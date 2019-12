Πέθανε σήμερα σε ηλικία 62 ετών ο Vaughan Oliver, ο θρυλικός γραφίστας που άφησε εποχή με τα εξώφυλλα της δισκογραφικής 4AD records και που θεωρήθηκε από πολλούς ένας από τους επιδραστικότερους graphic designer της γενιάς του.

Την ανακοίνωση έκανε ο συνάδελφός και στενός του φίλος Adrian Shaughnessy, ο οποίος ανέφερε ότι «ο ήρωας και φίλος μου Vaughan Oliver, πέθανε». Δεκάδες φανς και συνεργάτες του έχουν εκφράσει τη θλίψη τους για την απώλεια μέσα από μηνύματα στο Twitter τις τελευταίες ώρες. κάνοντας λόγο για ένα καλλιτέχνη και δάσκαλο της γραφιστικής.

Ο Οliver υπήρξε κεντρική φιγούρα της post-punk περιόδου δημιουργίας, με ένα μοναδικό στιλ που ταυτίστηκε απόλυτα με τη μουσική των δίσκων της 4AD.

Ο βρετανός γραφίστας είχε έδρα το Epsom, νότια του Λονδίνου και συνεργάστηκε επί σειρά ετών με τα στούντιο 23 Envelope και v23. Και τα δύο στούντιο διατηρούσαν στενή σχέση με την δισκογραφική εταιρία 4AD μεταξύ 1982 και 1998. Τα έργα του Oliver φιγουράρουν σε δίσκους των όπως Mojave 3, Lush, Cocteau Twins, Dead Can Dance, The Breeders και Pixies. Εκτός στούντιο είχε σχεδιάσει εξώφυλλα για τους David Sylvian, The Golden Palominos και Bush.

Το περιοδικό Interview είχε υμνήσει το έργο του, γράφοντας πως ο Vaughan Oliver μεταμόρφωσε δύο κομμάτια κολλημένου χαρτονιού σε αντικείμενα τέχνης. Η αισθητική του, με αφηρημένες χρήσεις τυπογραφίας και υποβλητικές υφές, δημιούργησε ένα είδος συνεκτικής οπτικής γλώσσας που επηρέασε αθόρυβα μια γενιά graphic designers και εικαστικών.

Σε συνέντευξή του, είχε αποκαλύψει πως ο αφορμή για να ασχοληθεί με το graphic design ήταν το ενδιαφέρον του για τη μουσική και πως είχε ανακαλύψει την ομορφιά της τέχνης μέσα από τα εξώφυλλα των άλμπουμ.

Η τέχνη του χαρακτηρίστηκε μυστηριώδης και διφορούμενη, αλλά θεωρείται πως βοήθησε πραγματικά να διαμορφώσει την αισθητική της 4AD. Ο Oliver εμπνεύστηκε από τον Σαλβαδόρ Ντάλι, τον ζωγράφο που θαύμαζε κατά τα χρόνια των σπουδών του στο κολέγιο και το πλούσιο έργο του είναι μια υποδειγματική εικαστική παρακαταθήκη που πάντρεψε με ξεχωριστό τρόπο τον ήχο θρυλικών καλλιτεχνών με την εικόνα.