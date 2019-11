Τα memes είναι ένα από τα πιο γνωστά και αγαπητά στοιχεία της διαδικτυακής κουλτούρας και βασίζονται στην ιδέα της επεξεργασίας μιας εικόνας ή ενός κειμένου με μια δόση προσωπικού χιούμορ. Έτσι, παρακάτω ακολουθούν έξι απλά βήματα για να δημιουργήσετε κι εσείς μόνοι σας μοναδικά memes, τα οποία ενδέχεται να γνωρίσουν μεγάλη επιτυχία στο Ίντερνετ.

Βήμα 1: Έρευνα

To πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός meme είναι μια καλή έρευνα σε υπηρεσίες που υπάρχουν online για τη δημιουργία τους. Εδώ, μπορείτε να βρείτε μια λίστα με επτά από τους πιο γνωστούς meme generators. Επίσης, ένα γνωστό site, το οποίο περιέχει memes που βρίσκονται συχνά στα trendings, είναι το KnowYourMeme.

Βήμα 2: Επίλεξε τον meme generator που σου αρέσει

Μια αρκετή εύκολη και εύχρηστη επιλογή για meme generator είναι το Imgflip λόγω της πληθώρας των templates που διαθέτει. Στο Imgflip υπάρχει η δυνατότητα είτε να επεξεργαστείς μία από τις εικόνες που είναι ήδη διαθέσιμες είτε να ανεβάσεις κάποια δική σου.

Βήμα 3: Ανάρτησε μια φωτογραφία σου

Για να αναρτήσετε μια φωτογραφία σας, κάντε κλικ στο «Upload your own image». Στη συνέχεια, σε περίπτωση που θέλετε να επιλέξατε να υπάρχει δημόσια το template σας, κλικάρετε στο «Allow this template to be shared publicly» κι έπειτα πατήστε Upload.

Αφού γίνει το upload, μπορείτε να δείτε μια μικρή προεπισκόπησή του, αλλά και να κάνετε ορισμένες τροποποιήσεις, όπως η αναστροφή, η περιστροφή και η περικοπή. Ωστόσο, σε περίπτωση που μετανιώσατε την αρχική επιλογή της εικόνας, τότε μπορείτε να κάνετε upload μια δεύτερη.

Βήμα 4: Πρόσθεσε ειδικά εφέ

Είναι γνωστό ότι η επιτυχία των περισσότερων memes οφείλεται στο γεγονός ότι είτε είναι εύκολα προς κατανόηση είτε αρκετά προκλητικά. Για την προσθήκη, επομένως, των ειδικών εφέ θα χρειαστεί να περιηγηθείτε στο πάνω μέρος της εικόνας που αναρτήσατε, ενώ για την προσθήκη κειμένου στη δεξιά πλευρά.

Βήμα 5: Πρόσθεσε κείμενο

Για να προσθέσετε κείμενο, μεταβείτε στα text boxes που υπάρχουν στη δεξιά πλευρά του generator. Τα γράμματα μπορούν να είναι είτε σε λευκό είτε σε μαύρο χρώμα και υπάρχει η δυνατότητα να τα βάλετε στο πάνω ή στο κάτω μέρος της εικόνας.

Έπειτα, αφού επιλέξετε αν θέλετε να κρατήσετε ιδιωτικό το meme σας μέσα από την επιλογή Private, κάντε κλικ στο κουμπί Generate ή Generate meme.

Βήμα 6: Κατέβασε και μοιράσου το meme

Αφού κάνετε κλικ στο Generate, τότε θα εμφανιστεί ένα pop-up παράθυρο με το τελικό meme. Στο κάτω μέρος της εικόνας υπάρχει μια σχετική ειδοποίηση ότι η εικόνα είναι για ιδιωτική χρήση και ότι θα παραμείνει στους servers μόνο μέχρι να γίνει το download.

Με πληροφορίες από Make Use Of