Κάθε Σαββατοκύριακο ένας παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Pepper 96.6 επιλέγει για το LIFO.gr τραγούδια που συνθέτουν ένα ξεχωριστό soundtrack.

Αυτή την εβδομάδα, την επιλογή κάνει η Λουκία Σούπουλη (την ακούτε στη συχνότητα του Pepper, καθημερινά 22:00-00:00):

1.

Milky Chance

The Game

Το διάσημο πλέον ντουέτο των Γερμανών Clemens Rehbein and Philipp Dausch με τα εκατομμύρια streams επέστρεψαν με το τρίτο, πολυαναμενόμενο τους album. Το τελευταίο τους single The Game αποτυπώνει το χαρμάνι από reggae, chillout και rock στοιχεία με ένα ρεφρέν που σου κολλάει αμέσως στο μυαλό.



2.

Kaleo

Break My Baby

Η ισλανδική ροκ μπάντα επιστρέφει με νέα τραγούδια, μετά την παγκόσμια επιτυχία που σημείωσε το 2016. Ακολουθώντας το χρυσό σε πωλήσεις All The Party Girls και το διπλά πλατινένιο Way Down We Go, ήρθε το Break My Baby, ένα δυνατό blues rock κομμάτι που αποδεικνύει και πάλι τη soulful έκφραση του frontman της μπάντας JJ Julius Son.

3.

Broken Bells

Good Luck

Οι Broken Bells, το project του παραγωγού Danger Mouse και του James Mercer των Shins, κυκλοφόρησαν πριν από λίγο καιρό ένα νέο τραγούδι ενώ παράλληλα ολοκληρώνουν το καινούργιο τους album που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάρτιο. Good Luck, λοιπόν, με τη συμμετοχή της Alexandra Savior στα φωνητικά.

4.

Celeste

Stop This Flame

Είναι το ολοένα ανερχόμενο όνομα στη Μεγάλη Βρετανία. Η Celeste κατάφερε μέσα σε ένα χρόνο να βραβευθεί ως BRIT Rising Star για το 2020, να ανοίξει τις συναυλίες του Michael Kiwanuka στην πρόσφατη περιοδεία του, να ερμηνεύσει εντυπωσιακά το You Do Something To Me μαζί με τον Paul Weller και να κυκλοφορήσει το εξαιρετικό, soulful single Stop This Flame.

5.

Waldeck

One of These Days

Ο Klaus Waldeck κυκλοφόρησε στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς το One of These Days, χρησιμοποιώντας τη φωνή της Patrizia Ferrara. Ο διάσημος Αυστριακός παραγωγός συνεχίζει την ηλεκτρονική του ονειροπόληση με αυτό το πολύ όμορφο και ατμοσφαιρικό κομμάτι.

6.

Thievery Corporation

Lebanese Blonde (Symphonik Version)

Το αγαπημένο δίδυμο των Eric Hilton και Rob Garza, αντλώντας έμπνευση από την ιστορική πλέον συναυλία που έδωσαν τον Μάιο του 2017, πλαισιωμένοι από ορχήστρα κλασικής μουσικής, επανέρχονται με καινούργιο album που έχει τον τίτλο Symphonik και ηχογραφήθηκε με τη FILMharmonic Orchestra της Πράγας. Περιλαμβάνει 11 αγαπημένα τους κομμάτια με ενορχηστρώσεις που ανατέθηκαν σε μερικούς από τους κορυφαίους νέους κλασικούς συνθέτες.

7.

Moderator

Mr. Sotos

Μετά το Sinner's Syndrome που αγαπήσαμε τόσο πολύ στον Pepper 96,6, ο Έλληνας παραγωγός Moderator πρόσφατα κυκλοφόρησε τη νέα του δουλειά με τίτλο The Mosaics που μας ενθουσίασε και πάλι. Το album περιέχει 12 κομμάτια, όπου εκτός από τον χαρακτηριστικό του ήχο έχει προσθέσει στοιχεία της Ανατολής και των Βαλκανίων. Ξεκινήστε ακούγοντας τα Mr. Sotos, Girl from Alishan, Ararat Valley και Victor's Bossa και το Σαββατοκύριακο παίρνει τον δρόμο του...

