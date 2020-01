― Ξεκίνησες ως Amalia, μετά ήρθαν και οι Architects. Πες μου λίγα πράγματα για σένα, ένα σύντομο timeline για όποιον δεν σε έχει ακούσει ποτέ.

Μόλις τελείωσα το σχολείο αποφάσισα ότι ήθελα να μοιραστώ τα κομμάτια που είχα γράψει. Πήγα στο αυτοσχέδιο στούντιο ενός συμμαθητή μου και έφτιαξα το πρώτο μου ντέμο. Λίγους μήνες μετά μπήκα για πρώτη φορά σε στούντιο και ηχογράφησα το «Thieving Star» και το «Ophelia» με το Νίκο Αγγλούπα.

Στη συνέχεια, ξεκίνησα να φτιάξω μια μπάντα ώστε να υπάρχει αυτή η ιδιαίτερη επικοινωνία και σχέση και εκτός στούντιο. Γνώρισα τον Βασίλη (κιθάρα) και την Αναστασία (μπάσο) απ' την Αρχιτεκτονική του ΕΜΠ. Ξεκινήσαμε παίζοντας ακουστικά σε μικρά μπαρ και σταδιακά κάναμε openings με full band σε διάφορα ονόματα.

— Πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή σου με τη μουσική;

Πρακτικά, όταν αποφάσισα να μάθω κιθάρα, γύρω στα 11. Ξεκίνησα βλέποντας μαθήματα ακουστικής στο YouTube. Μετά πέρασα στο Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης, οπότε σταδιακά «παράγινε το κακό».

Δεν έκανες εύκολα μαθήματα κιθάρας στο Mουσικό, καθώς ζητάγανε πολλά παιδιά και έκαναν κυρίως αυτοί που είχαν κάνει ήδη μαθήματα κλασικής. Έτσι, είχα το κλαρινέτο ως όργανο επιλογής στο σχολείο και ξεκίνησα κλασική κιθάρα σε ωδείο. Τότε περίπου ήταν που άρχισα να γράφω στίχους και να τους μελοποιώ.

Φωτο: Αλεξάνδρα Κατσαρού

— Τι ετοιμάζετε αυτή την εποχή;

Το πρώτο μας σινγκλ με τίτλο «Murder and Create» θα κυκλοφορήσει, μαζί με το βίντεο, στις 31 Ιανουαρίου από το δίκτυο της The Hubsters. Θα ακολουθήσουν κι άλλα σινγκλ στη διάρκεια της χρονιάς, και φυσικά live.

— Εκτός από τη σκηνή, πού θα έλεγες ότι είναι το φυσικό σου περιβάλλον;

Θα έλεγα, στη σχολή μου (Θεωρία και Ιστορία της Τέχνης). Όταν παρουσιάζω μια εργασία που μου αρέσει νιώθω εν μέρει όπως και στα live.

— Ποιο ήταν το πρώτο σου celebrity crush;

Μάλλον η Κέιτ Μπλάνσετ.

— Η πιο έντονη εμπειρία σου από live;

Έχω πολλές αγαπημένες στιγμές από live, αλλά η πιο έντονη εμπειρία για μένα ήταν το live των Nick Cave and The Bad Seeds τον Νοέμβριο του 2017. Συγκεκριμένα, όταν o Cave ερμήνευσε το «Higgs Boson Blues». Ένιωσα συγκίνηση και μια σύνδεση. Δεν μου συμβαίνει εύκολα. Για κάποια δευτερόλεπτα που υπήρξε μια μυστήρια ενότητα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω.

— Ποια είναι η πιο σωστή απόφαση που έχεις πάρει μέχρι σήμερα;

Δεν ξέρω... ίσως το να κόψω τα μαλλιά μου. Ακούγεται επιφανειακό, αλλά ήταν ψυχική αλλαγή.

Amalia & The Architects - Earth in Between (It Gets Better Greece)

Info

Στις 14/1, στις 20:00, οι Amalia & The Architects εμφανίζονται στο Χοροστάσιον (Σκουλενίου 2, 1ος όροφος, πλατεία Κλαυθμώνος) μαζί με τον Οδυσσέα Τζιρίτα (εισ.: 3 ευρώ).