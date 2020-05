Κάθε Σαββατοκύριακο ένας παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Pepper 96.6 επιλέγει για το LIFO.gr τραγούδια που συνθέτουν ένα ξεχωριστό soundtrack.

Αυτή την εβδομάδα, την επιλογή κάνει ο DJ Spector (Φώτης Χρηστίδης) (τον ακούτε στη συχνότητα του Pepper, Δευτέρα με Παρασκευή 00:00-02:00):



1.

Jessie Ware

Spotlight

«What's your pleasure» είναι ο τίτλος του νέου δίσκου της Jessie Ware που θα κυκλοφορήσει στις 20 Ιουνίου, και το «Spotlight» είναι σίγουρα από τα πιο ευχάριστα τραγούδια της συμπαθέστατης Αγγλίδας.

2.

Parov Stelar

Piano Boy

Ο Parov Stelar με είχε απογοητεύσει με τις τελευταίες του δουλειές καθώς ήταν εμφανής η στροφή σε πιο εμπορικά μονοπάτια και η συνεχής αντιγραφή της ίδιας επιτυχημένης συνταγής. Το «Piano Boy» ευτυχώς ξεφεύγει απ' όλα αυτά, είναι λες και έχει βγει από κάποιο δίσκο του λατρεμένου St Germain και πραγματικά δεν χορταίνεις να το ακούς.

3.

Beastie Boys

Sure Shot

Επιτέλους βγήκε και το «The Beastie Boys Story», το ντοκιμαντέρ για τους εξαίσιους Beastie Boys, μια από τις πιο αγαπημένες και επιδραστικές μπάντες των τελευταίων 30 χρόνων και μας έκανε να θυμηθούμε πράματα και θάματα, από τους τρελούς χορούς με το «Sabotage», ως το επεισοδιακό τους live στο Ελληνικό. Ως πολύ μεγάλος φαν δεν μπορώ παρά να προτείνω το αγαπημένο μου κομμάτι τους.

4.

DJ Spector

The way I use my walk

Το απόλυτο disco anthem εδώ εδώ σε μια reggae εκδοχή. Ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι που όλο και πλησιάζει.

5.

Khruangbin

Time (You and I)

Ολοκαίνουργιο υπεργκρουβάτο κομμάτι και από τους Khruangbin, προάγγελος του Mordechai, του 4ου άλμπουμ τους που θα κυκλοφορήσει στις 26 Ιουνίου. Περιμένουμε με αγωνία και λαχτάρα.

6.

David Walters

Mama

Συνεχίζουμε σε καλοκαιρινό mood με τον Γάλλο, με ρίζες από την Καραϊβική, David Walters, ο οποίος εκτός από παραγωγός, πολυοργανίστας μουσικός και DJ είναι από τους τυχερούς αυτούς ανθρώπους που έχουν γυρίσει από άκρη σε άκρη όλο τον πλανήτη, παρουσιάζοντας ταξιδιωτική εκπομπή (ονόματι «Les Nouveaux Explorateurs») στην τηλεόραση. Οι πολλές και διαφορετικές μουσικές που άκουσε σε όλα αυτά τα ταξίδια αποτυπώθηκαν στο τελευταίο του album με τίτλο «Soleil Creyol» που κυκλοφόρησε φέτος και είναι από τα πιο αγαπημένα ακούσματα του 2020.

7.

Other Lives

Lost Day

Με πάνω από 10 χρόνια πορείας και 5 άλμπουμ οι Other Lives είναι πλέον έτοιμοι να κάνουν το κάτι παραπάνω, παίζοντας ωραία μελωδική folk rock που σε συνεπαίρνει. Μια μπάντα που αξίζει να ακούσεις αν σ' αρέσει αυτός ο ήχος, και όχι μόνο.

