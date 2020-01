Ο Ρίκι Τζερβέις παρουσίασε χθες για πέμπτη φορά την τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών, ξεκινώντας την βραδιά με έναν αμφιλεγόμενο, καυστικό μονόλογο που έγινε viral.

«Θα χαρείτε να μάθετε πως αυτή είναι τελευταία φορά που παρουσιάζω αυτά τα βραβεία, δεν με νοιάζει πια - πλάκα κάνω - ποτέ δεν με ένοιαξε, ούτε και το NBC προφανώς για να μου το αναθέτει για πέμπτη φορά. Ο Κέβιν Χαρτ απολύθηκε από τα Όσκαρ για κάποια προσβλητικά Tweet», είπε ξεκινώντας τον μονόλογό του, και δείχνοντας με νόημα τον εαυτό του. «Ευτυχώς για μένα, οι ανταποκριτές Ξένου Τύπου στο Χόλιγουντ μιλούν ελάχιστα αγγλικά και δεν έχουν ιδέα τι είναι το Twitter. Μου προσέφεραν την δουλειά μέσω φαξ», συνέχισε ο Τζερβέις που στρέφοντας τα βέλη του στους υποψήφιους και στους υπόλοιπους προσκεκλημένους.

«Πολλοί σελέμπριτι απόψε εδώ. Θρύλοι. Είδωλα. Ο Αλ Πατσίνο, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο baby Yoda - α συγγνώμη είναι ο Τζο Πέσι - σ' αγαπώ μην βάλεις να δείρουν [...] Ήταν μία μεγάλη χρονιά για φιλμ που αφορούν παιδόφιλους - το Survivng R.Kelly (σ.σ ντοκιμαντέρ για τον ράπερ), το Leaving Neverland (σ.σ για τον Μάικλ Τζάκσον) , οι Δύο Πάπες... Δεν με νοιάζει πια».

«Πολλοί ταλαντούχοι άνθρωποι διαφορετικού χρώματος σνομπαρίστηκαν σε βασικές κατηγορίες, δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για αυτό, στην Ένωση των Ανταποκριτών Ξένου Τύπου στο Χόλιγουντ είναι όλοι πάρα πολύ ρατσιστές [...] Κανείς δεν ενδιαφέρεται για τις ταινίες πια, κανείς δεν πάει σινεμά, όλοι βλέπουν Netflix. Κανονικά θα έπρεπε να βγω και να πω, συγχαρητήρια Netflix, κέρδισες τα πάντα, καληνύχτα. Αλλά όχι, μας τραβάνε εδώ για τρεις ώρες - Θα μπορούσατε να δείτε την πρώτη σεζόν του Afterlife αντί για αυτό το σόου (σ.σ πρωταγωνιστεί ο ίδιος ο Τζερβέις σε αυτό). Είναι η ιστορία ενός άνδρα που θέλει να αυτοκτονήσει επειδή πέθανε η γυναίκα του, και όμως είναι πιο ευχάριστη από αυτή τη βραδιά», συνέχισε ο 58χρονος Βρετανός αφήνοντας αιχμές και για την υπόθεση Έπσταϊν: «spoiler alert, έρχεται και δεύτερη σεζόν οπότε ο πρωταγωνιστής δεν αυτοκτονεί στο τέλος - όπως δεν αυτοκτόνησε ούτε ο Τζέφρι Έπσταϊν».

«Σοβαρά τα περισσότερα φίλμ ήταν άθλια. Τεμπέλικα. Ριμέικ, σίκουελ [...] οι καλύτεροι ηθοποιοί έχουν περάσει στις συνδρομητικές υπηρεσίες του HBO και του Netflix και οι ηθοποιοί που κάνουν ταινίες για το Χόλιγουντ, πρωταγωνιστούν φιλμ φαντασίας, φορούν μάσκες και κάπες και κολλητά ρούχα. Η δουλειά τους δεν είναι πια η υποκριτική αλλά να πηγαίνουν γυμναστήριο δύο φορές την εβδομάδα και να παίρνουν στεροειδή. Έχουμε βραβείο για το πιο γραμμωμένο τζάνκι; Όχι»

«Ο Μάρτιν Σκορτσέζε, ο μεγαλύτερος εν ζωή σκηνοθέτης, απασχόλησε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τα αμφιλεγόμενα σχόλιά του για το franchise της Marvel. Είπε ότι δεν είναι πραγματικό σινεμά και του θυμίζουν θεματικά πάρκα. Συμφωνώ αν και δεν ξέρω τι γυρεύει στα πάρκα. Είναι πολύ μικρός για να μπαίνει στα παιχνίδια [...] Το Irishman ήταν καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Μεγάλο. Αλλά καταπληκτικό. Δεν ήταν η μόνη επική ταινία, το "Κάποτε στο Χόλιγουντ" κράτησε περίπου τρεις ώρες, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο παρακολούθησε την πρεμιέρα και στο τέλος της προβολής η συνοδός του ήταν πολύ μεγάλη για εκείνον».

«Η Apple μπήκε στον χώρο της συνδρομητικής τηλεόρασης με το Morning Show. Ένα εκπληκτικό δράμα για τη σημασία της αξιοπρέπειας και της σωστής στάσης, από μία εταιρεία που έχει εργοστάσια sweatshops στην Κίνα. Λέτε ότι νοιάζεστε αλλά οι εταιρείες για τις οποίες δουλεύετε- apple, amazon, Disney -αν το Ισλαμικό Κράτος ξεκινούσε μια συνδρομητική τηλεόραση, θα καλούσατε τον ατζέντη σας, έτσι;», είπε απευθυνόμενους στους ηθοποιούς και τους σκηνοθέτες της αίθουσας.

«Για αυτό, Αν κερδίσετε απόψε ένα βραβείο μην το χρησιμοποιήσετε ως παλτφόρμα για να κάνετε πολιτική ομιλία. Δεν δικαιούστε να βγάζετε λόγους και να νουθετείτε το κοινό για τίποτα. Δεν ξέρετε τίποτα για τον αληθινό κόσμο. Οι περισσότεροι από εσάς περάσατε λιγότερο χρόνο στο σχολείο από την Γκρέτα Τούνμπεργκ. Οπότε, αν κερδίσετε, ελάτε εδώ, αποδεχθείτε το βραβείο σας ευχαριστείστε τον ατζέντη σας και τον θεό σας και άντε να γ********».

If you are a bit fed up with your first morning back to it, then just watch #RickyGervais’s opening monologue at last nights #GoldenGlobes 😲🤣👇 pic.twitter.com/pjt61GQuus