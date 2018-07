Αν το καλοσκεφτείς, τα κηρύγματα των Αμερικανών παστόρων στο «ποίμνιο» της εκάστοτε εκκλησίας, αυτοί οι συχνά φωνακλάδικοι, ενίοτε εμπνευσμένοι και ευαίσθητοι, κάποιες φορές ρατσιστικοί και παραληρηματικοί λόγοι που κυμαίνονται ανάλογα με το τι πρεσβεύει ο κάθε θρησκευτικός προσανατολισμός και ανάλογα φυσικά με το τι έχει στο μυαλό του ο κάθε εκπρόσωπος, δεν διαφέρουν και πολύ από τα δικά μας ορθόδοξα κηρύγματα, μετά τις κυριακάτικες λειτουργίες και τις γιορτές.

Και στην ορθοδοξία μπορείς να συναντήσεις από μορφωμένους ιερείς που ο λόγος τους στάζει αγάπη και συμπόνοια, μέχρι μισαλλόδοξα μιάσματα που ακούγοντάς τους δεν μπορείς να πιστέψεις ότι κουβαλάνε τόσο μίσος μέσα τους – τα παραδείγματα που έρχονται κάθε τόσο στη δημοσιότητα είναι πολλά. Απλώς τα δικά μας κηρύγματα είναι συνήθως πιο «δωρικά», ενώ οι προτεστάντες πάστορες είναι πιο εξωστρεφείς, έχοντας συχνά στη συνοδεία τους τις γκόσπελ χορωδίες που δίνουν άλλο τόνο και ρυθμό στις λειτουργίες.

Ο αιδεσιμότατος Μπίλι βέβαια είναι διαφορετική περίπτωση. Ο καλλιτέχνης και ριζοσπάστης οικολόγος από τη Νέα Υόρκη έχει υιοθετήσει το στυλ ενός πάστορα, τον σχετικό τονισμό και τη μελωδικότητα της φωνής, αλλά ο σκοπός εδώ είναι διαφορετικός: να τα «χώσει», μαζί με τον εικοσαμελή του θίασο, στον Τραμπ και την κυριαρχία του καπιταλιστικού μοντέλου, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην προστασία του περιβάλλοντος και κάνοντας ένα ιδιότυπο κήρυγμα-περφόρμανς με την ντουντούκα του στα πιο αναπάντεχα μέρη.

Έχοντας λοιπόν εμφανιστεί σε μέρη όπως ο Πύργος του Τραμπ στο Μανχάταν ή το ομοσπονδιακό κέντρο κράτησης μεταναστών -κι έχοντας συλληφθεί αρκετές φορές-, ήρθε μαζί με τους ακολούθους του, την Stop Shopping Choir, στην Ελλάδα, καλεσμένος του Φεστιβάλ Αθηνών, κι έπειτα από τρεις επιτυχημένες εμφανίσεις στην Αγγλικανική Εκκλησία, έφτασε η στιγμή για δημόσια δράση στην πλατεία Συντάγματος.

Το κάλεσμα είχε οριστεί για χθες το απόγευμα στις 19:00 και αρχικά, γύρω από την πολύχρωμη ομάδα του, βρίσκονταν μόνο φωτογράφοι και λίγοι περίεργοι. Καθώς όμως άρχισε να εξηγεί στην ντουντούκα ότι «είμαστε όλοι τουρίστες ή πρόσφυγες» σε τούτη τη ζωή, οι περίεργοι έγιναν περισσότεροι.

Φωτο: Φίλιππος Λεμονής / LiFO

«Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι πλέον ανησυχητικά όμοια με τη Νέα Υόρκη, καθώς βιώνουμε την τελευταία πράξη του καπιταλισμού» μας ενημέρωσε. «Ο Τραμπ είναι ο διάβολος, η προεδρία του δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα παγκόσμιο brand» συνέχισε, καθώς ανήγγειλε τη δημιουργία του διεθνούς κοινωνικού κινήματος «Τουρίστες εναντίον Τραμπ».

Ακολούθησε η πορεία του κινήματος από την πλατεία Συντάγματος μέχρι το Μοναστηράκι, με τους περαστικούς να χαζεύουν και τη χορωδία, προεξάρχοντος πάντα του λευκοντυμένου Μπίλι, να επιδίδεται σε απολαυστικούς μουσικούς και κινησιολογικούς αυτοσχεδιασμούς, με βάση το κήρυγμα που είχε προηγηθεί.

Αυτό που έχει ενδιαφέρον στην περίπτωση του Μπίλι, πάντως, πέρα από την προφανή ειρωνεία απέναντι στα χριστιανικά τελετουργικά και ιδεώδη και τον συντηρητισμό της δεξιάς ή την άκρως επίκαιρη χροιά των όσων διακηρύσσει -τα οποία, ωστόσο, θα μπορούσαν επίσης να εκληφθούν ως ειρωνικό σχόλιο πάνω στη νοοτροπία των κινημάτων, των ακτιβιστικών υπερβολών και της αντι-τραμπικής μανίας που έχει σαρώσει όλο τον πλανήτη- είναι το πόσο άρτια και δεμένη είναι η ομάδα του. Σαν να παρακολουθείς μια πραγματικά καλή γκόσπελ περφόρμανς, από αυτές με τις οποίες έχουμε γαλουχηθεί στο αμερικανικό σινεμά και την τηλεόραση.

Info

Reverend Billy and The Shop Stopping Choir - Donald Trump is the Devil

Η περφόρμανς θα επαναληφθεί σήμερα στις 19:00, ξεκινώντας από την πλατεία Συντάγματος.

Video credit: Φίλιππος Λεμονής / LiFO

Φωτο: Φίλιππος Λεμονής / LiFO

Φωτο: Φίλιππος Λεμονής / LiFO

Φωτο: Φίλιππος Λεμονής / LiFO

Φωτο: Φίλιππος Λεμονής / LiFO

Φωτο: Φίλιππος Λεμονής / LiFO