Ο J. Michael Mendel, παραγωγός των Simpsons και του Rick and Morty, πέθανε την Κυριακή σε ηλικία 54 ετών.

Εκπρόσωπος του δικτύου Adult Swim, όπου προβαλλόταν η ανατρεπτική σειρά κινουμένων σχεδίων Rick and Morty, επιβεβαίωσε τον θάνατο του παραγωγού, βραβευμένου με τέσσερα Emmy κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής πορείας του. «Όλοι εμείς στην Adult Swim είμαστε συντετριμμένοι από τον θάνατο του Mike Mendel. Ο Mike ήταν η "καρδιά" της οικογένειας παραγωγής του 'Rick and Morty". Το φανταστικό ταλέντο του και η ευφυΐα του θα μας λείψει».

Στα 25 χρόνια της καριέρας του, ο Mendel «καθοδήγησε και υποστήριξε μία γενιά καλλιτεχνών, σεναριογράφων και δημιουργών, και η απουσία του θα γίνει αισθητή σε ολόκληρη την κοινότητα. Τα βαθύτερα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του, στους φίλους του και στους συναδέλφους του, σε αυτή την δύσκολη στιγμή».

Ο συνδημιουργός του "Rick and Morty", Justin Roiland, εξέφρασε την οδύνη του για την απώλεια στο Twitter. «Ο φίλος μου, ο συνεργάτης μου και παραγωγός Mike Mendel πέθανε. Δεν ξέρω τι θα κάνω χωρίς εσένα στο πλευρό μου Mike. Νιώθω "κατεστραμμένος".

My friend, partner, and line producer Mike Mendel passed away. I am devastated. My heart breaks for his family. I don’t know what I’m going to do without you by my side Mike. I’m destroyed.