ Σμιθ για το «Αλαντίν»