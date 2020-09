ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΔΑΣΚΑΛΕ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΣ...

Επειδή ένας υπουργός προφανώς θα πρέπει να ελέγχει τις παρορμήσεις του,

επειδή με το «Προφανώς» σας, προφανώς δεν έχετε συναίσθηση των επιπτώσεων των πράξεων σας,

επειδή προφανώς πιστεύετε ότι τίποτα σοβαρό δεν συνέβη,

και εμείς προφανώς αναμένουμε υπομονετικά τον επόμενο κυβερνητικό ανασχηματισμό.





• • •

ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑΣΕΝΚΟ ΘΑ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΟΥΝ

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Μινσκ για μια ακόμη πορεία διαμαρτυρίας κατά της επανεκλογής του προέδρου Αλεξάντρ Λουκασένκο. Η αστυνομία διέλυσε βίαια διαδήλωση γυναικών, συλλαμβάνοντας 415 άτομα στο Μινσκ, σύμφωνα με τις αρχές, και 15 σε άλλες πόλεις.



Ως αντίποινα στη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων, χάκερς αποκάλυψαν τα προσωπικά δεδομένα 1.000 αστυνομικών. Όπως φαίνεται στο βίντεο, οι πολίτες αντιδρούν προσπαθώντας επίσης να βγάλουν τις μάσκες των αστυνομικών στις διαδηλώσεις.





One more news this time from Belarus....

Meanwhile brutal arrests of women in #Minsk #Belarus continue, #women#Belarus #BidenRiots #BelarusProtest #Belarusprotests #belaruswomen #Belarus pic.twitter.com/cNXQe3orvz