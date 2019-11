Ο Λιβανέζος καλλιτέχνης περιγράφει την κατάσταση στη χώρα καταγωγής του λίγο προτού βρεθεί στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση για να παρουσιάσει τα έργα του «Elephant» και «You Should Have Seen Me Dancing Waltz»