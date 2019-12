Ένας από τους πλέον ανερχόμενους ράπερ, ο Juice WRLD, πέθανε σε ηλικία μόλις 21 ετών, σύμφωνα με αναφορές σε αμερικανικά Μέσα.

Το TMZ μετέδωσε το πρωί της Κυριακής ότι ο Jarad Anthony Higgins, γνωστός ως Juice WRLD, υπέστη επιληπτική κρίση σε αεροδρόμιο του Σικάγο που μόλις είχε προσγειωθεί ερχόμενος από το Λος Άντζελες. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά ο Αμερικανός ράπερ κατέληξε σε νοσοκομείο της πόλης λίγο αργότερα. Ο μουσικός από το Σικάγο έγινε ιδιαίτερα γνωστός με το σινγκλ "All Girls Are The Same" στις αρχές του 2018 λίγο πριν κυκλοφορήσει το "Lucid Dreams", ένα κομμάτι που έγινε από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς φτάνοντας μέχρι το Νο 2 του Billboard Hot 100.

Το 2019 ο Juice WRLD κέρδισε το βραβείο του καλύτερου νέου καλλιτέχνη στα Billboard Music Awards. Μέσα σε δύο χρόνια 25 κομμάτια του Juice WRLD «σκαρφάλωσαν» στο Hot 100 του Billboard.

Ο Juice WRLD, βραβεύτηκε για τον δίσκο του "Death Race for Love" ενώ συνεργάστηκε με καλλιτέχνες όπως οι Lil Uzi Vert, Ellie Goulding και BTS. «Θέλω να είμαι αυτός ο άνθρωπος που οδηγεί τον κόσμο πέρα από μέρος που βρίσκεται», είχε δηλώσει στο Billboard φέτος ο Αμερικανός καλλιτέχνης. «Και μέσα από αυτή τη διαδικασία ίσως βρω τον τρόπο για να ξεφύγω από τη θέση που βρίσκομαι».

Με πληροφορίες από Billboard/Forbes