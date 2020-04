Το να είσαι δημοφιλής δεν σημαίνει ότι είσαι και καλός, ούτε τα κλικ (και οι πωλήσεις πιο παλιά) είναι ένδειξη ποιότητας, αλλά αν λάβεις υπόψη πόσα δημοφιλή άλμπουμ ή τραγούδια που τα έβριζαν στην εποχή τους είναι σήμερα κλασικά, μάλλον πρέπει να το ξανασκεφτείς πριν απορρίψεις οτιδήποτε. Και ok, μπορεί κάποτε οι επιτυχίες να είχαν μεγαλύτερη ποικιλία στον ήχο, να ανέβαιναν στα τσαρτ πολύ πιο απρόβλεπτα πράγματα, να υπήρχαν καλλιτέχνες που άρεσαν σε μεγαλύτερη γκάμα κοινού και σε όλες τις ηλικίες, να μη μονοπωλούσε το top-40 μόνο το ραπ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν βγαίνουν καλά κομμάτια που αξίζουν, ότι δεν γίνονται πια τεράστιες επιτυχίες – που στην Αμερική είναι για όλες τις ηλικίες, τον Travis Scott και τον Drake δεν τους ακούν μόνο τα πιτσιρίκια.



Τα παρακάτω είναι δέκα ραπ κομμάτια που ξεχώρισαν το πρώτο τετράμηνο του 2020, κάποια από αυτά από τις πιο μεγάλες επιτυχίες σε όλο τον πλανήτη.

Αν λάβεις υπόψη πόσα δημοφιλή άλμπουμ ή τραγούδια που τα έβριζαν στην εποχή τους είναι σήμερα κλασικά, μάλλον πρέπει να το ξανασκεφτείς πριν απορρίψεις οτιδήποτε.

Roddy Ricch

The Box

Το απόλυτο ραπ χιτ και μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες των τελευταίων χρόνων. Ξεκίνησε ως viral από το TikTok και αυτό που έγινε στη συνέχεια ξεπέρασε και τα πιο τρελά όνειρα του Roddy Ricch, που είδε το κομμάτι του να καρφώνεται στην κορυφή του Billboard Hot-100 και να μην μπορεί κανείς να το κουνήσει από εκεί (τέσσερις μήνες μετά βρίσκεται σταθερά στις 3 πρώτες θέσεις). Για έναν νεαρό καλλιτέχνη η επιτυχία αυτή είναι τρομακτική, γιατί είναι πολύ δύσκολο να την επαναλάβει, ωστόσο, και το άλμπουμ του «Please Excuse Me for Being Antisocial» πέρασε από το νούμερο 1 και είναι από τα πιο εμπορικά της χρονιάς, που σημαίνει ότι ο κόσμος τον αγαπάει.

Pop Smoke

Christopher Walking

Ένα απίθανο single από το καλύτερο drill άλμπουμ που έχει βγει φέτος μέχρι στιγμής, το «Meet the Woo 2». Με έναν τίτλο-φόρο τιμής σε έναν από τους πιο αγαπημένους ηθοποιούς των τράπερ, τον Christopher Walker, και ειδικά για το ρόλο του ως Frank White στο γκανγκστερικό «Αφεντικό της Νέας Υόρκης» του Φεράρα, είναι ένα κομμάτι για «τόνους χρήματος, γυναίκες και βία», όπου ο Pop Smoke –που δολοφονήθηκε τον Φεβρουάριο μόλις στα 20 του– παρουσιάζεται ως ανεπίσημο αφεντικό της Νέας Υόρκης. Η αναφορά είναι μάλλον καταραμένη, γιατί και ο Notorious B.I.G. που δολοφονήθηκε το 1997 είχε τον ίδιο ήρωα της ταινίας ως πρότυπο και αποκαλούσε τον εαυτό του «King of New York».

Lil Uzi Vert

Futsal Shuffle 2020

Με το κομμάτι που έγινε η πιο μεγάλη επιτυχία του μετά το «XO Tour Llif3» έδωσε το στίγμα του νέου, δεύτερου άλμπουμ του, «Eternal Atake», λάνσαρε χορό, ξεσήκωσε στα κλαμπ (όσο πρόλαβε πριν κλείσουν από τον κορωνοϊό). Με έναν ρυθμό που πατάει στα old school χορευτικά κομμάτια του hip house, αλλά με εντελώς σημερινό ήχο, δημιουργεί ένα από τα πιο ιδιαίτερα τραγούδια στο new wave rap.

Travis Scott, Kid Cudi

THE SCOTTS

Δεν είναι απλά ένα από τα καλύτερα ραπ κομμάτια που έχουν κυκλοφορήσει φέτος, έκανε και ρεκόρ στο παγκόσμιο Spotify με 7,5 εκατομμύρια streams σε μία μέρα, στις 24 Απριλίου (το πιο πετυχημένο ντεμπούτο φέτος στο Spotify), ξεπερνώντας ακόμα και το «No Time to Die» της Billie Eilish, το μουσικό θέμα της νέας ταινίας του Τζέιμς Μποντ. Η δεκαπεντάλεπτη εμφάνιση του Travis Scott στο «Fortnite Thursday night» τράβηξε το μεγαλύτερο ζωντανό κοινό μέχρι τώρα στην πλατφόρμα του παιχνιδιού, μαζεύοντας 12,5 εκατομμύρια παίχτες. Θα σαρώνει για μήνες.

SAINt JHN

Roses

Μια ανέλπιστη επιτυχία για έναν από τους πιο αδικημένους καλλιτέχνες της γενιάς του. Το «Roses» είναι κομμάτι του 2016 που ο St Jhn το συμπεριέλαβε στο άλμπουμ του «Collection One» πριν από δύο χρόνια και φέτος μετά από το remix του Imanbek και έναν γύρο επιτυχίας στο Καζακστάν, την Ουκρανία και τη Ρωσία, έφτασε στο νούμερο της Αγγλίας, δίνοντας στον St Jhn παγκόσμια αναγνώριση. Το original είναι πολύ καλύτερο. Ο St Jhn με καταγωγή από τη Γουιάνα είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση στο σύγχρονο new wave, γιατί είναι περισσότερο τραγουδιστής από ό,τι ράπερ.

Flipp Dinero

Looking At Me ft. Rich The Kid

Από το άλμπουμ του Dinero «Love For Guala» με ένα κολλητικό ρεφρέν, όπως και το προηγούμενο χιτ του «Leave me Alone». Ο Dinero είναι από τη Νέα Υόρκη με ρίζες από την Ταϊτή και μεγάλωσε σε μία πολύ θρησκευόμενη οικογένεια. Η επαφή του με τα γκόσπελ και τη σόουλ φαίνεται στα κομμάτια του, γιατί έχουν σχεδόν όλα τραγουδιστό ρεφρέν.

Playboi Carti

@MEH

Από τα πιο αναμενόμενα άλμπουμ της χρονιάς, το νέο άλμπουμ του πιο ιδιόρρυθμου νέου τράπερ (ηχητικά και ως προσωπικότητα) έχει γίνει ολόκληρο σίριαλ με τις αναβολές του, τις δηλώσεις του και τα κομμάτια που έχει διαρρεύσει κατά καιρούς. Αυτό είναι το πρώτο επίσημο single του για φέτος, περίεργο όπως και ο δημιουργός του.

Swae Lee

Won't Be Late ft. Drake

Ένα πολύ δυνατό, μελωδικό afro-beat κομμάτι του Swae Lee, με τη συμμετοχή του Drake, του οποίου, παραδόξως, το επίσημο βίντεο δεν έχει καθόλου views, ενώ τη live εκτέλεσή του και το βίντεο μόνο με τους στίχους τα έχουν δει εκατομμύρια. Καλοκαιρινό και χορευτικό, αν είχε πάει διαφορετικά η φετινή άνοιξη, ίσως να είχε καλύτερη τύχη ο Swea Lee (από τις συμπάθειες της Madonna και guest στο «Crave» από το περσινό άλμπουμ της «Madame X»). Δεν έχει βγάλει ακόμα δικό του άλμπουμ.

JACKBOYS & Travis Scott feat. Young Thug

Out West

Ένα πρότζεκτ του «Μίδα» Travis Scott που εκτοξεύτηκε απευθείας στο νούμερο 1 στο τσαρτ των άλμπουμ στην Αμερική την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του (όπου και φέτος μονοπωλούν τα ραπ άλμπουμ). Επίσης, από τα τρελά viral στο TikTok, με challenges που συνεχίζονται ακόμα και σήμερα – για μήνες.

Future

Life Is Good (Official Music Video) ft. Drake

Ακούγεται σαν «βελτιωμένη» έκδοση του περσινού «Non Stop» του Drake, μόνο που το χρεώνεται ο Future και κάνει διπλό χιτ – το «Non Stop» είναι από τα κορυφαία challenges αυτή τη στιγμή στο TikTok. Με ένα βίντεο στο οποίο αλλάζουν ρόλους και για πρώτη φορά δεν παρουσιάζονται σαν πλούσιοι και διάσημοι ζιγκολό με πανάκριβα ρούχα (όσο γίνεται, δηλαδή).