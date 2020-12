Μουσική, θέατρο, σινεμά, τέχνη: 40 διαδικτυακά events για να μη βαρεθείς τις γιορτές

Μουσική

Εορταστική συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ

Ο πολυβραβευμένος μαέστρος Γιώργος Πέτρου διευθύνει μια συναυλία για όλη την οικογένεια με χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα και έργα όπως το διάσημο μουσικό παραμύθι Ο Πέτρος και ο λύκος του Σεργκέι Προκόφιεφ, η ορχηστρική σουίτα Το καρναβάλι των ζώων του Καμίγ Σεν-Σανς και η Φαντασία, πάνω στο τραγούδι «Greensleeves» του Ραλφ Βον Γουίλιαμς.

21/12, ΚΠΙΣΝ, 20:30, www.snfcc.org

Συναυλία εκκλησιαστικού οργάνου με την Ουρανία Γκάσιου

Φέτος, η πολυβραβευμένη οργανίστα του Μεγάρου συμπράττει με δύο δεξιοτέχνες, τον τρομπετίστα Δημήτρη Γκόγκα και τον τρομπονίστα Ανδρέα-Ρολάνδο Θεοδώρου, στην ερμηνεία χριστουγεννιάτικων medleys και γνωστών μελωδιών που γράφτηκαν ειδικά γι' αυτή την εποχή.

21/12, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 20:30, www.megaron.gr

Dua Lipa

Η Dua Lipa ολοκληρώνει τις online συναυλίες της με την εμφάνισή της στο τελευταίο Pandora Live Series, το οποίο θα περιλαμβάνει και μια εκ βαθέων συνομιλία με τη διάσημη ποπ σταρ ‒ οι εκπλήξεις όμως δεν σταματούν εκεί. Τo event είναι δωρεάν.

22/12, 9PM ET

Fleet Foxes

Η συναυλία περιλαμβάνει μια σόλο ακουστική εμφάνιση του frontman των Fleet Foxes, Robin Pecknold, και guest τη γυναικεία και non-binary κολεκτίβα Resistance Revival Chorus.

22/12. Eισιτήρια και πληροφορίες εδώ

Robin Pecknold. Φωτ.: Instagram/Robin Pecknold

Irene Skylakaki Τrio

Η Irene Skylakaki ετοιμάζει ένα ιδιαίτερο live stream session με το trio project της για τις γιορτές. Θα παρουσιάσει τη νέα της δουλειά «Souvenir».

27/12, 21:00, Θέατρο Πορεία

Άννα Βίσση

Μια μεγάλη συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της αλλά και διασκευές-έκπληξη μας επιφυλάσσει η Άννα Βίσση για την πρώτη ημέρα του χρόνου. Θα τη συνοδεύει μια 13μελής ορχήστρα. Το σόου θα μεταδοθεί ζωντανά από το θέατρο Παλλάς σε ολόκληρο τον κόσμο.

1/1, Θέατρο Παλλάς, 21:00, pre-show event 20:15, Εισιτήρια και πληροφορίες εδώ.

Tomorrowland

Τo διεθνές dance φεστιβάλ μπορεί να μη διοργανώθηκε φέτος, αλλά έχει στα σκαριά μια μεγάλη βραδιά για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, που θα μεταδοθεί διαδικτυακά με καλεσμένους 25 από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες του κόσμου αυτήν τη στιγμή, ενώ θα μεταδίδεται σε 27 διαφορετικά time zones.

31/12, Για πληροφορίες και εισιτήρια εδώ

Συμφωνική Ορχήστρα Τσαϊκόφσκι - Grand Waltz

Κάθε χρόνο η Συμφωνική Ορχήστρα Τσαϊκόφσκι, μία από τις σπουδαιότερες στην Ευρώπη, ερμηνεύει διάσημα βαλς του Τσαϊκόφσκι αλλά και υπέροχα βαλς άλλων διάσημων συνθετών απευθείας από τη Μόσχα. Η συναυλία θα είναι διαθέσιμη σε 4 προβολές.

1-3/1, Christmas Theatre Online

Συμφωνική Ορχήστρα Τσαϊκόφσκι

Ταξιδεύοντας στον κόσμο τα Χριστούγεννα

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών μάς προσκαλεί σε μια εορταστική διαδικτυακή παράσταση για όλη την οικογένεια με χριστουγεννιάτικες μελωδίες απ' όλο τον κόσμο. Τραγουδούν η Θεοδώρα Μπάκα και ο Γιάννης Καλύβας. Σε ρόλο αφηγητή ο Μάκης Παπαδημητρίου και μαζί του οι Μουσικοί της Καμεράτας - Ορχήστρας των Φίλων της Μουσικής σε μουσική διεύθυνση του Νίκου Τσούχλου.

26/12, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 18:00, www.megaron.gr

Eορταστικό γκαλά με την ΚΟΑ

Ένας λαμπερός μουσικός επίλογος για τη χρονιά που φεύγει και ένα μελωδικό καλωσόρισμα του νέου έτους με άριες και αποσπάσματα από όπερες των Μπελίνι, Mπέρνσταϊν, Μπιζέ, Ντε Φάγια, Ντονιτσέτι, Γκουνό, Τομά, Βέρντι και Καρρέρ. Με τον μαέστρο Κορνήλιο Μιχαηλίδη και τις φωνές της σοπράνο Χριστίνας Πουλίτση, του βαρύτονου Τάση Χριστογιαννόπουλου και του μπάσου Χριστόφορου Σταμπόγλη.

30/12, Μέγαρο Μουσικής, Αθηνών, 20:30, www.megaron.gr

Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Μια μεγάλη διαδικτυακή γιορτή έχει ετοιμάσει το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από νωρίς το βράδυ της παραμονής με την Εθνική Λυρική Σκηνή και αποσπάσματα από σπουδαία έργα όπερας, οπερέτας, μπαλέτου και συμφωνικής μουσικής ‒ την Μποέμ, τον Δον Κιχώτη, το Χριστουγεννιάτικο Ξημέρωμα από το Δαχτυλίδι της Μάνας, αλλά και τα βιεννέζικα βαλς της Εύθυμης Χήρας και τον Μακεδονικό Χορό του Σκαλκώτα. Με τον ερχομό του 2021 ο θεατής θα απολαύσει ένα φαντασμαγορικό show πυροτεχνημάτων και σιντριβανιών στο Κανάλι. Θα ακολουθήσουν διάσημα μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ ερμηνευμένα από την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, οι Gumbo YaYa με τη Sugahspank!, ενώ ο Palov θα κλείσει τη βραδιά με ένα ξεσηκωτικό DJ set αφιερωμένο στις μουσικές της Καραϊβικής.

31/12, ΚΠΙΣΝ, 22:30, www.snfcc.org

Justin Bieber

Ένας από τους μεγαλύτερους ποπ σταρ του πλανήτη, ο Justin Bieber, διάλεξε την ημέρα της Πρωτοχρονιάς για να διοργανώσει μια μεγάλη διαδικτυακή συναυλία.

1/1, πληροφορίες εδώ

O Justin Bieber στις πρόβες για την πρωτοχρονιάτικη διαδικτυακή του συναυλία. Φωτ.: Instagram/Justin Bieber

Εικαστικά

Bernier Eliades Gallery – Winter Viewing Room

Η γκαλερί Bernier Eliades φιλοξενεί στον ιστότοπό της το Winter Viewing Room, ένα διαδικτυακό δωμάτιο με έργα των Giovani Anselmo, Gilbert & George, Bertrand Lavier, Marisa Merz, Tony Oursler, Giancarlo Scaglia, Wayne Thiebaud και Franz West.

Έως 10/1, bernier-eliades.com

Lift Up the Christmas Spirit

Στη δεύτερη έκθεση που διοργανώνει αυτή την περίοδο η Bernier Eliades η διάθεση είναι γιορτινή και χριστουγεννιάτικη. Τουλάχιστον αυτό υπονοεί ο τίτλος της, που περιλαμβάνει έργα των Martin Belou, Paolo Colombo, Frances Goodman, Stratos Kalafatis κ.ά.

bernier-eliades.com



Pai o Palios o Xronos 2020 Remix

Ένα διαδικτυακό ζωντανό εικαστικό event για το τέλος του 2020 που θα διεξαχθεί ζωντανά με τη μορφή ραδιοφωνικών εκπομπών στο Radio Mpoukouras από τις 22:00 ως τις 24:00 και λίγο πριν από τις 21:00 στη σελίδα τους στο Facebook. Συμμετέχουν οι Callas, Mariconavirus (aka Tomás Diafas), Θάλεια Ραυτοπούλου, Ηλέκτρα Σταμπούλου, Kωστής Σταφυλάκης κ.ά. Σε συνεργασία με τις Τελετές Μπούκουρας.

27/12, Radio Mpoukouras, www.radiompoukouras.gr

Ταξίδι στην Αρχαία Πριήνη

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού παρουσιάζει μια εικονική τρισδιάστατη περιήγηση στην Αρχαία Πριήνη, την ««Πομπηία της Ανατολίας», όπως έχουν χαρακτηρίσει την εκτενέστερα ανεσκαμμένη ελληνιστική πόλη της Μικράς Ασίας και εξαιρετικό δείγμα της ελληνιστικής αρχιτεκτονικής.

priene3d.ime.gr

Αριστείδης Λάππας





Αριστείδης Λάππας - «Tenderness of a Cutting Sword»

Η νέα έκθεση του Αριστείδη Λάππα στην Breeder, εξαιτίας του lockdown, δεν είναι επισκέψιμη στον φυσικό της χώρο, αλλά μπορεί να περιηγηθεί σε αυτήν κάποιος ψηφιακά.

Έως τις 9/1, thebreedersystem.com

Cheapart Αthens 2020

Η Cheapart γιορτάζει φέτος τα 25 χρόνια της και όπως επιτάσσουν οι έκτακτες συνθήκες λόγω πανδημίας, η φετινή επετειακή της εκδήλωση γίνεται αποκλειστικά online. Σε συνεργασία με το νέο theculturechannel.com, θα εκθέσει διαδικτυακά πάνω από 400 έργα.

theculturechannel.com

Artists of New York

Η γκαλερί Hauser & Wirth παρουσιάζει το Artists of New York με σκοπό να στηρίξει την τέχνη και τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που ζημιώθηκαν εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19.

Μπορεί κανείς να μάθει περισσότερα για τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται εδώ.

Cindy Sherman

Το app της Fondation Louis Vuitton μας μεταφέρει με μια σύντομη περιήγηση πίσω στο 1975 και στη διάσημη αναδρομική έκθεση της σπουδαίας εικαστικού Cindy Sherman.

Έως τις 3/1. www.fondationlouisvuitton.fr

Collection Fondation Louis Vuitton, Paris. Courtesy of the Artist and Metro Pictures, New York © 2020 Cindy Sherman

In The Beginning: Media, Art and History

Μια θεματική online έκθεση που εξερευνά πώς οι καλλιτέχνες των οπτικοακουστικών και παραστατικών τεχνών χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες για να φανταστούν την ιστορία με βάση τα σημερινά δεδομένα.

hirshhorn.si.edu

10-Minute Talks - The Adoration of the Kings

Στο πρώτο μέρος της σειράς «10-Minute Talks» της National Gallery, η Susan Foister επισκέπτεται τον αριστουργηματικό πίνακα του Γιαν Γκόσαερτ και εξηγεί τον τρόπο που ο Φλαμανδός ζωγράφος απεικόνισε τόσο μοναδικά την ιστορία της γέννησης του Ιησού.

www.nationalgallery.org.uk

Artemisia

Ένα 30λεπτο φιλμ περιήγησης στην πρόσφατη έκθεση της National Gallery στο Λονδίνο με τους πιο διάσημους πίνακες της Αρτεμισίας, της ξακουστής Ιταλίδας ζωγράφου του 17ου αιώνα Αρτεμίζια Τζεντιλέσκι, που πήγε ενάντια στις συμβάσεις της εποχής της για να ασχοληθεί με την τέχνη.

www.nationalgallery.org.uk

Θέατρο

Αφιέρωμα στη Νένα Μεντή στο Θέατρο Σταθμός

Το Θέατρο Σταθμός για τις γιορτές παρουσιάζει ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στην ηθοποιό Νένα Μεντή, προβάλλοντας διαδικτυακά και δωρεάν δύο παραστάσεις της που ξεχώρισαν την προηγούμενη δεκαετία. Στις 23/12 θα προβληθεί η παράσταση Ξένες Πόρτες – Μάνος Ελευθερίου, που παρουσιάστηκε τον Ιούλιο του 2019 στην Πειραιώς 260, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, και στις 27/12 η παράσταση Η Σύλβα και ο Δράκος, βασισμένη στον Γύρο του Θανάτου του Θωμά Κοροβίνη, που ανέβηκε τη σεζόν 2014-2015 στη μουσική σκηνή Χαμάμ.

stathmostheatro.gr

Ο Αμερικάνος

Βασισμένο στο γνωστό διήγημα του Σκιαθίτη συγγραφέα, ο Αμερικάνος διαπραγματεύεται μια ιστορία αγάπης και ξενιτιάς. Η σκηνοθεσία και ερμηνεία είναι του Θανάση Σαράντου και η μουσική σύνθεση, που επί σκηνής εκτελεί ο Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης, του Λάμπρου Πηγούνη. Στο Θέατρο Φούρνος.

Ημέρες & ώρες παραστάσεων: 26/12 στις 20:00, 27/12 στις 18:00, 2/1 στις 20:00, 3/1 στις 18:00. Πληροφορίες και εισιτήρια εδώ.

Ευρυδίκη

Την πολυσυζητημένη Ευρυδίκη της Sarah Ruhl θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν οι θεατές και ψηφιακά. Η σκηνοθεσία είναι του Δημήτρη Τάρλοου. Η παράσταση θα παιχτεί σε real time μία μόνο φορά. Στον ρόλο της Ευρυδίκης η Κόρα Καρβούνη, του πατέρα της ο Γιάννης Νταλιάνης και του Ορφέα ο Λαέρτης Μαλκότσης.

Στις 2/1, 21:00, στο θέατρο Πορεία

Kόρα Καρβούνη και Λαέρτης Μαλκότσης στην «Ευρυδίκη».

Ο Τζόνι πήρε το όπλο του

Το διάσημο αντιπολεμικό έργο του Ντάλτον Τράμπο με πρωταγωνιστή έναν στρατιώτη που χάνει όλα τα μέλη του μεταφέρεται στο θέατρο σε απόδοση της Σοφίας Αδαμίδου και σκηνοθεσία της Θάλειας Ματίκα. Στο ρόλο του Τζο, ο Τάσος Ιορδανίδης.

Οι προβολές θα είναι διαθέσιμες για streaming on-demand μέχρι τις 28/12. Θέατρο Άλφα. Πληροφορίες και εισιτήρια εδώ.

Το Πάτωμα

Δύο άνδρες συναντιούνται σε ένα δυστοπικό περιβάλλον, όμως δεν μπορούν να δουν ο ένας τον άλλον. Ο ένας περπατά στην επιφάνεια του πατώματος, ενώ ο άλλος βρίσκεται από κάτω, καθώς το πάτωμα τον έχει καταπιεί. Ένα ραδιοφωνικό έργο της Ζέτης Φιτσίου σε σκηνοθεσία του Ανδρέα Φλουράκη. Τους ρόλους ερμηνεύουν οι Πάνος Βλάχος και Πέτρος Λαγούτης.

Καθημερινά στο www.iroes.art

Καλή Βρανοχρονιά

Η αγαπημένη κωμικός Κατερίνα Βρανά μας εύχεται «Καλή Βρανοχρονιά» σε ένα πρωτοχρονιάτικο special comedy show. Μια ανάλαφρη παράσταση γεμάτη χιούμορ και σουρεαλιστική διάθεση, κόντρα στο βαρύ κλίμα των ημερών που βιώνουμε. Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη για δύο ημέρες μετά την πρεμιέρα της σε διαφορετικές ώρες.

28-30/12, 22:00, Πληροφορίες και εισιτήρια εδώ.

Νεφέλες του Αριστοφάνη

O Δημήτρης Καραντζάς σκηνοθετεί την κωμωδία του Αριστοφάνη σαν ποιητική αλληγορία. Η παράσταση που ανέβηκε στην Επίδαυρο θα προβληθεί διαδικτυακά τα Χριστούγεννα και θα είναι διαθέσιμη για τρεις ημέρες. Παίζουν: Γιώργος Γάλλος, Νίκος Καραθάνος, Αινείας Τσαμάτης, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Θεοδώρα Τζήμου (Άδικος Λόγος), Χρήστος Λούλης κ.ά.

25-27/12 στις 21:00 και 26-27/12 και στις 16:00. Πληροφορίες και εισιτήρια εδώ.

Η Γραμμή του Ορίζοντος - Μ Ε Τ Α Μ Φ Ι Ε Σ Ε Ι Σ

Μια σειρά έργων απ' όλο το φάσμα των τεχνών υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της εταιρείας θεάτρου «Θέρος», εμπνευσμένες από τη Γραμμή του Ορίζοντος του Χρήστου Βακαλόπουλου. Οι Μεταμφιέσεις θα περιλαμβάνουν ραδιοφωνικές εκπομπές, συζητήσεις, αφιερώματα, θεατρική παράσταση, συναυλίες, εικαστική έκθεση και κινηματογραφικές προβολές.

Οι ψηφιακές δράσεις είναι δωρεάν και ξεκινούν από τις 23/12. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Η Ωραία Κοιμωμένη

Τo Christmas Theatre Online ανήμερα τα Χριστούγεννα παρουσιάζει το διάσημο μπαλέτο του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι σε μια ιστορική παραγωγή που έκανε η Σκάλα του Μιλάνου και αναπαράγει τη σπουδαία χορογραφία του Ρούντολφ Νουρέγιεφ από το 1966.

Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη online για τρεις ημέρες 25-27/12, στις 20:00, και 26-27/12, στις 16:00. Δείτε εδώ.

Η ποντικοπαγίδα

Η ελληνική επαρχία της δεκαετίας του '90 γίνεται το ιδανικό σκηνικό στη μεταφορά που έκανε η Κίρκη Καραλή στο διάσημο ομώνυμο έργο της Άγκαθα Κρίστι. Παίζουν οι Μαρία Κωνσταντάκη, Ερρίκος Λίτσης, Δανάη Λουκάκη, Ράνια Οικονομίδου, Σήφης Πολυζωίδης, Νίκος Πουρσανίδης, Μιχάλης Συριόπουλος, Αποστόλης Τότσικας.

25/12 και 1/1 στις 12:00, 26/12-1-2/1 στις 20:00. Πληροφορίες και εισιτήρια εδώ.

Η κυρία του Μαξίμ

Η φάρσα του Ζορζ Φεντό σε σκηνοθεσία του Θωμά Μοσχόπουλου επανέρχεται στο Εθνικό Θέατρο για ένα ακόμη live streaming μετά την επιτυχία της πρώτης μετάδοσής της. Πρωταγωνιστούν οι Θανάσης Αλευράς, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Έμιλυ Κολιανδρή, Κώστας Κορωναίος, Αθηνά Μουστάκα, Κώστας Φιλίππογλου κ.ά.

26/12, 19:30, Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Θεάτρου.

Η κυρία του Μαξίμ.

Σινεμά

Ο Ουρανός του Μεσονυχτίου (The Midnight Sky)

Ένα από τα πολυαναμενόμενα φιλμ των Χριστουγέννων, τo Μidnight Sky, είναι μια ταινία επιστημονικής φαντασίας που διαδραματίζεται σε έναν μετα-αποκαλυπτικό κόσμο. Πρωταγωνιστεί και σκηνοθετεί για έβδομη φορά ο Τζορτζ Κλούνι στον ρόλο ενός επιστήμονα και μοναδικού επιζώντος στον πλανήτη, που προσπαθεί να αποτρέψει αστροναύτες από το να επιστρέψουν από το Διάστημα σε μια κατεστραμμένη και ακατοίκητη Γη.

23/12, Netflix

Το Λουκανόσκυλο (Wiener Dog)

Ένα σκυλί ράτσας Ντατσχάουντ, δηλαδή ένα «λουκάνικο», γίνεται ο συνδετικός κρίκος διαφόρων κωμικοτραγικών ιστοριών σε μια σάτιρα του αμερικανικού τρόπου ζωής διά χειρός Τοντ Σόλοντζ. Με ένα λαμπερό καστ, στο οποίο συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Ντάνι ντε Βίτο και η Γκρέτα Γκέργουιγκ.

22/12, Cinobo

Tenet

Ο Κρίστοφερ Νόλαν γράφει και σκηνοθετεί γι' ακόμα μία φορά ένα πολύπλοκο σενάριο που αναμειγνύει συνωμοσίες με κατασκόπους που ταξιδεύουν από το παρόν στο παρελθόν και vice versa σε μια ταινία που φέρνει στον νου περισσότερο τον Μποντ παρά επιστημονική φαντασία και κυκλοφόρησε σε κρίσιμη εποχή για τον κινηματογράφο.

22/12, Movies Club, Cosmote TV

Κλέφτες και Αστυνόμοι (Cops and Robbers)

Μια μικρού μήκους ταινία κινουμένων σχεδίων, βασισμένη στο ποίημα-βίντεο που κυκλοφόρησε ως απάντηση στη δολοφονία του Αχμάντ Άρμπερι στις 6 Μαΐου 2020.

28/12, Netflix

Η μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς

Η γκανγκστερική μαύρη κωμωδία του Γιάννη Οικονομίδη, που από πολλούς θεωρείται η καλύτερη ταινία του, θα κάνει τη διαδικτυακή της πρεμιέρα σε πρώτη online προβολή 4Κ την ημέρα των Χριστουγέννων αλλά και για δύο ακόμα μέρες. Πρωταγωνιστούν οι Βασίλης Μπισμπίκης, Βίκυ Παπαδοπούλου, Γιάννης Τσορτέκης κ.ά.

25-27/12, πληροφορίες και εισιτήρια εδώ

Και οι 7 ήταν υπέροχες

Επτά καθιερωμένοι δημιουργοί, οι Ζακλίν Λέντζου, Ευθύμης Kosemund Σανίδης, Νίκος Πάστρας, Νατάσσα Ξύδη, Σύνη Παππά, Αριστοτέλης Μαραγκός και Ορφέας Περετζής, μας χαρίζουν τη δική τους ιδιαίτερη ματιά της Αθήνας μέσα από ισάριθμες ταινίες μικρού μήκους που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του Athens Film Lab. Και οι επτά θα είναι διαθέσιμες δωρεάν στην online πλατφόρμα του Φεστιβάλ «Νύχτες Πρεμιέρας» για δέκα ημέρες.

21-31/12, https://online.aiff.gr/