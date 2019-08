Την επόμενη φορά που θα αναρτήσεις μια selfie στο Instagram θα πρέπει προηγουμένως να σκεφτείς ότι ίσως αυτή η φωτογραφία κάνει τους followers σου να πιστέψουν ότι είσαι αποτυχημένος ή μόνος. Αυτό, τουλάχιστον, υποστηρίζει νέα έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο Journal of Research in Personality, με τίτλο "Check Your Selfie before You Wreck Your Selfie". Στην έρευνα αυτή Αμερικανοί ερευνητές ζήτησαν από 119 προπτυχιακούς φοιτητές να αξιολογήσουν τις 30 πιο πρόσφατες φωτογραφίες στο Instagram άλλων φοιτητών.

Στη συνέχεια, ζήτησαν από τους φοιτητές να αξιολογήσουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα με βάση 13 χαρακτηριστικά, από τα οποία και προέκυψε ότι όσα άτομα αναρτούσαν πολλές selfies, θεωρούνταν αυτόματα ως λιγότερο επιτυχημένα και περιπετειώδη, αλλά ταυτόχρονα περισσότερο μοναχικά συγκριτικά με όσους είχαν αναρτήσει φωτογραφίες τις οποίες δεν είχαν βγάλει οι ίδιοι.

Σύμφωνα με τον ερευνητή Chris Barry, καθηγητή Ψυχολογίας στο Washington State University, δεν παίζει ρόλο τι ακριβώς αναρτά κανείς μέσα από τις selfies καθώς "ακόμη κι αν δύο προφίλ είχαν παρόμοιο περιεχόμενο, όπως φωτογραφίες από ταξίδια ή προσωπικές επιτυχίες, τα συναισθήματα για τα άτομα που αναρτούσαν selfies ήταν αρνητικά, ενώ αντιθέτως ήταν θετικά για όσους είχαν αναρτήσεις τις λεγόμενες posies", αναφέρει μεταξύ άλλων ο Chris Barry.

Πηγή: Futurism