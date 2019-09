ΜΟΥΣΙΚΗ

Florence and the Machine

«Η αρχαία ελληνική τέχνη και η μυθολογία έπαιζαν πάντα τεράστιο ρόλο στη δουλειά μου κι έτσι δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερο μέρος για το τελευταίο σόου αυτού του δίσκου, αυτής της περιοδείας» είπε η ίδια η Florence Welch, ανακοινώνοντας την πρώτη συναυλία στο Ηρώδειο, λίγο πριν ανακοινωθεί απανωτά η δεύτερη στον ίδιο χώρο και η τρίτη στο Κλειστό Ολυμπιακό Γήπεδο Γαλατσίου, με τα εισιτήρια να εξαφανίζονται μέσα σε λίγα λεπτά.

19 & 22/9 Ηρώδειο, 21/9 Κλειστό Ολυμπιακό Γήπεδο Γαλατσίου (sold out)

STAND UP

John Cleese, Last time to see me before I die

John Cleese



Το Τελευταία ευκαιρία να με δείτε πριν πεθάνω ίσως να είναι ο πιο ιδιοφυής τίτλος περιοδείας που έχει υπάρξει ποτέ. Στα 79 του, ο Βρετανός κωμικός και μέλος των θρυλικών Monty Python γυρνάει τον κόσμο με παραστάσεις που γίνονται συνεχώς sold out και για πρώτη φορά κάνει στάση και στην Αθήνα, στο Ηρώδειο, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε το αιρετικό του στυλ.

20/9, Ηρώδειο, Διονυσίου Αρεοπαγίτου (στάση μετρό Ακρόπολη), 21: 00, εισ.: 25-95 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

Νύχτες Πρεμιέρας Birthday Party

Το μεγάλο γενέθλιο πάρτι για τα 25 χρόνια των Νυχτών Πρεμιέρας συνδιοργανώνεται από το φεστιβάλ και τη LiFO και θα πραγματοποιηθεί στο Ρομάντσο, με DJ set από τους SLAM.

20/9, Bios.Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3, 23:00, ελεύθερη είσοδος

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Περπατώντας πέρα από την Αθήνα

Κώστας Μασσέρα



Την ομορφιά της Αθήνας που χάνεται μέσα στην καθημερινότητα αποτυπώνει μια ομάδα πέντε καλλιτεχνών (Ένη Κούκουλα, Κλεοπάτρα Κουρλαμπά, Κώστας Μασσέρας, Ηλίας Τσαουσάκης, Ναυσικά Χαραλαμπίδου) στην πρώτη φωτογραφική έκθεση που στήνεται στο Κέντρο Τεχνών «Μετς», ένα ιστορικό κτίριο, πρόσφατα ανακαινισμένο, που μετρά έναν αιώνα ζωής.

Έως 5/10, Κέντρο Τεχνών Μετς - Εικονουργία, Ευγενίου Βουλγάρεως 6. Ώρες λειτουργίας: Σάβ. 11:00-15:00, Τρ.-Πέμ.-Παρ. 18:00-21:00, Τετ. 10:00-14:00, είσοδος ελεύθερη.

ΒΙΒΛΙΟ

An intimate evening with Christopher King

O Αμερικανός ερευνητής που κατέγραψε το μεγαλείο της ηπειρώτικης μουσικής στο εξαιρετικό Ηπειρώτικο Μοιρολόι παίζει μπλουζ, ρεμπέτικα και δημοτικά τραγούδια από 78 RPM δίσκους, διαβάζει κείμενα από το νέο του βιβλίο και συνομιλεί με το κοινό στο Ρομάντσο. Το βιβλίο του, οι δίσκοι LP και τα CD του θα είναι προς πώληση και οι επισκέπτες θα μπορούν να τα αγοράσουν υπογεγραμμένα.

19/9, Bios. Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3, 21:00, είσοδος ελεύθερη

ΜΟΥΣΙΚΗ

Apparat

Apparat



Δύο μήνες μετά την εμφάνισή του στο θρυλικό Montreaux Jazz Festival, ο Apparat έρχεται στο Gagarin για ένα ατμοσφαιρικό live ηλεκτρονικής μουσικής. Γνωστός και ως Moderat, ο Βερολινέζος έχει γράψει κομμάτια που έχουν ακουστεί στο «Breaking Bad», στο «Skins» και στην ταινία Annihilation, ενώ τον περασμένο Μάρτιο κυκλοφόρησε το «LP5», την πιο minimal δουλειά του μέχρι σήμερα.

20/9, Gagarin, Λιοσίων 205, 21:00, εισ.: 24-30 ευρώ

Ξανά 1999

Πριν από 20 χρόνια, το 1999, η Τεχνόπολη μπήκε στη ζωή της πόλης. Στη φετινή επέτειο θα τραγουδήσουμε κομμάτια από εκείνη τη χρονιά με μαζί με τους καλλιτέχνες που τα πρωτοτραγούδησαν και άλλους που θα τα ερμηνεύσουν πρώτη φορά. Κ. Βήτα, Δραμαμίνη, Στάθης Δρογώσης, Μελίνα Κανά, Δημήτρης Κόψης, Κορίνα Λεγάκη, Θοδωρής Μαυρογιώργης, Γιάννης Παπαγεωργίου, Μαρία Παπαγεωργίου, Απόστολος Ρίζος, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μανώλης Φάμελλος, Katerine Duska, Nalyssa Green και πολλοί άλλοι θα είναι εκεί.

19/9, Τεχνόπολις, Πειραιώς 100, Γκάζι, 20:30, εισ.: από 12 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

The Boy & Σείριος Σαββαΐδης

Το καινούργιο του άλμπουμ «Παραδουλεύτρα», το οποίο κυκλοφορεί αρχές Σεπτεμβρίου, παρουσιάζει για πρώτη φορά ο The Boy μαζί με όλα τα παλιότερα αγαπημένα του κομμάτια. Μαζί του ο Σείριος Σαββαΐδης.

21/9, Death Disco, Ωγύγου 16 & Λεπενιώτου, Ψυρρή, 20:30, εισ.: 8 ευρώ

Sma Rag Da

Sma Rag Da



Αυτοπροσδιορίζεται ως musical safarist και έχει πειραματιστεί με την παραδοσιακή μουσική, με διασκευές στα «Tσοπανάκος ήμουνα» και «Αθαμανία Όμορφη», μεταξύ άλλων. Η Σμαράγδα Αλεξανδρή, μαζί με τους Amalia & The Architects, ανεβαίνει στη σκηνή του 6 d.o.g.s λίγο πριν από την κυκλοφορία του «Air Sickness Bag».

20/9, 6 d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 21:00, εισ.: 6 ευρώ

DANCE

Techniques Day 1: Carl Cox & Luigi Madonna

Κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας techno και house σε μια διοργάνωση με τη σφραγίδα του Blend. Ο Carl Cox, ο ζωντανός θρύλος της ηλεκτρονικής μουσικής, και ο Luigi Madonna, καλεσμένοι στη πρώτη μέρα του φεστιβάλ.

21/9, Gazi Music Hall, Ιερά Οδός 7-13, 23:00. Εισιτήριο: 35-50 ευρώ (κανονικό)