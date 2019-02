Η ταινία του Ναντάβ Λαπίντ Synonymes, κέρδισε το βραβείο της Χρυσής Άρκτου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου.

Πρόκειται για μια συμπαραγωγή Γαλλίας-Ισραήλ-Γερμανίας σχετικά με έναν Ισραηλινό που προσπαθεί να καταπνίξει την καταγωγή του αφού μετακομίσει στο Παρίσι.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο, ο σκηνοθέτης επισήμανε ότι η ταινία του θα μπορούσε να προκαλέσει «ένα σκάνδαλο στο Ισραήλ».

Προσέθεσε, ωστόσο: «Ελπίζω ότι οι άνθρωποι θα μπορέσουν να καταλάβουν πως η οργή, ο θυμός, η εχθρότητα, το μίσος και η περιφρόνησή έρχονται μονάχα μεταξύ αδελφών, όταν υπάρχει ένα συμπαγές δέσιμο κι έντονα συναισθήματα».

Το δράμα του Γάλλου σκηνοθέτη Φρανσουά Οζόν By the Grace of God, που πραγματεύεται την ιστορία θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης στους κόλπους της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και τον αγώνα τους για απόδοση δικαιοσύνης, τιμήθηκε με το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής- Αργυρή Άρκτος.

«Η ταινία προσπαθεί να σπάσει τη σιωπή που επικρατεί στους κόλπους πανίσχυρων θεσμών στο θέμα της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από μέλη του κλήρου», επισήμανε ο σκηνοθέτης, μόλις παρέλαβε το βραβείο του.

«Θέλω να μοιραστώ αυτό το βραβείο με τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης», συμπλήρωσε ο δημιουργός, εμφανώς συγκινημένος.

Επιπλέον, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου έδωσε τα βραβεία καλύτερης ερμηνείας για άνδρα και γυναίκα ηθοποιό απόψε στους πρωταγωνιστές της κινεζικής ταινίας So Long, my son του Γουανγκ Τσιαοσουάι.

Η Κινέζα Γιονγκ Μέι και ο Κινέζος Γουανγκ Σινγκτσούν ενσαρκώνουν ένα ζευγάρι, η ζωή του οποίου σημαδεύεται από την απώλεια ενός παιδιού. Η ταινία αφηγείται την τριαντάχρονη ιστορία μετά την Πολιτιστική Επανάσταση, από τη δεκαετία του 1980 στο 2010.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ