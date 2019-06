«Εμβληματική» και «ιστορική» χαρακτηρίζει ο βρετανικός Τύπος την εμφάνιση του Stormzy στη σκηνή του διάσημου φεστιβάλ Glastonbury.

Μουσικοί, πολιτικοί και φανς αποθεώνουν τον ράπερ Stormzy ο οποίος χθες έγινε ο πρώτος σόλο μαύρος Βρετανός headliner στο φεστιβάλ. Η Adele δημοσίευσε φωτογραφία του Stormzy στο Instagram και δήλωσε υπερήφανη. Ο ηγέτης των εργατικών Jeremy Corbyn, έκανε λόγο για μια πολιτική εμφάνιση που περνά στην πολιτιστική ιστορία της χώρας.

Tonight @Stormzy made history by being the first black solo British headliner at Glastonbury. The performance was political, iconic and the ballet was beautifully powerful. It won't just go down in Glastonbury history - it'll go down in our country's cultural history. #Glasto2019 pic.twitter.com/pmRt5OuqBI