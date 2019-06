Tο Colour Day Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στο ΟΑΚΑ, στις 29 & 30 Ιουνίου, με ανανεωμένο σκηνικό. Για πρώτη φορά, το μεγαλύτερο διήμερο, χρωματιστό φεστιβάλ της Ελλάδας θα είναι εμπνευσμένο από τον κόσμο του τσίρκου.



Μουσική, άφθονο χρώμα, εντυπωσιακά acts, μαγεία και μυστήριο, αλλά και ο super fun χρωματιστός αφρός θα απογειώσουν τη διάθεσή σου.



Περισσότεροι από 40 κορυφαίοι καλλιτέχνες από την εγχώρια και διεθνή μουσική σκηνή, DJs αλλά και συγκροτήματα ανεβαίνουν σε ένα εντυπωσιακό stage για να παρουσιάσουν ένα φαντασμαγορικό show διεθνών προδιαγραφών.

Το line-up

Live Acts: Ελένη Φουρέιρα feat Kaan, Era Istrefi, Sin Boy, Mikolas Josef, Kazka, Saske, Solmesiter ft WNC, Otherview feat Josephine, The Players, Claydee, Prince Karma, Slogan, Mente Fuerte, Goin' Through feat The Family, Havana, The Mode, Steve #Onemanshow, Bobito feat Lila Trianti, Showtime Party



DJs: Michael Tsaousopoulos, Consoul Trainin, Ace2Ace, Bang La Decks, Xenia Ghali, Dino MFU feat Andrea Kasta, George Siras, Antonis Dimitriadis, Mossel, Mark Angelo, Chris Child, Steve Kis, John Toubanos, Herc Deeman, Dim Chord, Nikko Sunset, Sergio T, DeLaCruz, Michaelo Mike, Roni Iron, Dj Mak, Dj Syna

Στη κεντρική σκηνή, στο ρόλο του παρουσιαστή, θα είναι o Σάββας Πούμπουρας ενώ εκεί θα βρίσκεται και ο Φάνης Λαμπρόπουλος.



Με σκηνικό που θυμίζει τσίρκο και είναι διακοσμημένο με μία τεράστια περιστρεφόμενη ρόδα λούνα παρκ, το Colour Day Festival έχει σκοπό όχι μόνο να μας διασκεδάσει, αλλά και να παρουσιάσει ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα.

H LiFO εξασφάλισε και κληρώνει 7 διπλές προσκλήσεις που ισχύουν και για τις δύο μέρες της διοργάνωσης.

Για να κερδίσεις μία από αυτές, μπες στον επίσημο λογαριασμό της LiFO στο Instagram, δες το σχετικό story και στείλε μας DM (direct message) γράφοντας «Colour Day» και το ονοματεπώνυμό σου.

Οι νικητές θα μπορούν να παραλάβουν τα βραχιολάκια εισόδου τους με τον barcode που θα τους αποσταλεί μέσω DM, από τα εκδοτήρια του ΟΑΚΑ στον σταθμό Ειρήνη του ΗΣΑΠ, τις εξής μέρες και ώρες:

Πέμπτη 27/6 & Παρασκευή 28/6, 10:00-20:00

Σαββατο 29/6 & Κυριακή 30/6, τις ώρες του φεστιβάλ

Info

Colour Day Festival 2019 - The Circus Project

ΟΑΚΑ

29 & 30 Ιουνίου

https://www.colourdayfestival.gr