Λίγες μόνο μέρες έμειναν για το μεγαλύτερο φεστιβάλ της Ελλάδας που γίνεται για 10η επετειακή χρονιά, πιο πλήρες από ποτέ, με πάνω από 100 συναυλίες και όλες τις δράσεις της street κουλτούρας.

To Street Mode είναι ένα ετήσιο φεστιβάλ μουσικής, τέχνης και αθλητισμού, που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη από το 2009 και διοργανώνεται σε συνεργασία με τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης, υπό την Αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Το 2017 συγκέντρωσε πάνω από 40.000 επισκέπτες, σε ένα πολυήμερο πρόγραμμα που περιλάμβανε συναυλίες σε 5 παράλληλες σκηνές, μουσικούς διαγωνισμούς και street δραστηριότητες, ενώ φέτος θα διαρκέσει τέσσερις μέρες (Πέμπτη 30 Αυγούστου – Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου), με ένα ακόμη stage (σύνολο 6).

Κι έχει live εμφανίσεις από ένα σωρό σημαντικά ονόματα της εγχώριας και διεθνούς μουσικής σκηνής, DJ sets, προβολές ντοκιμαντέρ, shows και διαγωνισμούς graffiti, street art, breaking, street dance, parkour, freerunning, skateboarding, longboarding, μουσικούς διαγωνισμοί και πολλά ακόμη!

Το Street Mode είναι η απόλυτη φεστιβαλική εμπειρία της σεζόν, αλλά τι πρέπει να έχεις μαζί σου, προκειμένου να αντέξεις και να ευχαριστηθείς αυτήν την εμπειρία; Γιατί καλή η ολοήμερη διασκέδαση και η τετραήμερη εμπειρία, όμως οφείλεις να λάβεις τα μέτρα σου και να προστατευτείς από κάθε πιθανή... παράπλευρη απώλεια, γι' αυτό, οι διοργανωτές το φεστιβάλ ετοίμασαν τον απόλυτο οδηγό επιβίωσης.

Μπες στο κλίμα, και κάνε τη ζωή σου αρκετά πιο εύκολη εκείνες τις ημέρες. Δώσε βάση:

1

Αντιηλιακό / Γυαλιά ηλίου / Καπέλο

Το ξέρω σου ακούγεται υπερβολικό, ειδικότερα όμως αν επιλέξεις να παρακολουθήσεις το φεστιβάλ σε τετραήμερη βάση και μάλιστα από τις πρώτες ώρες του (3 στις 4 ημέρες, οι δράσεις ξεκινούν από τις 14:00 και οι πόρτες ανοίγουν στις 13:00) ο ήλιος μπορεί να σταθεί αδίστακτος μαζί σου. Μπορεί να πέρασες όλο το καλοκαίρι στην παραλία και να το παίζεις... ατρόμητος, όμως το να «την πατήσεις» είναι το μόνο εύκολο σε αυτές τις περιπτώσεις.

2

Μετρητά /Πιστωτική κάρτα

Ας μην λέμε τα αυτονόητα! Στον χώρο λειτουργούν εστιατόρια με φαγητό για κάθε προτίμηση, bars με ποτά, μπύρες, αναψυκτικά, νερά, energy drinks, ενώ θα υπάρχει merchandise (μπλουζάκια, αυτοκόλλητα, καπέλα, λοιπά αξεσουάρ, CDs, δίσκοι κ.α.) τόσο του φεστιβάλ, όσο και των συμμετεχόντων καλλιτεχνών. Το τελευταίο που χρειάζεσαι είναι να έχεις τον πειρασμό μπροστά σου και να μην μπορείς να ενδώσεις!

3

Κινητό τηλέφωνο εξοπλισμένο με Mega Bytes

Ο χώρος δεν έχει Wi-Fi κι εσύ μπορεί να χρειαστεί ανά πάσα στιγμή ν' ανατρέξεις στο πρόγραμμα ωρών ή τον χάρτη του φεστιβάλ για οποιαδήποτε πληροφορία. Μπορείς βέβαια να γλιτώσεις τελείως τον μπελά, αγοράζοντας το ενημερωτικό βιβλιαράκι του φεστιβάλ (με μόνο 1 ευρώ) από το ταμείο των εισιτηρίων, το merchandise stand ή το info point.

4

T-Shirts για να αλλάζεις

Όχι ένα. Πολλά. Ο κλιματισμός και ο εξαερισμός στα εσωτερικά stages θα λειτουργεί στο φουλ, αλλά τι γίνεται όταν θες να χορέψεις, να χοροπηδήξεις και να «χωθείς» στο moshing pit; Μην μείνεις με το ιδρωμένο T-shirt πάνω σου. Θα κρυώσεις!

5

Backpack ή άλλη τσάντα

Πού θα αποθηκεύσεις το merchandise που θα αγοράσεις, το ενημερωτικό βιβλιαράκι σου, την αλλαξιά σου ή ότι άλλο χρειαστεί; Ξέρεις πόσο εύκολο είναι να χάσεις κάτι μέσα σε τόσο κόσμο; Ακόμη και τότε βέβαια το φεστιβάλ σου δίνει λύση, καθώς θα λειτουργεί γραφείο απωλεσθέντων στο info point (Principal Stage).

6

Ταυτότητα /Διαβατήριο / Άδεια οδήγησης/ Φοιτητικό πάσο

Καλό είναι να υπάρχουν όπου κι αν πας, αλλά ειδικότερα αν έχεις κάνει ονομαστική αγορά εισιτηρίου (ηλεκτρονικά μέσω viva.gr ή μέσω του δικτύου καταστημάτων Seven Spots, Γερμανός κλπ) και αυτό χαθεί, ή αν είσαι κάτοχος πρόσκλησης, το να έχεις πάνω σου μια ταυτοπροσωπία, πραγματικά θα σου λύσει τα χέρια!

7

Αντικουνουπικό σπρέι

Το πιθανότερο είναι πως μέσα στον πανικό του τετραημέρου, δεν θα έχεις καν χρόνο να ασχοληθείς με κάτι τέτοιο, αλλά επειδή «Όπου υπάρχει μέλι μαζεύονται οι μύγες», προστατεύσου όσο καλύτερα μπορείς από τους... ιπτάμενους εισβολείς!

8

Βολικά παπούτσια

Αν ήταν φεστιβάλ στη Κεντρική Ευρώπη, μάλλον θα σου έλεγα «αρβύλες», αλλά δεν είναι. Το τετραήμερο του Street Mode Festival προβλέπεται... «καυτό», κι έτσι πιο χρήσιμο είναι τα παπούτσια σου να σε βοηθήσουν να αντέξεις την ορθοστασία. Οι συναυλίες και οι παράλληλες δράσεις δεν σταματούν, οπότε από το να χάνεις χρόνο ψάχνοντας... πεζούλι να ξαποστάσεις, προτίμησε να ζήσεις την εμπειρία στο όλον της!

9

Power Bank/φορτιστής

Ναι, φέτος το Street Mode Festival φρόντισε και για αυτό. Στον χώρο θα λειτουργεί charging point για κινητά. Είστε όμως πολλοί κι έτσι ο... ανταγωνισμός θα είναι μεγάλος! Αν θες να μη χρειαστεί να δεις τους υπόλοιπους Street Moders σαν... αντίζηλους, έχε ένα φορτισμένο power bank, που σίγουρα θα σώσει την κατάσταση όταν το ποσοστό πληρότητας της μπαταρίας σου γράψει μονό αριθμό!

10

Την καλή σου διάθεση και τη θετική σου ενέργεια

Αν δεν τα έχεις ήδη, το πιθανότερο είναι πως θα σου έρθουν μόλις πατήσεις το πόδι σου στον Πολυχώρο του Φιξ, αλλά καλό είναι να έχεις από πριν υπ' όψιν σου πως ετοιμάζεσαι να παραβρεθείς σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της σύγχρονης εγχώριας φεστιβαλικής ιστορίας. Κρίμα δεν είναι να είσαι μουντρούχος; Street Mode: ON!

Info:

Το 10ο Street Mode Festival διεξάγεται στις 30, 31 Αυγούστου και 1,2 Σεπτεμβρίου στον Πολυχώρο του Φιξ (26ης Σεπτεμβρίου 15, Θεσσαλονίκη) με πάνω από 100 συναυλίες και όλες τις δράσεις της street κουλτούρας:

Φυσικά κάθε απορία σου σχετικά με το Street Mode Festival μπορεί να λυθεί εδώ (συχνές ερωτήσεις σχετικά με το φεστιβάλ): http://www.streetmode.gr/en/festival-essentials

MUSIC LINE UP:

► ΠΕΜΠΤΗ 30/8

New Model Army • Dub Inc • Yawning Man • The Herbaliser soundsystem • Γιάννης Αγγελάκας & 100°C • 1000mods • Bad Movies • Sleepin Pillow • Koza Mostra • Κακό Συναπάντημα • Social Waste • Εισβολέας & The Tedds • Τζαμάλ • Χι Ταφ Πι • Twinsanity • Zoro & Buzz • Fer De Lance • Μέμφις • Jaw Bones • Imitate Your Mother • Coretheband • Overpower • 4Questions • Folk 'n' Roll

► ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/8

Phil Campbell & The Bastard Sons • Therapy? • Dog Eat Dog • Monkey3 • Jaya The Cat • Villagers of Ioannina City • Vodka Juniors • Naxatras • Doll Skin • Too Many T's • Ταφ Λάθος • Baildsa • Blend Mishkin & Roots Evolution • Λοco Musik • Άλλος Κόσμος • Wish Upon A Star • Repetitor • Beggars • Balothizer • The Last Drive (unplugged)

Red Bull Music presents: Dope D.O.D. • 12ος Πίθηκος • Love Itoya • RNS • Νέγρος Του Μοριά • Kareem Kalokoh • Pony Licks

► ΣΑΒΒΑΤΟ 1/9

Electric Six • The Real McKenzies • The Godfathers • Shahmen • Samsara Blues Experiment • Παύλος Παυλίδης & B-movies • Panx Romana • Planet Of Zeus • The Great Malarkey • Fundracar • Λεξ • Ευθύμης • Μιθριδάτης • Prince XXIII & DWMND • N.O.E. • Φι Βήτα Σίγμα • Solmeister • 63 High • Θραξ Πανκc • 'Roundlights • Deaf Radio • Replicunts • Bazooka • Kalamata • Κροταλίας • Therapy? (unplugged)

► ΚΥΡΙΑΚΗ 2/9

Marky Ramone's Blitzkrieg • Talco • Ocean Wisdom • Stoned Jesus • Lionize • Locomondo • Μωρά στη Φωτιά • The Last Drive • Nightstalker • Αρνάκια • Coyote's Arrow • Βέβηλος • Άγνωστος Χειμώνας • Joker / Two-Face • Iratus • Bloody Hawk • SKG's Dub Alliance • Bunta Planedo • Skiller • Oldschool Rednex • Πάνος Φραγκιαδάκης • Puta Volcano • Roadkillsoda • Conquering Lion • Void Droid

► SIDE MUSIC EVENTS

#NBT Music Contest (31/8) • THHF Battles (2/9) • Gimme Shelter Film Festival (2/9)

After Parties: Pony Licks (30/8) • Cult Battles (1/9)

Special DJ sets: Junior SP (30/8) • Mix Dojo (30/8) • Asterix (31/8) • DJ Cron (31/8) • Μαρίνα Στίχοιμα (1/9) • Radio Nowhere (1/9) • Gyft Punk (2/9)

Για να ενημερωθείς αναλυτικά σχετικά με το φεστιβάλ και ολόκληρο το πρόγραμμά του, μπες στις επίσημες σελίδες του:

• Official Site: http://www.streetmode.gr

• Fb page: https://www.facebook.com/streetmodefestival