Η Lady Gaga and Bradley Cooper θα ερμηνεύσουν μαζί το Shallow, από την ταινία A Star Is Born, στη φετινή τελετή απονομής των Όσκαρ.

Το γεγονός ανακοίνωσε μέσω Twitter η Ακαδημία.

Σημειώνεται πως τις τελευταίες μέρες ανακοινώνονται μέσω Twitter όλα τα κομμάτια που οι ερμηνευτές τους θα εκτελέσουν ζωντανά κατά τη διάρκεια της τελετής.

Έτσι η Ακαδημία επιβεβαίωσε πως θα ακουστούν τα When a Cowboy Trades His Spurs for Wings από τους Gillian Welch και David Rawlings, το οποίο αποτέλεσε μέρος του soundtrack της ταινίας Η Μπαλάντα του Μπάστερ Σκραγκς, το I'll fight από την Jennifer Hudson που συμπεριλήφθηκε στο RBG.

Ωστόσο δεν έχει ανακοινωθεί ο καλλιτέχνης που θα ερμηνεύσει The Place Where Lost Things Go από το Η Μαίρη Πόπινς Επιστρέφει, αλλά η Ακαδημία έκανε λόγο για «ειδικό καλεσμένο».

Όλα τα κομμάτια είναι υποψήφια για Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού.

Με πληροφορίες από Pitchfork