Το μέρος στη Γη που καίγεται για δεκαετίες και δεν σβήνει ποτέ

Η «Πύλη της Κόλασης» στο Τουρκμενιστάν καίει εδώ και 50 χρόνια, φωτίζοντας τη νύχτα της ερήμου

LifO Newsroom
Το μέρος στη Γη που καίγεται για δεκαετίες και δεν σβήνει ποτέ
Στην καρδιά της ερήμου Καρακούμ, στο βόρειο Τουρκμενιστάν, υπάρχει μια τεράστια φλεγόμενη τρύπα στη Γη. Δεν είναι ηφαιστειακός κρατήρας, ούτε έργο κάποιου καλλιτέχνη. Είναι το Darvaza Gas Crater, γνωστό παγκοσμίως ως «Door to Hell»,  η Πύλη της Κόλασης.

Κι όμως, δεν πρόκειται για μυθολογία. Το άνοιγμα αυτό καίγεται αδιάκοπα από το 1971, δηλαδή εδώ και πάνω από πέντε δεκαετίες. Η λάμψη του είναι ορατή από χιλιόμετρα μακριά, μέσα στη σιωπή της ερήμου.

Μια τρύπα που δημιουργήθηκε από ανθρώπινο λάθος

Η ιστορία ξεκινά στις αρχές της δεκαετίας του ’70, όταν Σοβιετικοί γεωλόγοι πραγματοποιούσαν γεωτρήσεις για φυσικό αέριο. Κατά λάθος, το έδαφος υποχώρησε, δημιουργώντας έναν τεράστιο κρατήρα διαμέτρου 70 μέτρων και βάθους περίπου 30 μέτρων.

Όταν διαπιστώθηκε ότι το φυσικό αέριο που αναβλύζει ήταν τοξικό, οι επιστήμονες αποφάσισαν να το αναφλέξουν, θεωρώντας ότι η φωτιά θα σβήσει «σε λίγες ημέρες». Πενήντα χρόνια μετά, η φλόγα καίει ακόμα.

Ο αέρας γεμίζει συνεχώς με μεθάνιο που αναδύεται από τα υπόγεια κοιτάσματα, τροφοδοτώντας τη φωτιά — ένα αέναο καμίνι στη μέση του πουθενά.

Από επιστημονικό ατύχημα σε τουριστικό φαινόμενο

Παρότι το σημείο βρίσκεται μέσα σε μια από τις πιο απομονωμένες περιοχές του πλανήτη, προσελκύει χιλιάδες ταξιδιώτες κάθε χρόνο.

Όσοι το έχουν δει από κοντά, το περιγράφουν ως «ένα ζωντανό στόμα φωτιάς που αναπνέει στη γη». Τη νύχτα, ο κρατήρας φωτίζει το τοπίο με πορτοκαλί ανταύγειες, δημιουργώντας μια εικόνα που μοιάζει περισσότερο με σκηνικό επιστημονικής φαντασίας παρά με πραγματικό τόπο.

Η κυβέρνηση του Τουρκμενιστάν έχει κατά καιρούς προσπαθήσει να περιορίσει τη φωτιά, είτε για περιβαλλοντικούς λόγους είτε για να εξοικονομήσει το πολύτιμο φυσικό αέριο που καίγεται άσκοπα. Ωστόσο, καμία προσπάθεια δεν έχει αποδώσει.
Το Darvaza είναι πλέον κάτι περισσότερο από αξιοθέατο: είναι ένα σύμβολο της ανθρώπινης αλαζονείας απέναντι στη φύση. Μια υπενθύμιση του τι μπορεί να προκαλέσει η τεχνολογική αυτοπεποίθηση όταν συναντά τα όρια του φυσικού κόσμου.

Η εικόνα του - το κόκκινο φως μέσα στη σκοτεινή άμμο - έχει γίνει viral σε όλο τον κόσμο: φωτογραφίες του έχουν ταξιδέψει σε εξώφυλλα περιοδικών, ντοκιμαντέρ και νυχτερινά wallpapers, κάνοντάς το ένα από τα πιο παράξενα και εντυπωσιακά τοπία του πλανήτη.

Περιστασιακά, επιστήμονες μετρούν τις εκπομπές μεθανίου για να εκτιμήσουν την περιβαλλοντική ζημιά. Όμως η πλήρης κατάσβεση του κρατήρα θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη.

Έτσι, η «Πύλη της Κόλασης» συνεχίζει να καίει. Όχι ως θρύλος, αλλά ως πραγματική, φλεγόμενη τρύπα στη Γη που θυμίζει πως κάποιες φωτιές, κυριολεκτικά, δεν σβήνουν ποτέ.


 

