ΑΣΦΑΛΗ ΕΜΒΟΛΙΑ ΠΛΕΟΝ έχουμε. Είναι η ταχύτητα των εμβολιασμών τώρα που θα κρίνει πότε θα βγει ο κόσμος από την καραντίνα και θα πάρει τη ζωή του πίσω.

Ο εμβολιασμός είναι ο μόνος τρόπος που έχει η ανθρωπότητα για να σταματήσει τον ιό και αυτό θα συμβεί μόλις εμβολιαστεί το 60%-70% του πληθυσμού, στόχος που δεν ξέρουμε αν θα είναι τελικά εφικτός μέχρι να αρχίσει το καλοκαίρι. Ίσως για κάποιες χώρες να είναι και για κάποιες όχι. Αυτή είναι η νέα πρόκληση για πολλές κυβερνήσεις που θα κριθούν από το αποτέλεσμα, όπως και πολλές πολιτικές καριέρες. Η Ε.Ε., πάντως, κατά την εκκίνηση σκόνταψε στα πρώτα εμπόδια.



Παρά τις μεγάλες προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν από τους πολιτικούς, με βάση τα σημερινά δεδομένα δεν μοιάζει πλέον δυνατό να εμβολιαστεί εκείνο το κομμάτι του πληθυσμού που είναι απαραίτητο ώστε η κοινότητα να αποκτήσει ανοσία μέχρι την άνοιξη, καθώς δεν υπάρχει άμεσα διαθέσιμος ο απαιτούμενος αριθμός των εμβολίων. Η Ε.Ε. μας έλεγε τόσο καιρό ότι έχει εξασφαλίσει από 6 εταιρείες 2 δισεκατομμύρια δόσεις (για ένα δισεκατομμύριο εμβολιασμούς δηλαδή), αριθμός παραπάνω από επαρκής για έναν πληθυσμό 446 εκατομμυρίων, αλλά δεν μας είπε πότε θα ήταν διαθέσιμες οι δόσεις αυτές.

Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ευρώπη είναι ότι, εξαιτίας των κακών υπολογισμών που έκανε η Επιτροπή, αυτήν τη στιγμή δεν έχει την ποσότητα που χρειάζεται για να καλύψει εμβολιαστικά άμεσα τον πληθυσμό της. Μέχρι πρότινος ήταν διαθέσιμο μόνο το εμβόλιο της Pfizer, οι παραγγελίες του οποίου δεν επαρκούσαν, και μόλις την περασμένη εβδομάδα εγκρίθηκε και το εμβόλιο της Moderna. Δύο εμβόλια στα οποία αρχικά η Ε.Ε. δεν υπολόγιζε και τώρα αναγκάστηκε να κάνει νέες παραγγελίες, τις οποίες όμως θα παραλάβει αρκετούς μήνες αργότερα.

Οι υπόλοιπες συμφωνίες της Ε.Ε. είναι με την AstraZeneca, που λόγω του τρόπου δοκιμών της καθυστερεί η έγκριση, την Johnson & Johnson, τη Sanofi και GlaxoSmithKline, της οποίας το εμβόλιο απέτυχε και επανασχεδιάζεται, και με την CureVac.



Τα εμβόλια που καθυστερούν ‒ειδικά της Sanofi-GSK, που δεν πρόκειται να είναι έτοιμο ούτε καν τους επόμενους μήνες‒ δημιούργησαν μια «τρύπα» στις προμήθειες της Ε.Ε. Αυτό το κενό, η γερμανική κυβέρνηση (που φαίνεται ότι είχε εγκαίρως την πληροφόρηση ποιο εμβόλιο θα πήγαινε καλά και ποιο όχι) φρόντισε να το καλύψει μόνο για λογαριασμό της, κάνοντας διαπραγματεύσεις με τις εταιρείες, παράλληλα με την Ε.Ε.

Βέβαια, τα επιπλέον εμβόλια που παρήγγειλε θα τα παραλάβει μετά την ευρωπαϊκή παραγγελία, αλλά δεν παύει να πρόκειται για κάτι που ρητά απαγορεύτηκε από την αρχή. Εκτός από τη Γερμανία, εμβόλια εκτός ευρωπαϊκής συμφωνίας είδαμε να διαπραγματεύεται και η Ουγγαρία, ενώ και ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Αναστασιάδης, ομολόγησε ότι παρακάλεσε το Ισραήλ, που είναι ο πρωταθλητής στον εμβολιασμό, για βοήθεια με τις προμήθειες.

Το έντονο παρασκήνιο που εξελίσσεται τους τελευταίους μήνες σχετικά με τις προμήθειες των εμβολίων για τον κορωνοϊό οι περισσότεροι Ευρωπαίοι μάλλον το αγνοούσαν, μέχρι πρόσφατα που άρχισαν να αποκαλύπτονται λεπτομέρειες για τις μυστικές διαπραγματεύσεις ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και οι αποτυχημένοι χειρισμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι μηχανορραφίες που πραγματοποιούνται δεν έχουν καμία σχέση με την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και πρωταγωνίστρια για άλλη μια φορά είναι η Γερμανία, που προσπαθεί να καλύψει τον δικό της πληθυσμό, παραβιάζοντας την ευρωπαϊκή συμφωνία.



Από τον περασμένο Ιούνιο η Γερμανίδα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επισημαίνει διαρκώς ότι η στρατηγική εμβολιασμού στις χώρες της Ε.Ε. είναι κοινή και έχει κύριο χαρακτηριστικό την αλληλεγγύη και την ίση αναλογικά πρόσβαση, καθώς όλα τα κράτη-μέλη συμφώνησαν να προμηθευτούν από κοινού τα εμβόλια, προκειμένου να αυξήσουν τη διαπραγματευτική τους ισχύ και να διασφαλίσουν καλύτερες τιμές.

To end the pandemic, we need up to 70% of the population vaccinated.



This is a huge task. So let's start rapidly with the vaccination together, as 27, on the same day.



As we have been united through the pandemic, we will get out of it together & united. pic.twitter.com/bpFpkjUuGR