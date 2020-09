Kylie Minogue

Disco, 6/11

Αν και το πρώτο σινγκλ «Say Something» απογοήτευσε, γενικά υπάρχει ακόμη ελπίδα για την Kylie, που στο προηγούμενο άλμπουμ της, πριν από πολλά χρόνια, είχε ανακαλύψει την country. Τώρα το γυρνάει στην πίστα και στο γκλίτερ, που είναι και της μόδας.

Public Enemy

What You Gonna Do When the Grid Goes Down?, 25/9

Είναι το πρώτο άλμπουμ που κυκλοφορούν στην Def Jam μετά από είκοσι χρόνια και βάλε, με σούπερ-σταρ συμμετοχές του old school ραπ, από τον Mike D των Beastie Boys μέχρι τους Ad-Rock, George Clinton, Cypress Hill και Run-D.M.C.

Future Islands

As Long as You Are, 9/10

Αντί για τρεις, οι Future Islands είναι πλέον τέσσερις, με την προσθήκη του ντράμερ Mike Lowry. Αναμένουμε! Στο βίντεο του «Thrill», πάντως, ο Samuel T. Herring τραγουδάει μπροστά από έναν άσπρο κενό τοίχο και σε αιχμαλωτίζει, όπως σχεδόν κάθε φορά.

Bruce Springsteen

Letter to You, 23/10

Απροσδόκητη ήταν η είδηση ότι ο «Βοss» θα κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ, και μάλιστα σχετικά σύντομα. Η προηγούμενη δουλειά του ήταν το «Western Stars», που κυκλοφόρησε πέρσι, οπότε η καραντίνα μάλλον τον έκανε να πιάσει ξανά την κιθάρα του. Εδώ έχουμε νέες εκδοχές παλιών κομματιών του, που ηχογράφησε με την αγαπημένη του E Street Band.

Παιδί Τραύμα

Θα Καταστρέψω Τον Κόσμο, 21/9

Το Παιδί Τραύμα βγάζει νέο άλμπουμ δύο χρόνια μετά το ντεμπούτο του «Μυστικές Χορευτικές Κινήσεις». Στα 10 κομμάτια του άλμπουμ αφηγείται μια περίεργη ιστορία, βασισμένη στη φανταστική απολογία ενός παρανοϊκού εγκληματία.

Παιδί Τραύμα - Το Φόρεμα (Official Audio)

Honeybadger

Pleasure Delayer, 21/9

Οι Αθηναίοι Honeybadger πρόκειται να κυκλοφορήσουν το ντεμπούτο άλμπουμ τους «Pleasure Delayer» από τη νεοσύστατη δισκογραφική Made of Stone Recordings. Παίζουν desert rock από το 2014, δείχνοντας την αγάπη τους για σχήματα όπως οι Nightstalker και οι Planet of Zeus. Οι φαν του σκληρού ήχου θα τους λατρέψουν, αν δεν το έχουν κάνει ήδη.

LogΟut

Εδώ/Εκεί, 16/10

Τo νέο άλμπουμ του LogΟut, που είναι το πρώτο που κυκλοφορεί αποκλειστικά με ελληνικό στίχο, είναι με λίγα λόγια εξαιρετικό και πρέπει να το ακούσεις για να το πιστέψεις. Κιθαριστική ψυχεδελική ποπ υψηλών προδιαγραφών.

Χρίστος Χονδρόπουλος

On Nature

O Χρίστος Χονδρόπουλος συνεχίζει να πειραματίζεται πάνω σε ξεχασμένους παραδοσιακούς ρυθμούς αλλά και τρόπους παιξίματος που ανασύρουν μνήμες από τη δικτατορία του Μεταξά και το ρεμπέτικο. Ο τίτλος είναι εμπνευσμένος από ένα ποίημα του Παρμενίδη.

Christos Chondropoulos - Hoof Rattles & Girls / Observations On Meaningless Song Texts

Νατάσσα Μποφίλιου

Η Εποχή του Θερισμού, 1/10

Τέσσερα χρόνια μετά την επιτυχημένη «Βαβέλ», η Νατάσσα Μποφίλιου επιστρέφει με νέο, πολυαναμενόμενο άλμπουμ, παρέα με τους μόνιμους συνεργάτες της Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμο Ευαγγελάτο. Δέκα νέα τραγούδια υπόσχονται να ανανεώσουν το μουσικό ύφος της αγαπημένης τριάδας, ενώ θα συνοδεύονται από ισάριθμα εικαστικά βίντεο.

Roisin Murphy

Roisin Machine, 25/9

Σε πρόσφατη συνέντευξή της είχε πει ότι το νέο άλμπουμ που ετοιμάζει σε συνεργασία με τον θρυλικό Βρετανό παραγωγό από το Σέφιλντ, DJ Parrot, θα είναι ρέγκε. Τα πρώτα δείγματα, πάντως, μόνο ρέγκε δεν είναι – το σχεδόν οκτάλεπτο «Something More» και το «Murphy's Law» είναι εντελώς ντίσκο. Θα είναι η πρώτη της δουλειά μετά από τέσσερα χρόνια.

Something More

Μόλις κυκλοφόρησαν –ή πρόκειται να κυκλοφορήσουν σύντομα– το άλμπουμ του Afezz «Εισαγωγή στον κόσμο του κ. Αφέκα», το «Polaroids» του Ελληνοσύριου Rami Winston, το ελληνόφωνο των Τhe Callas «Είμαι ένα ξενοδοχείο», το «Gonzo Bliss» του Οδυσσέα Τζιρίτα, το «Paint Everything White» των Sugahspank & Blend Mishkin, το «Murder to a Beat» των Strawberry Pills, το «Arcadian Child» των Arcadian Child και το «Irina Remixes» του Metaman.

