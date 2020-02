Το «The Box» του νεαρού ράπερ από το Κόμπτον, του Roddy Ricch, δεν είναι απλά η πρώτη τεράστια επιτυχία της νέας δεκαετίας, δεν είναι το πιο εθιστικό κομμάτι αυτήν τη στιγμή, με το πιο δύσκολο και ακαταλαβίστικο ρεφρέν που έχει υπάρξει ποτέ σε ποπ χιτ (με στίχους γεμάτους από σλανγκ που είναι αδύνατο να θυμηθείς και να επαναλάβεις – κάποιοι στην Αμερική βγήκαν στους δρόμους και έδιναν 100 ευρώ στο χέρι σε όποιον ή όποια μπορούσε να θυμηθεί τα λόγια), είναι το κομμάτι που καρφώθηκε με την έναρξη της χρονιάς στο νούμερο ένα της Αμερικής και δεν κατάφερε να το ρίξει από κει ούτε ο Justin Bieber, ούτε ο Future με τον Drake, ούτε ο Eminem, ούτε η Selena Gomez και ο Post Malone, κανείς.

Η καριέρα του κομματιού ξεκίνησε από το Tik Tok μετά από έναν κατακλυσμό από memes που παρωδούσαν το εντελώς «αντισυμβατικό» και ακαταλαβίστικο ρεφρέν με τις πολλές και δύσκολες λέξεις, με τις επαναλήψεις που «κρύβονται» πίσω από σλανγκ εκφράσεις και μιλάνε καλυμμένα για κάτι πρόστυχο, τις οποίες είναι μεν δύσκολο να αποκωδικοποιήσεις, αλλά και πολύ εύκολο να πιάσεις τα υπονοούμενα:

«Pullin' out the coupe at the lot / Told 'em fuck 12, fuck SWAT / Bustin' all the bales out the box / I just hit a lick with the box / Had to put the stick in a box, mmh / Pour up the whole damn seal, I'ma get lazy / I got the mojo deals, we been trappin' like the '80s / She sucked a nigga soul, got the Cash App / Told 'em wipe a nigga nose, say slatt, slat / I won't never sell my soul, and I can back that / And I really wanna know where you at, at».

Το στοιχείο που το κάνει τόσο ελκυστικό για το νεανικό κοινό του Tik Tok, εκτός από την κολλητική μελωδία που μπορείς να σφυρίξεις, να μουρμουρίσεις, να κάνεις χορευτικό μέσα στο κεφάλι σου είναι επίσης η τσιρίδα (ι-ου) που επαναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος και το κάνει να καρφώνεται στο υποσυνείδητό σου (η συνταγή για να κάνεις μια τρελή επιτυχία: κάτι που σου γίνεται «τσίχλα» και δεν μπορείς να ξεφορτωθείς με τίποτα). Το τραγουδιστικό κρεσέντο του "pour up the whole damn seal / I’ma get laaaaazy" θα μας «ταλαιπωρεί» σίγουρα για πολύ καιρό.

Το κομμάτι είναι αρκετά βρόμικο για να αρέσει στο κοινό της τραπ αλλά και όσο "καθαρό" χρειάζεται για να γίνεται αποδεκτό από όλους, έστω και στην λογοκριμένη εκδοχή του.

Το αξιοσημείωτο είναι πως το κομμάτι, το δεύτερο που ξεχωρίζει από το πρόσφατο ντεμπούτο άλμπουμ του Roddy Ricch «Please Excuse Me for Being Antisocial», δεν επελέγη ποτέ επίσημα ως single και πήγε στο νούμερο ένα ταυτόχρονα με το άλμπουμ στα charts χωρίς να έχει επίσημο βίντεο, μόνο από το audio (μέχρι αυτήν τη στιγμή, τέταρτη εβδομάδα στο νούμερο 1, δεν έχει εμφανιστεί επίσημο βίντεο).

Ήταν μια επιλογή του κόσμου, γι’ αυτό είχε και μία από τις πιο γρήγορες ανόδους στην κορυφή τα τελευταία χρόνια, έχοντας ως ακαταμάχητο πλεονέκτημα την ιδιαίτερη φωνή του Roddy (που μπορεί να τραγουδήσει), και συνδυάζοντας δύο υποείδη της ραπ (το drill του Σικάγου και το τραπ της Ατλάντας), με έναν τρόπο που τα περνάει εύκολα στο μεγάλο κοινό. Στο τεράστιο κοινό «που δεν δίνει μία για τον ήχο της Ανατολικής ακτής ή της Δυτικής, ούτε τον νοιάζει καθόλου για τις γεωγραφικές διαφορές που γενικά “χρωματίζουν” το χιπ χοπ», όπως λέει ο ίδιος.

Είναι πλέον σούπερ σταρ και μπορεί να ζήσει προσωρινά το όνειρό του, να βγάλει λεφτά δηλαδή και να ξεφύγει για πάντα από το γκέτο της περιοχής του Λος Άντζελες που μεγάλωσε.

Το «the box» είναι ένας όρος της γλώσσας του δρόμου που υπονοεί τα «γυναικεία απόκρυφα», αλλά παρ’ όλες τις προφανείς αναφορές και τα «lick» και τα «stick» που παραπέμπουν στο σεξ, το κομμάτι δεν αναφέρεται στη γυναικεία ανατομία. Το νόημα είναι πιο σύνθετο και επιδέχεται και διαφορετικές εξηγήσεις, κι αυτός είναι ένας από τους λόγους που τις τελευταίες εβδομάδες έχουν εμφανιστεί κυριολεκτικά αμέτρητα βίντεο στο YouTube που ασχολούνται μαζί του (και κάνουν εκατομμύρια views – ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των views για το κομμάτι σε ένα νούμερο αστρονομικό, που είναι αδύνατο να υπολογίσεις).

Η φράση «the box» ήταν έτσι κι αλλιώς τρομερά δημοφιλής στις αναζητήσεις του YouTube λόγω της λόξας του unboxing. Το αμέσως πιο γνωστό κομμάτι με τον ίδιο τίτλο ήταν το «The Box» των Orbital, ένα από τα πιο όμορφα ηλεκτρονικά κομμάτια των ’90s (το οποίο ίσως να μην το έχει ούτε ακουστά το κοινό του Roddy). Για το κομμάτι έχουν γίνει αναλύσεις επί αναλύσεων που το αποκρυπτογραφούν λες και περιέχει κάποιου είδους κώδικα και το σχολιάζουν φράση-φράση.

Για παράδειγμα, όταν λέει «hit a lick with the box» εννοεί το «κουτί» ως κάτι που χρησιμοποιεί για να βγάλει χρήματα, αλλά όταν αναφέρει «put the stick in a box» το «κουτί» γίνεται ένας χώρος που αποθηκεύει κάτι, πιθανόν το όπλο του.

Οι αναφορές του στο όνειρό του να γίνει πλούσιος και μάλιστα πλούσιος γκάνγκστερ είναι ξεκάθαρες, δίνει έμφαση στη συμμετοχή του σε μια ομάδα (μία συμμορία) που τον στηρίζει σε όλη του τη ζωή και τον έχει βοηθήσει να βγάλει (περισσότερα) χρήματα. Αφηγείται την ιστορία όλης του της ζωής με τολμηρές λεπτομέρειες, περιγράφοντας τις συνθήκες που του όρισαν τον τρόπο που ζει. Εξηγεί γιατί δεν κατέληξε άστεγος και είναι ο άνθρωπος που είναι σήμερα, ο πετυχημένος τύπος δηλαδή που εμφανίστηκε στο σόου του Jimmy Fallon φορώντας ένα φούτερ με τον Kobe Bryant και προκάλεσε ενθουσιασμό στο κοινό. Το κομμάτι είναι αρκετά βρόμικο για να αρέσει στο κοινό της τραπ αλλά και όσο "καθαρό" χρειάζεται για να γίνεται αποδεκτό από όλους, έστω και στην λογοκριμένη εκδοχή του.

Τέλος πάντων, η φρενίτιδα για το «The Box» που μπορεί να γίνει το ίδιο εθιστική με το κομμάτι, περιλαμβάνει τα βίντεο που φτιάχνουν μουσικοί και χορογράφοι από παντού στον κόσμο, οι οποίοι μετατρέπουν το τραγούδι σε σουίτα για πιάνο, σε ορχηστικό μόνο με βιολιά, για σαξόφωνο, σε ακουστικό κομμάτι με κιθάρα, σε χορευτικό διαγωνισμό με άπειρες χορογραφίες, σε ό,τι μπορείς να φανταστείς, ακόμα και σε μάθημα ηχοληψίας και παραγωγής για «το πώς φτιάχνεται ένα τέλειο ποπ κομμάτι».

Ακούστε τρεις ξεχωριστές διασκευές με σαξόφωνο, βιολί και πιάνο:

Ο Roddy Ricch αυτήν τη στιγμή είναι 21 χρονών, έχει νούμερο ένα και στα single και στα άλμπουμ ταυτόχρονα (κάτι που πρόσφατα έχουν πετύχει μόνο η Lady Gaga με τον Bradley Cooper) και είχε τρεις υποψηφιότητες στα φετινά Grammy, κι αυτά μόλις με το πρώτο του άλμπουμ. Είναι πλέον σούπερ σταρ και μπορεί να ζήσει προσωρινά το όνειρό του, να βγάλει λεφτά δηλαδή και να ξεφύγει για πάντα από το γκέτο της περιοχής του Λος Άντζελες που μεγάλωσε. Δεν θέλει απλά πολλά, θέλει τα πάντα.

Η επιτυχία του «The Box» δεν είναι πρωτοφανής, κάτι τέτοιο είχε καταφέρει και ο DaBaby πέρσι με το «Suge», αλλά είναι ένα από τα κομμάτια που έγιναν «θρυλικά» πολύ γρήγορα, με μία αποδοχή που είναι ανυπολόγιστη αυτήν τη στιγμή γιατί ακόμα ανεβαίνει σε τσαρτ σε όλο τον κόσμο. Παρόλο που αρχικά φάνηκε να είναι «κομμάτι βραδείας καύσης», που θέλει δηλαδή ακούσματα για να σου κολλήσει, έχει γίνει σχεδόν αυτόματα ένα από τα πιο πετυχημένα κομμάτια των τελευταίων χρόνων. Κάτι σαν το «Get Lucky» των Daft Punk σε τραπ.

Είναι ένα από τα κομμάτια που θα χαρακτηρίζει το 2020 στο μέλλον, και χαλάει κόσμο παντού, σε κάθε σημείο της γης, εκτός από το ελληνικό ραδιόφωνο. Εδώ ακόμα ξυπνάμε και κοιμόμαστε με Placebo. Όνειρα γλυκά.