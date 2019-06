Κυκλοφόρησε το πρώτο επίσημο trailer της ταινίας «Άγγελοι του Τσάρλι», με πρωταγωνίστριες τις Κρίστεν Στιούαρτ, Ναόμι Σκοτ και Έλα Μπαλίνσκα.

Στην ταινία παίζουν επίσης οι Νόα Σεντίνεο και Πάτρικ Στιούαρτ, που έκαναν μόνοι τους τις περισσότερες σκηνές δράσης. «Είμαστε περήφανοι για τις μελανιές μας. Ποτέ δεν έχω γελάσει περισσότερο. Στο τέλος κάθε μέρας νιώθω το πρόσωπό μου να πονάει», είπε ο Πάτρικ Στιούαρτ.

Την σκηνοθεσία της νέας ταινίας έχει κάνει η ηθοποιός Ελίζαμπεθ Μπανκς, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Ντέιβιντ Όμπουρν, που έγραψε και σκηνοθέτησε την ταινία «Η εξαφανισμένη» (The Girl In The Park).

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που ο κόσμος θα γνωρίσει τους Αγγέλους. Χτίσαμε αυτό το πρότζεκτ πάνω στην καταπληκτική κληρονομιά των τηλεοπτικών "Charlie's Angels" και των ταινιών της δεκαετίας του 2000», σχολίασε η Ελίζαμπεθ Μπανκς, που παραδέχθηκε ωστόσο πως δεν έχει δει ποτέ την διάσημη σειρά. «Δεν έχω δει ποτέ την σειρά, αλλά αγάπησα τις ταινίες μεγαλώνοντας. Όλοι οι προηγούμενοι Άγγελοι έβαλαν τα θεμέλια για να υπάρξουμε εμείς», πρόσθεσε η γνωστή ηθοποιός.

Το τραγούδι των τίτλων στη νέα εκδοχή των «Αγγέλων του Τσάρλι» υπογράφουν οι Λάνα Ντελ Ρέι, Αριάνα Γκράντε και Μάιλι Σάιρους.

Δείτε το επίσημο trailer της ταινίας «Charlie's Angels» που θα βγει στους κινηματογράφους τον Νοέμβριο: