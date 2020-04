ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ του Guardian, οι πωλήσεις των επιτραπέζιων παιχνιδιών και των παζλ αυξήθηκαν κατά 240 τοις εκατό στην Βρετανία την πρώτη εβδομάδα του lockdown. Κατανοητό, για τα επιτραπέζια τουλάχιστον.

Με λίγη προσπάθεια, μπορώ θεωρητικά να κατανοήσω ακόμα και την επιθυμία να αγοράσει κάποιος ένα παζλ. Κι εγώ η ίδια μια φορά είχα ψηθεί με την προοπτική να συμπληρώσω ένα παζλ. Ήταν πριν μερικά χρόνια, όταν είχα βρεθεί χειμωνιάτικα για λίγες μέρες σε ένα απομονωμένο κατάλυμα. Είχα αράξει στο τζάκι με κρασί όταν πρόσεξα ότι υπήρχε ένα παζλ ανάμεσα στα επιτραπέζια που βρίσκονταν μόνιμα στο σπίτι. Τι πιο χαλαρωτικό, σκέφτηκα, από ένα παζλ σ' αυτήν την ατμόσφαιρα;

Ένα παζλ είναι τόσο διασκεδαστικό όσο να σε βάλουν να λύσεις μαθηματικές ασκήσεις για τις οποίες δεν θα βαθμολογηθείς καν.

Μου πήρε γύρω στα έντεκα δευτερόλεπτα αφότου σκόρπισα τα κομμάτια στο πάτωμα μέχρι να συνειδητοποιήσω την φριχτή αλήθεια. Ένα παζλ δεν είναι παρά απλήρωτη εργασία προς όφελος κανενός. Ένα παζλ είναι μια αγγαρεία χωρίς αντίκρισμα. Ένα παζλ είναι τόσο διασκεδαστικό όσο να σε βάλουν να λύσεις μαθηματικές ασκήσεις για τις οποίες δεν θα βαθμολογηθείς καν.

Καταλαβαίνω πόσο κοινότοπο είναι να σχολιάζει κανείς την κοινοτοπία ενός παζλ. Το παζλ είναι κάτι τόσο βαθιά κοινότοπο ως έννοια που δεν έχει καμία πλάκα να το επισημαίνεις. Ας αναλογιστούμε τον σκοπό ενός παζλ: Ο σκοπός ενός παζλ είναι να ενώσεις χίλια κομμάτια έτσι ώστε να προκύπτει μια εικόνα την οποία ήδη έχεις δει στο κουτί του παζλ.

Μια άλλη δραστηριότητα η οποία ακούγεται πολύ αυτές τις μέρες της καραντίνας είναι το ψήσιμο ψωμιού με προζύμι στο σπίτι. Όλοι φαίνονται να το κάνουν, σε σημείο εκνευριστικό. Τουλάχιστον όμως, άμα το κάνεις αυτό, θα έχεις ψωμί στο τέλος της διαδικασίας. Με ένα παζλ τι ακριβώς κερδίζεις όταν επιτέλους το ολοκληρώσεις; Μετά θα πρέπει να το ξεστήσεις. Άλλη μια αγγαρεία δηλαδή.

Και φυσικά, εκεί που το ξεστήνεις, χάνεται συνήθως κι ένα κομμάτι, καθιστώντας το παζλ άκυρο. Όπως ένα και μόνο καμένο φωτάκι σε ένα κατά τ' άλλα άψογα στημένο χριστουγεννιάτικο δέντρο, το χαμένο κομμάτι καταστρέφει όλη την εμπειρία ενός παζλ.

Το φοβερό είναι ότι υπάρχει – στην Αμερική τουλάχιστον – μια υπηρεσία που λέγεται "Jigsaw Doctor" («Ο γιατρός του παζλ»), την οποία μπορείς να καλέσεις σε τέτοια περίσταση στέλνοντας στην συνέχεια μια φωτογραφία από το επίμαχο κενό σημείο του παζλ. Δύο εβδομάδες μετά – έτσι λέει η διαφήμιση – με κόστος από 13 ως 19 δολάρια, ανάλογα με το μέγεθος του κομματιού, συν τα μεταφορικά, θα έχει φτάσει σπίτι σου ένα ακριβές αντίγραφο του χαμένου κομματιού.

Το παζλ είναι παράνοια. Το παζλ είναι απάτη.

Με στοιχεία από το κομμάτι της Kelly Conaboy, "I Wouldn't Do a Puzzle If It Were the Last Activity on Earth" που δημοσιεύτηκε στο New York