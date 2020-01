Οι Χρυσές Σφαίρες απονεμήθηκαν για 77η χρονιά, από την Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου στο Χόλιγουντ, σε μία λαμπερή τελετή με οικοδεσπότη τον Ρίκι Τζερβέις, που παρουσίασε για πέμπτη φορά τα βραβεία.

Το φιλμ «1917» του Σαμ Μέντες κέρδισε δύο χρυσές σφαίρες για την Καλύτερη Δραματική Ταινία και Σκηνοθεσία. Ο "Joker" Χοακίν Φίνιξ τιμήθηκε, όπως αναμενόταν, με την Χρυσή Σφαίρα Α' Ανδρικού ρόλου ενώ η Ρενέ Ζελβέγκερ, έλαβε την Χρυσή Σφαίρα Α' Γυναικείου Ρόλου για τον ρόλο της στο Judy.

Χοακίν Φίνιξ

Ρενέ Ζελβέγκερ

Ο Μπραντ Πιτ με





Το «Κάποτε στο Χόλιγουντ» συγκέντρωσε τρεις Χρυσές Σφαίρες , αυτές της Καλύτερης Ταινίας, Κωμωδία ή Μιούζικαλ, σεναρίου και Β' Ανδρικού ρόλου για τον Μπραντ Πιτ ενώ ο «Ιρλανδός» του Μάρτιν Σκορσέζε δε κατάφερε να αποσπάσει κανένα βραβείο από την επιτροπή. Το Chernobyl πήρε την Χρυσή Σφαίρα για την καλύτερη μίνι σειρά ενώ η «μούσα» του Γιώργου Λάνθιμου, Ολίβια Κόλμαν, τιμήθηκε και φέτος με χρυσή Σφαίρα, αυτή την φορά για τον Α' Γυναικείο Ρόλο στην δραματική σειρά The Crown.

Olivia Colman discusses her unexpected win and unexpected career ambitions with the HFPA backstage after winning for Best Actress - TV Drama. pic.twitter.com/c2476DPk9o — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 6, 2020

Ο Τομ Χανκς τιμήθηκε με το βραβείο καριέρας Cecil B. DeMille.

The man, the myth, the legend, the recipient of the 2020 Cecil B. Demille award @tomhanks shares a priceless moment on stage with @CharlizeAfrica. The respect is mutual. The humility is real. #GoldenGlobes pic.twitter.com/hU4TZUvMiC — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 6, 2020



Αναλυτικά τα βραβεία:

-ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ - ΔΡΑΜΑ

1971, του Σαμ Μέντες

- Α' ΑΝΔΡΙΚΟΣ - ΔΡΑΜΑ

Χοακίν Φίνιξ, Joker

- Α' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ - ΔΡΑΜΑ

Ρενέ Ζελβέγκερ, Judy

- ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ - ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ

Κάποτε στο Χόλιγουντ του Κουέντιν Ταραντίνο

- Α' ΑΝΔΡΙΚΟΣ - ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ

Τάρον Εγκερτον, Rocketman

- Α' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ - ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ

Ακουαφίνα, The Farewell

- Β' ΑΝΔΡΙΚΟΣ

Μπραντ Πιτ, Κάποτε στο Χόλιγουντ

- Β' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ

Λόρα Ντερν, Ιστορία Γάμου

- ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

Σαμ Μέντες, 1917

- ΣΕΝΑΡΙΟ

Κουέντιν Ταραντίνο, Κάποτε στο Χόλιγουντ

- ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ - ANIMATION

Ο Ευγενικός Κύριος Λινκ, του Κρις Μπάτλερ

- ΜΟΥΣΙΚΗ

Χίλντουρ Γκούντναντότιρ, Joker

- ΤΡΑΓΟΥΔΙ

I'm Gonna Love Me Again, Ελτον Τζον και Μπέρνι Τάουπιν από το Rocketman

- ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΤΑΙΝΙΑ

Παράσιτα του Μπονγκ Τζουν-χο

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

- ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ - ΔΡΑΜΑ

Succession

- Α' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ – ΔΡΑΜΑ

Ολίβια Κόλμαν, The Crown

- A' ΑΝΔΡΙΚΟΣ – ΔΡΑΜΑ

Μπράιαν Κοξ, Succession

- ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ - ΚΩΜΩΔΙΑ

Fleabag

- Α' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ – ΚΩΜΩΔΙΑ

Φίμπι Γουόλερ- Μπριτζ, Fleabag

- Α' ΑΝΔΡΙΚΟΣ – ΚΩΜΩΔΙΑ

Ράμι Γιουσέφ, Ramy

- KΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ

Chernobyl

- Α' ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ

Ράσελ Κρόου, The Loudest Voice

- Α' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ

Μισέλ Γουίλιαμς, Fosse/Verdon

- Β' ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ, ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ

Στέλαν Σκάρσγκαρντ, Chernobyl

- Β' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ, ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ

Πατρίσια Αρκέτ, The Act