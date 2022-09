12ο Street Mode Festival: Συμπεριληπτικό, οικολογικό και βιώσιμο

«BACK FROM THE DEAD! Get ready for chapter 12…»: Με αυτήν τη φράση το φεστιβάλ που έχει καθιερωθεί εδώ και έντεκα χρόνια στη συνείδηση της Θεσσαλονίκης ως η κοιτίδα της υποκουλτούρας και του street κόσμου επιστρέφει.

Οι αναμνήσεις από τα βράδια που γυρνούσαμε, πριν από την πανδημία, επί τρεις μέρες από το ένα stage στο άλλο είναι ακόμη νωπές. BMX, graffiti και χορευτικές φιγούρες, breakdance, performances αλλά και μια τρελή μουσική γιορτή στην οποία το χιπ-χοπ συναντά punk, heavy rock και indie ήχους. Με όλα τα παραπάνω το φεστιβάλ απέκτησε στυλ και urban ταυτότητα που δημιουργούσε φανατικούς θαμώνες.

Το Street Mode, που ξεκίνησε παλιότερα ως μια σειρά εκδηλώσεων σε ανοιχτούς δημόσιους χώρους όπως η πλατεία της Θέρμης και το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, επιστρέφει φέτος, μετά την αναγκαστική παύση κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με ένα δυνατό line-up, προβάλλοντας ένα βιώσιμο πρότυπο και μια συμπεριληπτική φιλοσοφία.

«Η ιστορία της ομάδας μας μετράει ήδη έντεκα χρόνια, συν δύο τα οποία θέλουμε να ξεχάσουμε. Φέτος ο στόχος μας είναι να επανασυνδεθούμε με τον κόσμο, μετά από δύο χρόνια παύσης, και να φέρουμε σε εφαρμογή νέες ιδέες και προτάσεις», λέει ο Γιάννης Ευσταθίου, διοργανωτής και owner του φεστιβάλ.

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα γίνουν από θεματικά body paintings με πυρήνα την οικολογία μέχρι δράσεις ανακύκλωσης πλαστικού, με τη βιωσιμότητα να είναι βασικό στοιχείο της διοργάνωσης. Επίσης θα υπάρχουν visual arts στους χώρους διεξαγωγής του φεστιβάλ από το πρότζεκτ «Sexism free night».

Επόμενος στόχος είναι ένα φεστιβάλ με μηδενικό οικολογικό αντίκτυπο, το φεστιβάλ δρόμου που ονειρευτήκαμε, συμπεριληπτικό, ισότιμο, προσβάσιμο για όλα τα άτομα, γιατί η δημιουργία είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο.

«Φέτος, σε συνεργασία με την ActionAid, ο πίνακάς μας θα έχει θέμα την κλιματική αλλαγή που όλοι βιώνουμε στο πλαίσιο της καμπάνιας #ClimateofChange, μέσω της οποίας ζητούμε κλιματική δικαιοσύνη. Πώς θα είναι άραγε το μέλλον μας εάν αγαπάμε και φροντίζουμε τη γη; Τι θα αντικρίσουμε εάν συνεχίσουμε τον ίδιο τρόπο ζωής με τώρα; Αυτά και πολλά άλλα ζητήματα θα αποτυπωθούν στα φετινά εικαστικά μας. Περιμένουμε, λοιπόν, τους φίλους μας να φωτογραφηθούν και να συμμετέχουν μαζί μας στο φεστιβάλ, καθώς φέτος το θέμα μας θα είναι ακόμα πιο διαδραστικό», λέει η Κίκα Κουπαράνη, υπεύθυνη της δράσης του body painting.

Παράλληλα, το φεστιβάλ θα έχει διερμηνεία νοηματικής οn stage καθώς και δωρεάν εισιτήρια διαθέσιμα σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και ΑμεΑ, ενώ στόχος του είναι να έχει μηδενικό οικολογικό αποτύπωμα έως το 2030. Όσον αφορά το line-up, περιλαμβάνει μεγάλα ονόματα τόσο της ραπ όσο και της ροκ σκηνής, από τον Vlospa, τον Saske και τον Bloody Hawk μέχρι τους Βήτα Πεις, τους 1000mods και τους Villagers of Ioannina City. O Γιώτης Ποσπορέλης, συνδιοργανωτής και υπεύθυνος παραγωγής και μουσικού προγράμματος, λέει:

«Τέτοια εποχή πέρσι σκεφτόμασταν ότι ίσως η τελευταία χρονιά του Street Mode ήταν το 2019, γιατί μετά τη διετή βίαιη διακοπή του δυσκολευόμασταν να φανταστούμε το φεστιβάλ μας με όλους αυτούς τους περιορισμούς της νέας πραγματικότητας. Οπότε και μόνο που μπορούμε τώρα να ετοιμάζουμε τη μεγάλη μας γιορτή είναι μια θετική εξέλιξη. Πιστεύουμε ότι ο κόσμος έχει πολύ μεγάλη ανάγκη, όπως κι εμείς, να νιώσει την απίστευτη ενέργεια που εκλύεται κάθε χρόνο στη διάρκεια του Street Mode».

«Ο προγραμματισμός μας όμως επηρεάστηκε έντονα, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μουσικές συμμετοχές, ειδικά αυτές του εξωτερικού, συνήθως κλείνονται σχεδόν έναν χρόνο πριν, και τέτοιες κινήσεις ή δεσμεύσεις με την περιρρέουσα αβεβαιότητα ήταν από επισφαλείς ως και ριψοκίνδυνες. Η μεγάλη αλλαγή του φεστιβάλ τη φετινή χρονιά είναι η μεταφορά του στην ανατολική πλευρά της πόλης, σε έναν νέο χώρο που φιλοδοξούμε να γίνει το "σπίτι" μας για όλες τις επόμενες διοργανώσεις. Έναν χώρο με πανεύκολη πρόσβαση που ταιριάζει απόλυτα στη φιλοσοφία και το στήσιμο του Street Mode γιατί συνδυάζει τους άνετους και πολυμορφικούς εξωτερικούς χώρους με ένα τεράστιο indoor stage με οροφή που ανοίγει και είμαστε σίγουροι ότι θα μεγιστοποιήσει το festival experience του κοινού».

Την ίδια στιγμή, τα sports, τα dance shows και τα graffiti σηματοδοτούν και πάλι ένα σημαντικό στοιχείο της ταυτότητας του φεστιβάλ. Φέτος θα υπάρχει το 1 vs 1 breaking battle και τα special dance shows. Ο Τόλης Αριστείδου, υπεύθυνος του street dance, αναφέρει: «Χαιρόμαστε που συνεχίζουμε τις χορευτικές δραστηριότητες σταθερά από το δεύτερο Street Mode έως και τώρα, γιατί αυτό δείχνει πόσο καλή δουλειά έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια από τη διοργάνωση του φεστιβάλ και ότι το στηρίζει η χορευτική κοινότητα. Από τη στιγμή που επιστρέφουμε σε μια κανονικότητα, στόχος μας για το επόμενο edition είναι να δώσουμε ακόμα περισσότερες ευκαιρίες και προβολή στη χορευτική σκηνή», ενώ ο υπεύθυνος της δράσης BMX, Μάκης Παπαδόπουλος, σχολιάζει σχετικά με την ειδική πίστα που θα βρούμε φέτος στον χώρο:

«Φέτος το RideOn shop παρουσιάζει το έκτο Street Ripper στο πλαίσιο του Street Mode Festival. BMXάδες από όλη την Ελλάδα θα διαγωνιστούν σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα βγαλμένη από τους δρόμους της πόλης. Ο στόχος είναι να δει και να μάθει ο κόσμος τι είναι το BMX και γιατί στο εξωτερικό είναι τόσο δημοφιλές άθλημα. Σε συνδυασμό με τη μουσική, γίνεται ακόμα πιο θεαματικό. Το BMX πλέον είναι και ολυμπιακό άθλημα, αλλά πολλοί δεν το γνωρίζουν. Παρ' όλα αυτά, μέσα από το Street Mode θέλουμε να προβληθούμε στους δήμους και τις περιφέρειες και να περάσουμε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα το ότι είμαστε δίπλα στη νεολαία».

Στο 12ο Street Mode Festival θα φιλοξενηθεί μια διεθνής διοργάνωση graffiti που πραγματοποιείται σε δεκάδες διαφορετικές χώρες σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο, το «Meeting of styles». Ο Θανάσης Ευαγγελόπουλος, υπεύθυνος δράσης graffiti, λέει: «Σκοπός αυτού του φεστιβάλ είναι η έκφραση της δημιουργίας των καλλιτεχνών κατά κύριο λόγο, η επαφή τους με τον κόσμο, η μετάδοση της τέχνης του graffiti, η συνεργασία μεταξύ τους καθώς και η ανταλλαγή απόψεων και η σύναψη φιλικών δεσμών. Θα συμμετάσχουν 45 καταξιωμένοι καλλιτέχνες απ' όλον τον κόσμο, Μεξικό, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα, με παράλληλες δράσεις και events σε όλη την πόλη».

Το μεγαλύτερο street festival της Θεσσαλονίκης φέρει την ετικέτα EFFE. Το EFFE Label είναι η σφραγίδα ποιότητας της Ευρώπης για αξιόλογα φεστιβάλ τεχνών που δείχνουν τη δέσμευσή τους στον τομέα των τεχνών, στη συμμετοχή της κοινότητας και στο διεθνές άνοιγμα. Από την παρουσίαση ενός συνεκτικού και επιμελημένου καλλιτεχνικού προγράμματος και την παροχή ευκαιριών σε ανερχόμενους ή καινοτόμους καλλιτέχνες μέχρι και τη συμμετοχικότητα και τη βοήθεια στη διαμόρφωση, ενθάρρυνση και προώθηση διαπολιτισμικών εμπειριών για το κοινό και τους καλλιτέχνες, τα πρότυπα ποιότητας της EFFE είναι σημαντικά. Η Eυανθία Σταύρου, υπεύθυνη ευρωπαϊκών προγραμμάτων και οικολογικών δράσεων, σχολιάζει:

«Μετά τη δυσκίνητη εποχής της πανδημίας, το Street Mode παίρνει σταδιακά τη θέση που του αρμόζει ως stakeholder ενός πολυμορφικού φεστιβάλ και μιας πλατφόρμας ανάδειξης δημιουργών στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια.

Φέτος, στο πλαίσιο των καινοτόμων δράσεων του φεστιβάλ, θα φιλοξενήσουμε ανερχόμενες καλλιτέχνιδες σύγχρονου τσίρκου μέσα από το πρόγραμμα κινητικότητας Teatroskop από τη Γαλλία, οι οποίες θα αλληλεπιδράσουν με το τοπικό δημιουργικό οικοσύστημα τόσο μέσα από την υλοποίηση εργαστηρίων όσο και με την παρουσίαση της περφόρμανς τους στο φεστιβάλ.

Το Street Mode, ως εταίρος στο πρόγραμμα δημιουργικής Ευρώπης StreetArt4Rights, συμμετέχει στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας για τη street κουλτούρα με αντίστοιχα φεστιβάλ από τη Νάντη και τη Ρώμη και παρουσιάζει το πώς αυτή μπορεί να υποστηρίξει μια πιο συμπεριληπτική και ισότιμη κοινωνία αλλά και πώς μπορούν τα φεστιβάλ μεγάλης κλίμακας να μειώσουν και, γιατί όχι, να μηδενίσουν το οικολογικό τους αποτύπωμα.

Στο πλαίσιο αυτό θα γίνει μια μικρή παρέμβαση από την ομάδα του Fix in Art, το “Τσίρκο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων”, όπου μέσα από ευφάνταστα παιχνίδια οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με τις κοινωνικές ανισότητες, ισοπεδώνοντάς τες με έναν δημιουργικό τρόπο. Βέβαια, δεν θα μπορούσε να λείψει από το φεστιβάλ η δημιουργική γωνιά του Fix in Art, όπου κάποιος μπορεί να απελευθερώσει τη δημιουργικότητά του με κάθε μορφή έκφρασης.

Παράλληλα, οι νέοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για όλες τις διαθέσιμες ευκαιρίες κινητικότητας που τους δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τα προγράμματα του Erasmus+, της ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας, και για τους τρόπους που μπορούν να επηρεάσουν το τοπικό τους οικοσύστημα, κάνοντας τη δική τους παρέμβαση μέσα από τα προγράμματα των local solidarity projects.

Μέσα από όλες αυτές τις συνέργειες και αλληλεπιδράσεις, επόμενος στόχος είναι ένα φεστιβάλ με μηδενικό οικολογικό αντίκτυπο, το φεστιβάλ δρόμου που ονειρευτήκαμε, συμπεριληπτικό, ισότιμο, προσβάσιμο για όλα τα άτομα – γιατί η δημιουργία είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο».

23-25 Σεπτεμβρίου 2022 στο Sonik Arena

