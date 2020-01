Κάθε Σαββατοκύριακο ένας παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Pepper 96.6 επιλέγει για το LIFO.gr τραγούδια που συνθέτουν ένα ξεχωριστό soundtrack.

Αυτή την εβδομάδα, την επιλογή κάνει ο Κοσμάς Δεβελέγκας (τον ακούτε καθημερινά στη συχνότητα του Pepper, από τις 16:00 έως τις 18:00):

Mario Biondi

Mesmerizing Eyes

O Μario επιστρέφει στον ήχο που τον καθιέρωσε. Καταιγιστικό νέο single από τον Ιταλό σταρ της jazz, πρόγευση από το νέο του άλμπουμ που - όπως ακριβώς μας υποσχέθηκε στην τελευταία επίσκεψή του στο στούντιο του Pepper - θα κυκλοφορήσει μέσα στην άνοιξη.

Pet Shop Boys

Monkey business

Hλεκτρονικός disco ήχος από τους μετρ του είδους, Neil Tennant και ‎Chris Lowe. Το νέο τους άλμπουμ 'Hotspot' κυκλοφορεί στις 24 Ιανουαρίου, ενώ το καλοκαίρι πιθανότατα θα βρεθούν και πάλι μετά από 10 χρόνια στο line-up του Glastonbury Festival.

Of Monsters And Men

Wars

"Ι love you on the weekends" λένε στο νέο τους single οι Of Monsters And Men, που φέτος κλείνουν μια δεκαετία στη δισκογραφία. Ένα ακόμα τραγούδι με εθιστική μελωδία, αλλά και ένα αριστουργηματικό animated βίντεο, από το indie folk-pop συγκρότημα από την Ισλανδία.

The Allergies

Every Trick in the Book

Tέλειο groove από τους εξαιρετικούς beat makers από το Bristol της Αγγλίας. Το τελευταίο τους single περιέχει sample με τη φωνή της μοναδικής Tina Turner.

Tuxedo featuring CeeLo Green

Get The Money

O Mayer Hawthorne και ο Jake One αντάλλασσαν επί χρόνια mixtapes μέχρι να αποφασίσουν να δημιουργήσουν το funk ντουέτο Tuxedo. Μαζί τους, ο CeeLo Green, σε ένα party anthem, που θα μπορούσε να έχει τηλεμεταφερθεί κατευθείαν από τα 70s.

Lola Marsh

Only for a moment

Απολαυστικός μελωδικός indie pop ήχος και ευρηματικό βίντεο από το συγκρότημα από το Τελ Αβίβ. Τέλειο soundtrack για τις διαδρομές του Σαββατοκύριακου.

Flume feat. London Grammar

Let you know (Robin Hannibal rework)

Ο Δανός Robin Hannibal, πρώην μέλος των Rhye, δίνει μια νέα ρυθμική διάσταση στη συνεργασία του Αυστραλού παραγωγού Flume με τους βρετανούς London Grammar, αναδεικνύοντας ακόμα περισσότερο την υπέροχη, πάντα, φωνή της Hannah Reid.

Info:

https://www.pepper966.gr/

https://www.facebook.com/RadioPepper/